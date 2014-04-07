Сирия: убит священник, отказавшийся покинуть Хомс

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Я не смотрю, мусульманин человек или христианин, прежде всего я вижу человека",<br> - говорил Франс ван дер Люгт

В Хомсе был убит голландский католический священник, который отказался покинуть этот осажденный сирийский город, находящийся под контролем повстанцев.

Франс ван дер Люгт был известной личностью в блокированной правительственными войсками районе, который повстанцы удерживают уже почти два года.

Он отказался уехать, заявив, что не покинет Хомс, пока в городе еще остаются христиане.

Мотивы убийства Франса ван дер Люгта, которому было за 70, пока неизвестны.

Сирийская организация по наблюдению за правами человека (SOHR), базирующая в Британии правозащитная организация, сообщила, что священник был убит двумя выстрелами в голову.

Ян Стюйт, секретарь голландского Ордена иезуитов, подтвердил агентству Франс пресс, что Франс ван дер Люгт был убит.

"Сирийцы дали мне многое"

Ситуация в Хомсе Убийство 75-летнего священника-иезуита шокировало многих сирийцев. Он был сугубо мирным человеком и помогал в переговорах об отмене блокады города. В монастыре, где был убит священник, остаются еще 24 христианина, и церковь теперь беспокоится за их безопасность. Ситуация в Старом городе серьезно ухудшилась после того, как ООН добилась договоренности об эвакуации полутора тысяч гражданских лиц. Но сотни человек все еще заперты в городе, куда не разрешена доставка продовольствия. Ряд общественных организаций обратились в воскресенье к ООН с призывом помочь отменить блокаду.

"В его дом зашел человек, вывел его на улицу и дважды выстрелил ему в голову. На улице, прямо перед его домом", - сообщил Ян Стюйт.

Франс ван дер Люгт прожил в Сирии почти 50 лет и считал ее своим домом.

"Сирийцы дали мне многое - много доброты, вдохновения и всего, что в них есть. Если сирийцы сейчас страдают, я хочу разделить их страдания и тяготы", - сказал священник в феврале агентству Франс пресс.

Он остался в Хомсе даже тогда, когда в этом году 1400 человек были эвакуированы из города под присмотром ООН.

"Человек мира"

Франс ван дер Люгт приехал в Сирию в 1966 году, проведя перед этим два года в Ливане, где он изучал арабский язык.

Он жил в иезуитском монастыре, где работал с остававшимися в этом районе христианами и помогал бедным семьям.

"Я не смотрю, мусульманин человек или христианин, прежде всего я вижу человека", - говорил он.

Ватикан в своем заявлении назвал Франса ван дер Люгта "человеком мира" и выразил "огромную боль" в связи с его смертью.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Франс ван дер Люгт любил Сирию, прожил здесь полвека и считал ее своим домом

"Это смерть человека мира, показавшего огромную смелость и оставшегося верным сирийцам, несмотря на опасную и нелегкую ситуацию", - заявил глава пресс-службы Святого престола Федерико Ломбарди.

Министр иностранных дел Голландии Франс Тиммерманс назвал это убийство "трусливым" и сказал, что Франс ван дер Люгт принес Хомсу "столько хорошего".

"Отец Франс заслуживает нашу благодарность и уважение. Он может рассчитывать на нашу решимость покончить с этим несчастьем", - сказал Франс Тиммерманс.