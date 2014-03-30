Крым перешел на московское время

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Перейти на московское время в Крыму решили после референдума 16 марта

В присоединенном к России Крыму в ночь на воскресенье перевели стрелки на два часа вперед, чтобы оказаться в одном часовом поясе с Москвой, где уже два года отсутствует переход на зимнее время.

До того Крым и Севастополь находились в часовом поясе, по международной классификации обозначаемый как UTC+2, и соблюдали переход на зимнее и летнее время.

Крымские власти заявляют о том, что не ожидают каких-либо сложностей в связи с переходом на московское время.

"Никаких проблем не будет. Переход, по нашим оценкам, должен пройти гладко и без финансовых и прочих потерь", - заявил Интерфаксу первый вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев.

По его словам, крымские предприятия заранее подготовились к переходу на московское время, согласовали графики работы, чтобы не возникло нестыковок. "Так что никаких негативных последствий для экономики переход на московское время иметь не будет", - подчеркнул первый вице-премьер.

На Украине, как и во многих других странах, в ночь на воскресенье перешли на летнее время, переведя стрелки часов на час вперед.

Перевод часов в Симферополе и Севастополе

По информации РИА Новости, самые известные на полуострове часы на башне железнодорожного вокзала Симферополя перевели в субботу в 22.00 на два часа вперед.

На привокзальной площади к моменту перевода часов собрались более тысячи жителей города. У них в руках были флаги России, многие пришли с детьми. На площади была установлена сцена, где выступили крымские артисты.

К собравшимся также обратился непризнанный властями в Киеве крымский премьер Сергей Аксенов, который поздравил всех с "возращением домой" и "переходом на правильное время".

Главные городские часы Севастополя - куранты на Матросском клубе - в воскресенье перевели на московское время в два часа ночи по прежнему местному времени.

Власти полуострова высказались за перевод стрелок сразу после референдума 16 марта о присоединении к России, непризнанного легитимным Генассамблеей ООН.

Городской совет Севастополя принял решение о переходе на московское время 25 марта.

Крым жил по московскому времени в период его пребывания в составе СССР и в 1994-1996 годах.