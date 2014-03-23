Армия и гвардия: кто и как защищает Одессу

Image caption Рядовые-срочники краснели, когда к ним подходили фотографироваться девушки

В то время как в Крыму украинские военные базы добровольно или принудительно переходят под контроль российской армии, в остальной части Украины, особенно в тех регионах, которые расположены рядом с полуостровом, обстановку сложно назвать спокойной.

В Одесской области уже раздавались призывы об отделении и переходе в состав России.

На границах двух стран замечено движение военной техники, и, хотя российских войск в Одесской области нет, украинцы не могут сказать со стопроцентной уверенностью, что их там никогда не будет.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов встретился с представителями украинской армии и Национальной гвардии в Одессе.

"Угроза существует"

При входе в воинскую часть, в которую в субботу направилась из Одессы колонна машин с национальными флагами Украины, висит табличка с пугающим индексом А 0666.

На самом деле ничего демонического в этой военной базе нет - это 28-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины.

Она похожа на все остальные подобные части на территории бывшего СССР: бетонный забор, КПП, ворота, за ними - чисто выметенные дорожки, с одной стороны главной аллеи на газоне - гаубица, с другой - БМП.

Колонна машин с флагами - это автомайдан. Стихийное объединение людей, которые разделяют общие политические проевропейские взгляды.

Они привезли солдатам посылки - еду, сигареты. Военные ждали колонну - у ворот стоял армейский грузовик, в кузов которого тут же стали перекладывать пакеты с гостинцами.

Солдатам разрешили выйти за пределы части - около 10 рядовых-срочников явно стеснялись внимания, даже, кажется, краснели, когда к ним подходили фотографироваться девушки, которые, вдобавок, еще и дарили им охапки тюльпанов...

Подполковник Иван Калетник - замкомандира бригады по воспитательной работе, но в настоящее время в связи с тем, что бригада находится на учениях, исполняет его обязанности.

Учения были объявлены в связи с приведением вооруженных сил в полную боевую готовность, и я хочу поинтересоваться, к чему они готовятся.

Би-би-си: Что происходит на этих учениях?

Иван Калетник: Это учения батальонно-тактической группы по боевому слаживанию. Группа провела вчера учения и готова выполнять задачи, которые перед ней могут быть поставлены руководством вооруженных сил.

Би-би-си: А какие задачи могут быть поставлены перед ними?

Иван Калетник: Наше направление - юг Украины прикрыть в случае агрессии России на территорию Одесской области. Одна из задач - морское побережье прикрыть. Еще - район Приднестровья. Если будет поставлена задача - выдвинуться туда.

Би-би-си: К вам поступают мобилизованные военнослужащие?

Иван Калетник: Мы еще не приняли отмобилизованный личный состав. Мы готовы к их принятию, у нас развернуты пункты приема личного состава. Военкоматы нам еще никого не поставляли. Мы находимся во второй очереди. В первую формируют те части, которые меньше укомплектованы, а потом будем получать мы.

Би-би-си: Технику новую получаете?

Иван Калетник: Технику новую мы не получаем, восстанавливаем своими силами, силами ремонтной бригады. Со всей Украины прибыли ремонтные бригады. C Щебетовки, с Киева - гражданские люди, которые обеспечивают помощь в восстановлении боеготовности.

Би-би-си: А какова ваша боеготовность? Что вы можете сделать?

Иван Калетник: За последнее время очень много было сделано в процессе уничтожения вооруженных сил. Были бездумные сокращения, реорганизации. Все думали, что они служат для создания действительно мобильной боеспособной армии, но то ли времени не хватило, то ли действительно все было сделано для того, чтобы снизить потенциал вооруженных сил. Сейчас это наверстывается, идет изменение, увеличение штатов, руководство государства делает все, чтобы восстановить боевой потенциал вооруженных сил.

Би-би-си: И вы думаете, что действительно боеспособность будет доведена до приемлемого уровня?

Иван Калетник: Чтобы добиться полной боеспособности, надо для начала бригаду отмобилизовать до полного штата. И это должны быть не те люди, которых военкомат там нашел и призвал, это должны быть только те добровольцы, которые способны выполнять поставленные задачи.

Не 18-летние парни, а 30 - 35-летние мужчины, которые в свое время прошли школу вооруженных сил, служили в бывшей Советской армии в начале формирования вооруженных сил Украины, то есть те, кто имеет действительную военную подготовку.

Все последние годы нам твердили, что нет угроз и вызовов, что в течение ближайших пяти лет нам ничего не угрожает, и поэтому вопросы мобилизации не рассматривались Иван Калетник

Все последние годы нам твердили, что нет угроз и вызовов, что в течение ближайших пяти лет нам ничего не угрожает, и поэтому вопросы мобилизации не рассматривались.

Сейчас то поколение, которое возглавляет бригады и полки, с вопросами мобилизации не сталкивалось. Это делается впервые в таком масштабе, очень много непонятных вопросов. Сейчас принято решение, чтобы помощь в этом деле обеспечили специалисты Главной военной инспекции, которые служили еще в советское время и занимались этими вопросами.

Мобилизовать - это же не просто призвать из запаса и переодеть, это целый процесс боевого слаживания, расстановка их по штату, и оно должно закончиться тем, что в результате появится боеспособное подразделение, которое может выполнять боевые задачи.

Би-би-си: Насколько вероятна, по мнению вашего руководства, война с Россией?

Иван Калетник: Ну такую информацию до нас не доводят. На мой взгляд, сейчас должны политики работать, потому что реальные угрозы велики для Украины. Это присутствие вооруженных сил Российской Федерации на востоке Украины и на территории Крыма - группировка, которая возросла до 20 тысяч. И, судя по информации, которая поступает из СМИ, количество и состав той техники, которая перебрасывается, предназначено не только для обороны, но и для проведения каких-то наступательных операций.

Естественно большой минус для нашего региона - ситуация, которая сложилась с военно-морскими силами. Мы знаем, что в Одессу пришел только "Гетман Сагайдачный", остальные корабли боевого состава были заблокированы.

В конце февраля не было принято решения бывшим командующим военно-морскими силами вывести корабли с бухты в открытое море чтобы не допустить блокировки. Угроза существует, и если будет принято решение, то "Гетман Сагайдачный" будет противостоять кораблям российского флота. Но мы надеемся на благоразумие, что политики все-таки найдут общий язык.

Би-би-си: На НАТО вы не рассчитываете?

Иван Калетник: Мы не можем рассчитывать на НАТО, потому что для того, чтобы рассчитывать на ввод их войск, мы должны были войти в состав НАТО. НАТО - единственная на сегодняшний день система коллективной безопасности. Но мы не являемся членами НАТО.

Би-би-си: А Украине надо войти в НАТО?

Иван Калетник: Тут двоякое положение. Исходя из той ситуации, в которой оказалась Украина, может быть и надо. Но чтобы не спровоцировать дальнейший раскол страны, это надо решать на референдуме может быть. Этот вопрос вносит раскол в стране. Хотя это будет одним из тех факторов, который обеспечит безопасность.

Вокруг молодых солдат-срочников раздавались громкие крики "Слава Украине!" Cолдаты очень тихо отвечали "Героям слава!" Я услышал, как один из приехавших говорил им: "В случае чего, мы вас не оставим, мы придем к вам на помощь". Этот мужчина - совсем не боевого вида - потом сказал мне, что будет помогать армии: "С бутылками с зажигательной смесью на БТР, если надо, пойду!"

Правда, на вопрос о принадлежности БТР он отвечать не стал - тоже смутился. Общий пафос этой акции, несмотря на события в Крыму, все-таки не был антироссийским.

Солдаты, стоявшие небольшой группой, улыбались - им явно не часто приходится получать столько внимания, подарков, особенно - цветов. Но все же по их лицам было видно, что тот фон, на котором происходят все эти события, их совершенно не радует.

"Не хочу воевать с россиянами"

"А, знаю, это между тюрьмой и кладбищем", - говорит таксист, когда я называю ему адрес. Мы едем на будущую базу Национальной гвардии Украины - ее создали новые украинские власти 12 марта и в нее принимают добровольцев.

Пока мы едем, таксист объясняет мне, что "в эту национальную гвардию скопом записали бандеровских боевиков с майдана прямо с оружием".

Это интригует - отрядов боевиков с оружием в Одессе ни я, ни другие журналисты, с которыми я разговаривал, не видели.

Мы приезжаем в живописное место - там за стеной действительно старое кладбище, но вокруг красивые старинные гидротехнические сооружения, дома, много деревьев.

Через решетку ворот части Внутренних войск, на базе которой создается подразделение Национальной гвардии, видна ухоженная территория и военные в черной форме.

Начальник отделения комплектования прохождения службы личного состава подполковник Леонид Берзлапин, который отвечает за формирование подразделения, не разрешает войти внутрь, сославшись на то, что это режимный объект, но соглашается дать интервью снаружи.

Би-би-си: Много уже к вам пришло добровольцев?

Леонид Берзлапин: Поток желающих колоссальный. С начала работы пункта к нам обратились... Сказать сложно - основной поток идет по телефону, приблизительно человек 500-600. И это только по нашему региону. Люди, которые нас интересуют, прибывают непосредственно к нам в часть. Мы с ними беседуем. Предпочтение отдается военнослужащим запаса, которые имеют военно-учетные специальности.

Би-би-си: Ходят слухи, что...

Леонид Берзлапин (перебивает, не дожидаясь окончания вопроса): Я понял, о чем вы говорите. Национальная гвардия не имеет ничего общего с национализмом и так далее. Это формирование остается с теми же функциями правоохранительными - охрана общественного порядка и общественной безопасности. Национальная гвардия создается не с целью обслуживания каких-либо политических интересов.

Национальная гвардия создается не с целью обслуживания каких-либо политических интересов. Мы не принимаем на службу людей, которые состоят в каких-либо политических партиях, общественно-политических движениях

Мы не принимаем на службу людей, которые состоят в каких-либо политических партиях, общественно-политических движениях. Потому что сегодня мы можем выполнять и выполняем задачи разного характера, и люди, которые имеют политические предубеждения, они в силу этих же предубеждений не смогут выполнять задачи, которые перед нами стоят.

Би-би-си: У вас есть какие-то фильтры для таких людей?

Леонид Берзлапин: На самом деле нет. Мы зажаты в рамки законов, нормативно-правовых документов, которые были созданы не вчера и не сегодня. Это положение о прохождении службы в вооруженных силах Украины, положение о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве, закон Украины о воинской службе... Все это есть в свободном доступе.

Би-би-си: Но если все делается по старым законам, зачем тогда вообще создавать новую структуру?

Леонид Берзлапин: Да ничего нового и не создано, вы поймите. Закон о Национальной гвардии разрабатывался в течение 2,5 лет. Название не принципиально - варианты разные рассматривались: даже жандармерия. Название не играет роли - очень много государств, где есть Национальная гвардия, мы ничего нового не придумали.

Би-би-си: Вы говорите, что поток желающих вступить в Национальную гвардию большой. С чем это связано?

Леонид Берзлапин: Понимаете... последние события, они сплотили и объединили народ Украины. Люди не могут безучастно сидеть дома.

Би-би-си: Но патриотизм в Украине сейчас понятие сложное - есть Восток, есть Запад, в Одессе есть те, кто разделяет и те, и другие взгляды. Как вы их в одну казарму селить собираетесь?

Леонид Берзлапин: А я вам уже сказал - нас не интересуют политические убеждения, взгляды и так далее. Мы не делим людей по языковому и национальному принципу. Нам даже звонят граждане других государств, которые проживают на территории Украины. В том числе и граждане Российской Федерации.

Би-би-си: А много таких?

Российский народ, это братский народ, и я не хочу воевать с россиянами. Но есть такое понятие, как честь офицера, есть такое понятие, как присяга. И я уже говорил, что на данный момент украинское общество сплотилось из-за этого

Леонид Берзлапин: Человека три-четыре. Еще армяне, грузины, азербайджанцы, белорусы есть. Почему они идут? Ну у каждого человека есть свои убеждения. Люди выражают свою гражданскую позицию. Правда, по закону мы не можем принимать в гвардию иностранцев. Поэтому всем отказываем.

Би-би-си: Патриотизм сейчас на Украине - это еще и патриотизм на фоне действий России...

Леонид Берзлапин: Я понимаю о чем вы, но не хочу делать политические комментарии.

Би-би-си: Но вы офицер. Офицер внутренних войск, а теперь - Национальной гвардии. Готовы ли вы к противостоянию?

Леонид Берзлапин: Российский народ, это братский народ, и я не хочу воевать с россиянами. Но есть такое понятие, как честь офицера, есть такое понятие, как присяга. И я уже говорил, что на данный момент украинское общество сплотилось из-за этого.

Би-би-си: Из-за событий в Крыму?

Леонид Берзлапин: Да.

Уже после того, как я распрощался с подполковником, я обратил внимание на пожилого мужчину, который подошел к воротам части - он стал внимательно изучать перечень документов, необходимых для вступления в ее ряды.

Спустя некоторое время я перезвонил Леониду Берзлапину и он рассказал мне, что этот мужчина пришел к нему и попросил записать в Национальную гвардию.

Ему, как рассказал офицер, 61 год, и в армию его брать не стали. Он расчитывал, что тут правила будут менее строги.