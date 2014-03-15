"Марш мира" в Москве собрал десятки тысяч участников

Image caption Участники "Марша мира" заполнили половину проспекта Сахарова

В субботу в Москве прошли шествия и митинги за и против российского вмешательства в события на Украине. Антивоенное шествие оказалось намного больше провластного. Вопреки опасениям участники двух акций не встретились.

На марш оппозиции против вторжения в Крым собрались, по оценкам разных наблюдателей, до 50 тысяч человек. Московская полиция, впрочем, объявила, что на марш пришли около трех тысяч.

На шествие в поддержку действий российских властей пришло "на глазок" около десяти тысяч участников. Впрочем, численность этого шествия ограничивалась прежде всего желанием властей собрать то или иное количество людей: старшие групп и колонн встречали участников уже у выхода из станции метро "Трубная" с табличками районов и округов Москвы.

Заявителем шествия выступило движение "Суть времени" Сергея Кургиняна, в нем участвовали местные московские организации "Единой России" и работники бюджетных учреждений столицы.

Перед началом акций некоторые оппозиционеры опасались, что между их участниками может произойти столкновение: маршрут оппозиционного "Марша мира" проходил через точку старта провластного шествия. Однако шествия стартовали одновременно и хвост "марша Кургиняна" покинул Трубную площадь задолго до того, как к ней по бульварам подошли оппозиционеры. Инцидентов не случилось.

"Марш мира" закончился митингом на проспекте Сахарова.

"Лживая пропаганда с утра до вечера промывала мозги, что в Киеве - бандиты, что здесь - пятая колонна. Они обкакались! Столько народу здесь сегодня!" - восторженно провозгласил со сцены митинга один из первых выступавших, сопредседатель партии РПР-Парнас Борис Немцов.

Диагноз от Немцова

Немцов, как и другие ораторы после него, сказал, что вторжение на Украину жестоко ударит по России, которой, по его мнению, в результате санкций придется пережить изоляцию, рост цен, падение доходов и ужесточение режима.

"Он - больной человек [...] Нет, он не просто больной человек. Он еще и циничный и подлый человек. Используя эту операцию по оккупации Крыма, он собирается править вечно!" - сказал Немцов о Путине.

Участники оппозиционного шествия и митинга несли лозунги "Оккупация Крыма - позор России", "За нашу и вашу свободу", над головой колонны развевалось множество украинских флагов рядом с российскими.

Image caption Шествие за вторжение в Крым под бой барабанов возглавили мужчины в красных куртках с погонами СВ

Сцену митинга на Сахарова до подхода шествия украсили лозунгом "На Украине - братья! Фашисты - в Кремле!", но вскоре закрыли его другим: "Руки прочь от Украины!" На заднике сцены были изображены флаги двух стран с надписью "За нашу i вашу свободу!" - именно так, с украинско-латинским i.

Помимо российских оппозиционных политиков и общественных деятелей, со сцены митинга выступил киевский бизнесмен-финансист, начальник штаба 40-й сотни "Самообороны Майдана" Тарас Козак.

"Спасибо Путину за то, что сейчас в Украине формируется настоящая украинская нация. В Украине живет множество разных национальностей: украинцы, белорусы, русские, евреи, крымские татары. То, что украинская нация только сейчас становится единой в противостоянии внешнему врагу - это да. Спасибо", - сказал Тарас Козак.

"Цепкие лапки Родины"

По ходу шествия и после некоторых выступлений на митинге часть демонстрантов скандировала старое приветствие Украинской повстанческой армии, ныне ставшее лозунгом Майдана: "Слава Украине! Героям слава!"

Когда к сцене на Сахарова еще только подходила колонна, в которой шел рядом с другими и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, из колонок зазвучала песня этой легендарной группы в исполнении другого ее лидера, Александра Кутикова - "Спускаясь к великой реке".

"Сабельки, пулечки, пушечки//Выбритые макушечки//Цепкие лапки Родины, да письмецо семье//Холмики, крестики, нолики//Где вы теперь, соколики//Где вы теперь служивые, спите в какой земле?" - под эти слова и аккорды многотысячное шествие приближалось к сцене.

Спасибо Путину за то, что сейчас в Украине формируется настоящая украинская нация. В Украине живет множество разных национальностей: украинцы, белорусы, русские, евреи, крымские татары. То, что украинская нация только сейчас становится единой в противостоянии внешнему врагу - это да. Спасибо Тарас Козак

Тем временем шествие за вторжение в Крым возглавили несколько сотен членов движения "Суть времени" в красных куртках с погонами с аббревиатурой СВ. В путь они двинулись под бой барабанов и оркестр, игравший, в частности, "Прощание славянки".

За чеканившими шаг "краснокурточниками" шли уже не в ногу колонны членов "Единой России", прокремлевских молодежных организаций и московских бюджетников. Они несли плакаты "Верим Путину!", "Крым - русская земля!"

В середине шествия группа девушек начала скандировать "Руки прочь от Крыма!", и кому-то на мгновение могло показаться, что на акцию Кургиняна проникли "провокаторы", но девушки быстро перешли к скандированию "Россия, Путин, Крым!".

Полиция оценила численность этого шествия в 15 тысяч участников.

При этом в сообщении МВД участники марша против войны названы "противниками воссоединения Крыма с Россией", а участники пророссийского мероприятия - активистами, выступающими "против фашизма".

Ранее в Москве проводились несогласованные акции против военного вторжения в Крым, несколько сотен участников этих акций были схвачены полицией.

При этом организованный властями и согласованный в рекордные сроки митинг в поддержку присоединения Крыма к России собрал на Васильевском спуске десятки тысяч человек - по сообщениям, на нем присутствовали собранные по разнарядке работники бюджетных организаций.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Участники прокремлевского шествия оделись в одинаковую униформу

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Борис Немцов шел во главе колонны противников российского вторжения