Армия Украины: ставка на контрактников не оправдалась?

Image caption На Украине хотели создать небольшую профессиональную армию

Противостояние с Россией, аннексия Крыма, угроза широкомасштабного военного конфликта, к которой в Киеве относятся очень серьезно - все это случилось в самый разгар военной реформы украинских вооруженных сил.

Минувшей осенью на Украине прошел последний призыв в вооруженные силы - армия перешла на контрактный способ комплектования.

В министерстве обороны, планируя реформу, исходили из того, что в течение ближайших нескольких лет страна не будет вовлечена в какой-либо военный конфликт.

Они рассчитывали, что в стране будет создана небольшая, мобильная профессиональная армия, а Украина при этом сможет сохранить внеблоковый статус.

Теперь очевидно, что придется пересматривать концепцию реформы не только армии, но и всей системы обеспечения безопасности государства. Однако облик этой системы пока не ясен.

Мобилизация

Та легкость, с которой Россия смогла присоединить Крым, показала, что, все еще обладая одной из самых больших армий в Европе, Украина не в состоянии противостоять соседней стране.

Выступая в Верховной Раде, исполняющий обязанности министра обороны Игорь Тенюх назвал точную цифру находящихся в состоянии боевой готовности подразделений сухопутных войск - 6 тысяч человек. "У вооруженных сил Украины есть только тактика и боевой дух", - сказал он.

Уже на этой неделе он ушел в отставку - его личная позиция и деятельность были жестко раскритикованы в Раде.

С начала конфликта вооруженные силы были приведены в полную боевую готовность, была объявлена частичная мобилизация. Однако в самой армии военные говорят, что само по себе объявление мобилизации ситуацию не улучшит.

"Это должны быть не те люди, которых военкомат там нашел и призвал, это должны быть только те добровольцы, которые способны выполнять поставленные задачи", - сказал Би-би-си заместитель командира 28-й гвардейской бригады подполковник Иван Калетник.

Пять лет мира

Подполковник сказал, что хотел бы видеть в рядах своей бригады не призывников, а профессионалов-контрактников.

Именно такую армию и собирались строить на Украине при Викторе Януковиче. Тогда на переход на контрактную армию планировалось потратить пять лет, в течение которых стране, по прогнозам политиков, не должен был угрожать ни один противник.

Image caption Будущее военной реформы на Украине пока туманно

Теперь ситуация изменилась - как внутри страны, так и на нее границах, где Россия, уже аннексировав Крым, развернула крупную войсковую группировку.

Сможет ли Украина продолжить начатую при Януковиче реформу в таких условиях?

Как рассказал Украинской службе Би-би-си директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, для того, чтобы провести реформу, необходимо определиться с некоторыми базовыми понятиями.

"Какие национальные интересы имеет Украина? Необходимо пересмотреть целый пласт вопросов, и только после этого, учитывая и прогнозы развития экономики, можно определить желаемый облик вооруженных сил и этапы приближения к этой модели", - сказал военный эксперт.

При этом, по его словам, это не вопрос, который находится в ведении государственных деятелей и экспертов, это вопрос, для решения которого необходимо согласие политических сил и общества.

Профессионалы, призывники, ополченцы

В целом, как считают эксперты, для Украины подходит один из трех базовых типов современной армии.

Если делить их по типу комплектования личным составом, то это: призывная, контрактная армия, либо различные варианты народного ополчения, когда военнообязанные жители государства хранят дома оружие и периодически участвуют в обязательных военные сборах.

Большинство экспертов считают, что тип комплектования вооруженных сил Украины должен быть смешанным, однако смесь эту они представляют по-разному.

Николай Сунгуровский считает, что основой вооруженных сил должны быть профессиональные, контрактные части. "А тот сегмент, который сформирован на основе самообороны, я бы комплектовал по смешанному принципу - по принципу швейцарской армии", - сказал он.

У вооруженных сил Украины есть только тактика и боевой дух Игорь Тенюх, <br> бывший и.о. министра обороны Украины

Российский военный эксперт Александр Гольц считает модель ополченческой армии весьма эффективной, однако в том, что ее можно реализовать в Украине, сомневается.

"Когда огромное количество населения полагает, что главная задача - защита родины, тогда работает модель милиционной армии, как в Израиле, Швейцарии. Но боюсь, что украинское общество в настоящее время разобщено", - сказал он.

Военный эксперт, бывший заместитель председателя СБУ и в прошлом председатель СБУ Донбасса Александр Скипальский считает, что смешанный тип комплектования украинской армии означает сохранение призыва, поскольку он, по его словам, необходим для воспитания молодежи.

Скипальский полагает, что ресурсов для переходя на профессиональную армию на Украине нет.

НАТО

Другой серьезный вопрос, который давно уже обсуждается в украинском обществе, - внеблоковый статус государства.

Этот принцип до последнего времени казался главным, основополагающим - он был даже зафиксирован в доктрине.

Теперь, по словам большинства экспертов, страна вряд ли сможет полагаться на собственные вооруженные силы, и возможность того, что Украина захочет присоединиться к системе коллективной безопасности, становится все более актуальным.

"Рациональный путь для Украины - вступить в НАТО. При всех сложностях, которые ждут ее на этом пути", - сказал Би-би-си Александр Гольц.

Однако даже сама потенциальная возможность движения Киева в направлении Альянса до самого последнего времени на Украине была дестабилизирующим фактором.

Украинские эксперты полагают, что в настоящее время начинать такое движение рано, но готовиться сделать это в будущем - пора.

Николай Сунгуровский сказал, что этот вопрос необходимо в любом случае выносить на референдум, но до этого - провести широкую информационную кампанию, честно изложив населению все обстоятельства, плюсы и минусы такого шага.