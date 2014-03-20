"Оккупация" и "демилитаризация" в международном праве

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Россия последовательно отрицала присутствие ее оккупационных войск в Крыму

Совет национальной безопасности Украины объявил в четверг об эвакуации из Крыма украинских граждан, вывода с его территории украинских военнослужащих и заявил о намерении обратиться к ООН с просьбой объявить Крым демилитаризованной зоной.

Тем временем, Верховная Рада приняла в первом чтении закон о Крыме, в котором полуостров признается в качестве оккупированной территории.

Мы обратились к эксперту по международному праву профессору Лондонской школы экономики Стивену Хэмфрису с просьбой объяснить, что означают на практике эти правовые нормы и определения, и каковы с точки зрения международного права практические последствия этих шагов украинских властей.

Би-би-си: Что означает термин "оккупированная территория" в международном праве? Существует какая-либо общая классическая формула, или значение этого термина меняется, - скажем, для Ближнего Востока это означает одно, а для Абхазии или Приднестровья – другое?

Стивен Хэмфрис: Обычно территория считается оккупированной, когда она находится под непосредственным контролем враждебной армии. Эта формулировка была принята Гаагской конвенцией в 1907 году. Важное слово в этом определении – "непосредственном".

Это означает, что оккупация является свершившимся фактом, а не законом. Невозможно с помощью закона "объявить" об оккупации. Территория становится оккупированной, когда над ней в реальности осуществляется контроль.

Другой важный аспект – то, что "вражеская армия" не имеет суверенных прав на этой территории. Исторически причина для введения понятия военной оккупации объясняется необходимостью разграничить понятия контроля и суверенитета. При оккупации "враждебная армия" (в данном случае российская) способна контролировать территорию.

Но речь не идет о ее суверенных правах, - до тех пор, пока не последовало какое-либо международное признание прав на суверенитет, и в этот момент оккупация заканчивается. Вопрос о том, в какой момент суверенитет становится международно признанным, непростой. Достаточно вспомнить Косово и Албанию.

Невозможно с помощью закона "объявить" об оккупации

Определение оккупации не меняется от места к месту. Однако часто бывает трудно установить факты. Например, международное сообщество, в общем, согласно с тем, что Израиль на деле осуществляет эффективный военный контроль над оккупированными территориями.

Ситуация в Абхазии вызывает вопросы. Всем ясно, что грузинская армия не осуществляет реальный контроль над ее территорией. Гораздо труднее ответить на вопрос, контролирует ли ее в принципе какая-либо "вражеская армия".

Абхазия считалась бы оккупированной территорией, если бы:

а) Существующая сейчас там власть не признавалась международным правом как законная и суверенная. (Сегодня только четыре государства признают Абхазию, но в международном праве ничего не сказано о том, какого числа стран в таком случае "достаточно").

б) Если бы местные власти находились под реальным контролем другого суверенного государства, например, России. Если Россия не контролирует абхазские власти, значит, эта территория не может считаться оккупированной.

Мнения по этим двум пунктам разделяются.

Факт, а не норма закона

Би-би-си: Как этот термин применяется к территории или региону международными организациями, в том числе ООН, парламентами стран и участниками договоров?

С.Х.: Поскольку оккупация – это случившийся факт, а не норма закона, международное право не требует, чтобы она была признана каким-либо официальным органом. Так что ООН или парламент страны не может объявить территорию оккупированной, если на этой территории не находится враждебная армия или если эта армия не контролирует ситуацию.

Любое такое объявление оккупации будет бессмысленным с точки зрения международного права. С другой стороны, оккупация может иметь место, даже если никто ее не признает.

Поскольку оккупация – это случившийся факт, а не норма закона, международное право не требует, чтобы она была признана каким-либо официальным органом.

На практике это означает, что оккупация признается международным правом, если есть общее согласие в том, что данная территория находится под непосредственным контролем вражеской армии. Конечно, иногда согласия по этому поводу достичь бывает очень сложно.

Би-би-си: Украинский парламент принял в первом чтении закон, объявляющий Крым оккупированной территорией. Он будет утвержден в ближайшее время. Каковы последствия этого для Крыма, Украины и России?

С.Х.: По этой же причине "закон об оккупации" не имеет никакого статуса в международном праве, за исключением свидетельства того, что "так считает" государство, которое этот закон приняло. Грузия приняла закон об оккупации Абхазии. Но это само по себе не означает, что Абхазия оккупирована.

Грузинский закон был призван повлиять на международное мнение по поводу происходившего в Абхазии. Если бы все государства согласились с Грузией, это было бы правовым основанием того, что соответствующие "факты" оккупации имеют место.

Точно также украинский закон не может "создать" оккупацию или "объявить" о ней. Он может лишь привлечь международное внимание к своей точке зрения на происходящее.

Демилитаризованная зона

Би-би-си: Что означает в международном праве термин "демилитаризованная зона"?

СХ: Это зона, из которой выведены все воинские подразделения и где не совершаются действия, продиктованные конфликтом. Здесь могут находиться полиция, миротворцы ООН, но не допускается присутствие армии. Почти все органы власти, подчиняющиеся международному праву, объявляют демилитаризованную зону "по соглашению между сторонами".

Крым может стать демилитаризованной зоной, только если создать ее согласятся Украина и Россия (что сейчас кажется маловероятным).

Кроме Совета безопасности ООН и сторон конфликта, никто не может объявить в Крыму демилитаризованную зону

Возможен вариант, при котором демилитаризованную зону объявляет Совет безопасности ООН. Считается, что он имеет такие полномочия согласно Хартии ООН. Совет безопасности сделал это в Косове/Сербии и на Кипре. Однако в обоих случаях резолюция СБ ООН сопровождалась соглашением сторон конфликта.

Учитывая, что Россия является постоянным членом Света безопасности с правом вето, такая резолюция по Крыму вряд ли появится. А, кроме Совета безопасности, никто не может объявить в Крыму демилитаризованную зону.