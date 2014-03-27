Учения России на границе с Украиной вызвали опасения США

Правообладатель иллюстрации AP

Россия проводит широкомасштабные военные учения на границе с Украиной, в которых участвуют около 35 тысяч военнослужащих. По данным министерства иностранных дел Украины, к границе также стягивается российская военная техника и беспилотные самолеты.

"25 марта на станцию Климово прибыли два воинских эшелона по 60 вагонов, с личным составом и военной техникой. Зафиксировано развертывание средств связи и управления, а также платформ с модулями для проживания личного состава, обустройства штабов, медпунктов и военных лагерей", - заявил пресс-секретарь МИД Украины Евгений Перебейнос.

Ссылаясь на информацию силовых структур, он сказал, что перегруппировка вооруженных сил России в приграничных с Украиной районах, в частности, на территории Брянской области, продолжается.

Беспилотники и техника

По словам представителя украинского МИД, которого цитирует УНИАН, в течение последних двух дней на участке Восточного регионального управления зафиксировано более 40 полетов российских беспилотных самолетов.

По сообщению агентства Интерфакс, в течение двух следующих дней бронированные самолеты-штурмовики СУ-25СМ3 будут совершать тренировочные полеты на территории Краснодарского края, целью которых станет атака намеченных мишеней. Учения будут проводиться как в дневное, так и в ночное время.

В Приднестровье российские миротворцы отрабатывают стратегии отражения атак и попыток захвата военного города со стороны террористов.

Согласно данным европейских и американских служб безопасности, численность войск на границе России и Украины растет. В целом на данный момент к границам восточной Украины стянуто 35 тыс. военнослужащих. Помимо военнослужащих, к границе также подтягиваются группы "бойцов самообороны" без опознавательных знаков. По словам главнокомандующего войсками НАТО в Европе генерала Филипа Бридлава, российские войска на границах восточной Украины приведены в полную боеготовность.

В погранслужбе Украины также подтвердили, что на административной границе с Крымом наблюдается перегруппировка российских подразделений и усиление их бронетехникой.

Эти данные противоречат заявлению министерства обороны России. В середине марта оно подтвердило, что проводит войсковые учения в нескольких западных областях страны, в том числе граничащих с Украиной. Согласно официальной информации, учения должны завершиться до конца месяца.

В ближайшие дни на Украину прибудет мониторинговая миссия ОБСЕ в составе 500 человек, которая будет наблюдать за ситуацией в стране.

Секретный доклад и тайное письмо

Между тем, как сообщила корреспондент Си-эн-эн в Пентагоне Барбара Стар, по данным разведки США, российские войска могут начать вторжение в направлении городов восточной Украины, чтобы создать сухопутное соединение с Крымом.

В секретном докладе, о котором корреспонденту Си-эн-эн на условиях анонимности рассказали два представителя администрации США, говорится о перегруппировке российских войск на границе с Украиной. Как отмечается, подобные маневры Россия осуществляла перед войнами в Чечне и Грузии.

В связи с этим докладом сенаторы-республиканцы из комитета по вооруженным силам США направили президенту Обаме тайное письмо, в котором выразили большую обеспокоенность таким развитием событий.

В письме говорится о том, что 30-тысячный воинский контингент - это значительно больше, чем требуется России для проведения военных учений. В частности, войска на границе с Украиной включают большое количество "моторизованных" единиц, которые могут быстро перемещаться, а также спецназ и воздушно-десантные войска.

Соединенные Штаты, как отмечается в секретном докладе, считают, что Россия может начать вторжение в Восточную Украину для того, чтобы создать сухопутный коридор в Крым.

При этом американская разведка предполагает, что российские войска могут начать двигаться в направлении трех городов: Харькова, Луганска и Донецка.

В то же время на прошлой неделе министр обороны США получил заверения министра обороны России Сергея Шойгу, что российские войска не будут предпринимать никаких действий на материковой части Украины. По его словам, расположение российских войск возле границ восточной Украины связано исключительно с военными учениями.