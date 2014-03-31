Позиции России и США по Украине: война слов и санкций

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Часы в Крыму уже переведены на московское время

Официальная информация об итогах воскресной встречи Сергея Лаврова и Джона Керри достаточно скупа. Одно ясно: разногласий больше, чем точек соприкосновения.

То, что поводу Крыма Россия и Запад в обозримом будущем к согласию не придут, понятно без пресс-конференций. Однако имеются и другие вопросы.

В понедельник радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на дипломатические источники обнародовала план из четырех пунктов, якобы выдвинутый Керри:

- возвращение российских войск в места дислокации, которые они занимали 1 марта;

- отправка наблюдателей ОБСЕ не только на Украину, но и в Крым;

- начало диалога между Москвой и Киевом, на первых порах, если понадобится, при участии международных посредников;

- признание Россией итогов президентских выборов на Украине 25 мая.

"По крайней мере, данные "Эха" соответствуют нашим представлениям об американской позиции, которая неоднократно озвучивалась на разном уровне. Весьма вероятно, что она была высказана и на переговорах министров в Париже", - заявил Русской службе Би-би-си президент аналитического фонда "Евразия" Андрей Кортунов.

"Информация похожа на правду", - соглашается эксперт московского Центра Карнеги, бывший зампред международного комитета Госдумы Алексей Арбатов.

Военные игры

Если Москва, как утверждают Владимир Путин и Сергей Лавров, не планирует вводить войска в другие регионы востока и юга Украины - а большинство аналитиков склонны полагать, что так оно и есть - то зачем концентрировать армию на границе, проводить учения и нагнетать напряженность, когда ситуация и так нестабильна?

"Официальная позиция состоит в том, что это обычные учения, но не думаю, что многие в это поверят", - заметил Алексей Арбатов.

"Если говорить о формальной стороне дела, то Россия имеет право размещать войска на своей территории любым образом и проводить учения так, как считает нужным, - указывает Андрей Кортунов . - Но с учетом обстановки деэскалация военной активности была бы разумным шагом, демонстрацией доброй воли. Здесь Россия могла бы проявить гибкость, рассчитывая при этом на какие-то уступки со стороны Украины и западных партнеров".

По мнению Алексея Арбатова, Москва сознательно поддерживает определенный градус тревожных ожиданий, чтобы впоследствии, когда войска не будут введены, представлять это как одолжение.

Что делать наблюдателям в Крыму?

На пресс-конференции по итогам переговоров Сергей Лавров назвал предложение направить в Крым наблюдателей ОБСЕ " полной дипломатической несостоятельностью".

Главная задача наблюдателей - мониторинг выборов 25 мая. В Крыму голосования в ближайшем будущем не предвидится.

По мнению Алексея Арбатова, с точки зрения Запада, целью мог бы стать контроль соблюдения прав крымских татар, и вообще той части населения полуострова, которая не одобряет присоединения к России.

Скрывать в Крыму Москве особенно нечего, полагает аналитик. Ее не устраивает не столько фактический, сколько правовой аспект: мандат миссии сформулирован таким образом, что отправка наблюдателей в Крым интерпретировалась бы как признание его частью Украины.

Федерализация и нейтрализация

Пожалуй, больше всего вопросов вызывают третий и четвертый пункты предполагаемого "плана Керри". Дальнейшие действия Москвы здесь непредсказуемы. Именно вокруг них, по оценкам аналитиков, и развернется основной торг.

С одной стороны, Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции 4 марта дал понять, что непризнание киевских властей и мораторий на диалог с ними будут сохраняться лишь до выборов.

Вырисовываются контуры компромисса, как его понимает Москва: федерализация в обмен на признание легитимности выборов Алексей Арбатов, эксперт

С другой стороны, Сергей Лавров неоднократно выставлял в качестве условия такого признания конституционную федерализацию Украины и договорно-правовое закрепление ее внеблокового статуса, а постпред России в ООН Виталий Чуркин на днях многозначительно заметил, что "нет предпосылок, чтобы выборы [на Украине] разрядили ситуацию".

"Россия может подвергнуть сомнению легитимность выборов, заявив, что они прошли не демократично, и на избирателей юга и востока оказывалось давление. Строить прогнозы сложно", - говорит Андрей Кортунов.

"Вырисовываются контуры компромисса, как его понимает Москва: федерализация в обмен на признание легитимности выборов", - полагает Алексей Арбатов.

Правительство Украины заявило, что принятие российского требования равнозначно "полной капитуляции".

"Украинцы сами выберут свое будущее. Мы не обсуждали это сегодня вечером, поскольку это было бы нечестно в отсутствие представителя Украины", - сказал на итоговой пресс-конференции Керри.

"Вопросы федерализма и статуса русского языка болезненны для государственного существования Украины, за двадцать с лишним лет ни один украинский президент, включая Виктора Януковича, не пошел на это, - напоминает Андрей Кортунов. - Любые конституционные реформы - дело, прежде всего, самих украинцев. У внешних сил есть очень ограниченные возможности настаивать на том или ином варианте".

"В то же время у России существует много политических и экономических рычагов воздействия на Украину, поэтому в Киеве так или иначе будут прислушиваться к ее мнению, хотя в каком объеме, сказать трудно", - считает эксперт-международник.

Любые конституционные реформы - дело, прежде всего, самих украинцев. В то же время у России существует много политических и экономических рычагов воздействия на Украину Андрей Кортунов, эксперт

"Пожелания России приобрели бы куда больший вес, если бы удалось выработать некую общую позицию с основными игроками касательно того, как должна развиваться ситуация на Украине. В этом и заключается основной мотив для продолжения переговоров с Соединенными Штатами", - добавил он.

Курирующий российско-американские отношения заместитель министра внутренних дел Сергей Рябков на днях высказался в том же духе.

"Единого плана нет. Обсуждение идет в режиме обмена мнениями. Чтобы найти общее решение, и нужны регулярные консультации", - заявил он агентству РИА Новости.

Алексей Арбатов полагает, что обсуждение внутренних украинских дел на российско-американских переговорах в нынешней ситуации оправдано.

"Украина крайне нестабильна и глубоко расколота. Там постреволюционная ситуация, давайте не будем притворяться, что ее нет. После революции ни одно государство не может быть вполне состоявшимся и суверенным. Для США и России резонно помочь, достигнув договоренности по ряду пунктов. Не по всем - в части отделения Крыма явно не получится - но по другим можно достичь. Альтернативной является распад Украины и новая "холодная война", - заявил он.

Не партнеры, а оппоненты

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Позиции сторон далеки, но переговоры продолжатся

Как будут складываться дальнейшие отношения между Москвой и Западом? Усугубится ли война слов и санкций, или США и Европа, официально не признавая отделения Крыма, де-факто смирятся с ним в духе Realpolitik разменов и сфер влияния?

"Крымский вопрос останется серьезным раздражителем, периодически будет всплывать в заявлениях лидеров, на сессиях Генассамблеи ООН и других международных форумах, возможны дополнительные санкции против отдельных российских компаний, которые станут вести бизнес на полуострове. Любое украинское руководство тоже не сможет просто смириться и молчать. Но в общем все понимают, что присоединение Крыма к России - свершившийся факт", - говорит Андрей Кортунов.

"Отношениям уже нанесен серьезный урон. Дальнейшего ухудшения можно избежать, если Россия отведет войска от границы, признает результаты украинских выборов и откажется от требований, которые украинская сторона считает чрезмерными и невыполнимыми", - считает эксперт.

"Многое зависит от того, как пойдут дела на Украине, будет ли там снижаться внутренняя напряженность, - полагает Алексей Арбатов. - Но не надо строить иллюзий: наши отношения с Западом нескоро вернутся на уровень хотя бы годичной давности, не говоря уж о том, что было три-четыре года назад, когда велись речи о европейском выборе России и партнерстве ради модернизации".

"Не союзниками или партнерами, а оппонентами мы останемся еще очень долго, если какие-то форс-мажорные обстоятельства не заставят всех закрыть глаза на крымский кризис, оставивший неприятный осадок, и сотрудничать ради безопасности", - добавил он.

Таким форс-мажорным обстоятельством аналитик считает возможный захват власти в Афганистане талибами.

"Обратите внимание: при всей остроте нынешних противоречий про афганский транзит никто не говорит, как будто он находится на Луне. Здесь интересы сторон очевидно совпадают", - говорит он.

"Непопулярная позиция"

После принятия Генассамблеей ООН резолюции, осуждающей действия Москвы в Крыму, Виталий Чуркин выразил мнение, что "никакой речи об изоляции России в этой ситуации быть не может".

Дипломат указал на значительное количество государств, которые воздержались (58 из 193) или вовсе не участвовали в голосовании (24).

Оппоненты говорят о провале российской дипломатии, упирая на крайне низкое (10, не считая самой России) число стран, поддержавших ее позицию. Что касается воздержавшихся, говорят они, в мире имеется много небольших государств, чьи интересы лежат далеко от Украины и Крыма. Своим голосованием они просто продемонстрировали, что не считают эту проблему важной для себя и не хотят ни с кем ссориться.

"Изоляции нет, потому что почти половина государств-членов ООН не поддержала резолюцию, предложенную украинской делегацией, хотя мотивы воздержавшихся или не принявших участия в голосовании можно трактовать по-разному, - считает Андрей Кортунов. - Уместно говорить о внешнеполитической неудаче, поскольку соотношение среди четко определившихся составило 100 к 10, и особенно с учетом того, какие страны среди этих десяти присутствуют".

"Надо признать, что российская позиция по Крыму непопулярна в мире. Это понятно, поскольку многие страны сталкиваются с проблемой сепаратизма", - добавил он.