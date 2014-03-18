Рейс из Малайзии: россиянин и украинцы на борту

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На борту лайнера авиакомпании Malaysia Airlines, который безуспешно ищут уже больше десяти дней, среди 239 человек находились гражданин России и два гражданина Украины.

Россиянин - 43-летний инструктор по дайвингу Николай Бродский из Иркутска - возвращался из поездки на Бали.

Об украинцах- это два 45-летних одессита Сергей Дейнека и Олег Чустрак - известно еще меньше: лишь то, что они хорошо знакомы друг с другом, но неизвестно даже, была ли это их совместная поездка.

Николай Бродский - инструктор дайвцентра "Свал". На сайте дайвцентра можно узнать, что Бродский проводит тренинги по программе IANTD Normoxic Trimix. Эта программа помогает дайверам погружаться на глубину от 39 до 60 метров без использования воздуха в качестве дыхательной смеси.

Очередная поездка иркутского дайвцентра с любителями подводного экстрима на Бали, которая анонсировалась на местном туристическом форуме, была запланирована на 2-11 марта. Однако Бродский решил вылететь домой на несколько дней раньше - 7 марта. В Пекине его ждала пересадка на рейс в Иркутск, до которого из китайской столицы лететь всего 3 часа.

После новостей об исчезновении лайнера родственники иркутянина, в том числе его жена, категорически отказываются общаться с журналистами. Недоступен для комментариев, как сообщили bbcrussian.com, и руководитель дайвцентра "Свал" Андрей Димитревич.

У Николая Бродского, который входит в число благотворителей иркутского отделения Российского детского фонда, есть свой бизнес - фирма по изготовлению домов из клееного бруса с представительствами в Иркутске, Красноярске и Хабаровске.

На автопилоте

Самолет, вылетевший из Куала-Лумпур в Пекин, последний раз выходил на связь с диспетчерами примерно через час после вылета, когда он находился над Южно-Китайским морем в воздушном пространстве Вьетнама восточнее Малаккского полуострова.

По данным интернет-сайта Flightradar24.com, отслеживающего авиарейсы и имеющего хорошее покрытие предполагаемой зоны происшествия, в последнюю минуту работы связи пропавший самолет резко - более чем на 200 метров - снизился и изменил курс на 40 градусов. Однако, как заявил премьер-министр Малайзии, датчики продолжали подавать на спутники данные о состоянии бортовых систем самолет еще около семи часов после его исчезновения с радаров.

Американские эксперты, как сообщает New York Times, пришли к выводу, что лайнер свернул с маршрута, находясь под управлением автопилота, и пошел по траектории, заданной программой. Кто и когда внес в компьютер изменения - неизвестно, но это мог сделать только специалист, причем непосредственно в кабине пилота. Бортовой компьютер с заданным маршрутом расположен на подставке между командиром корабля и вторым пилотом.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Поиски самолета пока не дали никаких результатов

Власти Малайзии заявили, что незадолго до исчезновения авиалайнера Malaysia Airlines последним на связь с диспетчерами вышел второй пилот пропавшего самолета, 27-летний Фарид Абдул Гамид. Глава авиакомпании Ахмад Джаухари Йахи рассказал, что второй пилот сказал "Хорошо, спокойной ночи", после чего самолет исчез с радаров.

Он и первый пилот, 53-летний Захария Ахмад Шах, как сообщается, не просили лететь одним и тем же рейсом. Полиция Малайзии уже провела обыски в домах обоих пилотов "Боинга", но их друзья и знакомые считают маловероятным, что они могли быть как-то причастны к исчезновению лайнера.

Генеральный секретарь Интерпола Рональд Ноубл заявил, что чем больше поступает информации, тем больше свидетельств того, что инцидент не был терактом. Расшифровка данных с американского спутника слежения показала, что взрыва над акваторией района исчезновения зафиксировано не было.

Пролететь тенью?

Одна из версий заключается в том, что малазийский лайнер мог пролететь тенью, то есть с выключенными транспондерами, за аналогичным самолетом "Боинг 777", чтобы не попасть в зону видимости военных радаров. В числе невольных "буксировщиков" называется рейс "Сингапурских авиалиний" из Сингапура в Барселону, который проходит через воздушное пространство Индии и Афганистана.

Впрочем, бывший пилот авиакомпании British Airways в эфире Би-би-си заметил, что даже при отключенных транспондерах самолет все равно продолжает передавать разную телеметрию, и "Боингу" было бы очень трудно проскочить незамеченным в районе, где находится большое количество американских военных кораблей с их радарами.

Следователи теперь рассматривают два возможных варианта развития событий. Самолет мог продолжать лететь в северном направлении, от северного Таиланда до Казахстана. Второй вариант - самолет повернул на юг, в сторону Индонезии и южной части Индийского океана.

Премьер-министр Малайзии Наджиба Разак обратился к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за помощью в поисках пропавшего самолета, поскольку не исключено, что его маршрут мог проходить через воздушное пространство этой центральноазиатской страны.

Национальная авиакомпания Малайзии Malaysia Airlines выполняет регулярные рейсы по 85 пунктам назначения на шести континентах мира. В ее распоряжении находятся 15 самолетов Boeing 777-200. Срок эксплуатации пропавшего самолета составлял почти 12 лет и подходил к концу.