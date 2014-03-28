МН370: район поисков сместился к северо-востоку

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Район поисков пропавшего самолета Malaysia Airlines, совершавшего рейс MH370, сместился к северо-востоку после получения новой информации, заявили власти Австралии.

Австралийское управление безопасности мореплавания (Amsa) заявило, что поисковая операция сосредоточена на 1,100 км дальше к северо-востоку в южной части Индийского океана.

Как сообщается, новая информация основана на анализе радиолокационных данных, поступавших с самолета перед потерей связи.

Пассажирский авиалайнер "Боинг 777" исчез с радаров восьмого марта. На его борту находились 239 человек.

Представители Малайзии, исследовавшие данные со спутников, пришли к выводу, что самолет упал в море где-то в южной части Индийского океана. Пока что не найдено никаких подтвержденных обломков самолета.

До пятницы поисковые операции проводились в зоне, находящейся примерно в 2,5 тыс. км к юго-западу от австралийского города Перта.

Несколько раз объявлялось о том, что со спутников получены снимки обломков самолета, плавающих в океане, но пока что ни в одном из этих случаев не подтвердилось, что обнаруженные объекты имеют отношение к пропавшему самолету.

"Самолет летел быстрее"

В заявлении Amsa указывается, что последние данные получены от международной группы следователей, работающей в Малайзии.

Это заслуживающая внимания информация, которая будет сегодня изучена самым внимательным образом Тони Эббот, премьер-министр Австралии

Австралийское бюро по безопасности на транспорте проанализировало эти данные и "уверено, что это – самая надежная информация о том, где могут находиться обломки самолета".

Сообщается, что новая зона поисков расположена в 1,850 километрах к западу от Перта и покрывает площадь в 319 тысячи кв. км.

"Новая информация основана на непрерывном анализе данных радаров между Южно-китайским морем и Малаккским проливом до момента прекращения связи", - говорится в заявлении.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В поисковой операции участвуют военные самолеты и самолет гражданской авиации

"Эта информация свидетельствует, что самолет летел значительно быстрее, чем предполагалось. Это привело к повышенному расходу топлива и сокращению расстояния, которое самолет мог пролететь перед падением в Индийском океане", - утверждают авторы исследования.

Маршрут полета

Маршрут полета может быть еще более уточнен в ближайшее время, поскольку на этом маршруте сосредоточено сейчас внимание спутников.

"Это заслуживающая внимания информация, которая будет сегодня изучена самым внимательным образом", - заявил премьер-министр Австралии Тони Эбботт.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Спутники нескольких стран замечали на поверхности океана обломки. В последний раз это был японский спутник.

Корреспондент Би-би-си в Перте Джонатан Хед сообщает, что новый район поисков значительно ближе к побережью Западной Австралии, что позволит самолетам дольше находиться в поисковой зоне.

В пятницу в поисковой операции примут участие девять военных самолетов и один самолет гражданской авиации, который служит мобильным центром коммуникаций в зоне поиска.

В четверг поиски с воздуха были прекращены из-за плохой погоды. Они возобновились в пятницу утром.

В поисках также принимают участие один австралийский и пять китайских кораблей.