Два лица Петхова из Николаева: версии российского ТВ

Правообладатель иллюстрации YouTube Image caption Героя репортажей все-таки зовут Андрей Петхов и на самом деле является гражданином Украины, сообщили Би-би-си в милиции Николаева

НТВ и телеканал "Россия-1" пытаются выяснить личность героя своих репортажей с Украины, который в одном случае представился сторонником федерализации Украины, а в другом о нем было сказано как о "наемнике", приехавшем поддержать "майдановцев".

Как выяснила Украинская служба Би-би-си, речь идет о гражданине Украины, который сейчас находится в больнице в Николаеве и отказывается говорить с украинскими следователями без адвоката.

Согласно репортажу, показанному в эфире телеканала "Россия-1", 50-летний Андрей Петков получил сотрясение мозга, сложный перелом голени и ожог лица с некрозом, когда пришел на мирный протест в Николаеве, чтобы "в открытую заявить о том, что недоволен действиями новой власти".

В программе НТВ, вышедшей в тот же день (10 апреля), тот же человек представлен как Андрей Петхов, и о нем говорится как о "наемнике", гражданине Германии и еще "нескольких государств", который привез "Правому сектору" из Германии 500 тысяч евро и готовил группу из 50 граждан Западной Европы к силовым акциям.

"Оплата производилась им лично до выхода на сцену театра боевых действий. При этом он сам является лишь передаточным звеном в сложной финансовой схеме. Ну а кто стоит за ним, наемник говорить отказался… Основная цель его группы – покалечить как можно больше мирных митингующих, чтобы они не смогли продолжать свои акции", - говорится в сопровождающем видео тексте НТВ.

"В условиях революции"

В репортаже Независимого телевидения Севастополя от 9 апреля этот же человек – с фамилией Петков - фигурирует как "житель Германии, детский хирург, спасший более двухсот малышей", который "приехал поддержать земляков в борьбе с наступающим неонацизмом".

В условиях революции, как вы понимаете, многие жулики всплывают на поверхность и по-разному представляются. Поэтому здесь достаточно сложно что-либо утверждать. Тем более, когда они туда приезжают с деньгами, вливают их, так сказать, а потом начинают – "я - за белых, я – за красных". Но это такие вот условия, такова реальность там в данный момент времени Андрей Иванов, <br> главный редактор программы "ЧП" на НТВ

"Меня волновал вопрос революции, которая идёт в Украине и никак не развяжется. Поэтому я из своих личных денег привёз определённую сумму денег и решил помочь в организации палаточного городка. Я подходил к лагерю и вдруг тут началось. Начали кидать камни, гранаты, стрелять. Я попытался спрятаться в палатку, тем более я там делал перевязку девочке пострадавшей. Перебили лицо, перебили нос, берцовую кость. Предстоят сложнейшие операции. Я во многом разочаровался, но не опустил руки", - говорит герой репортажа севастопольской телекомпании.

На кадрах телеканалов – один и тот же человек, снятый с разных ракурсов. В кадрах "Вестей" на кровати больного видна георгиевская ленточка.

Представители российских телекомпаний, которые транслировали репортажи с участием Петкова (или Петхова), затруднились пояснить, соответствует ли заявленная в их сюжетах информация действительности.

Главный редактор программы "ЧП" на НТВ Андрей Иванов не смог уточнить, проверяли ли авторы сюжета документы у Петхова.

"В условиях революции, как вы понимаете, многие жулики всплывают на поверхность и по-разному представляются. Поэтому здесь достаточно сложно что-либо утверждать. Тем более, когда они туда приезжают с деньгами, вливают их, так сказать, а потом начинают – "я - за белых, я – за красных". Но это такие вот условия, такова реальность там в данный момент времени", - сказал Русской службе Би-би-си Андрей Иванов.

"Шок и дезинформация"

Шокировало, что кто-то из нас получил дезу – то ли НТВ, то ли мы. Пока я вам ничего не могу сказать. Виновны новые украинские власти, которые не пускают в достаточном количестве российские съемочные группы – с любых телекомпаний, пачками заворачивают на границе. Вот в чем я вижу большую проблему. И приходится вот так вот работать продюсер "Вестей", пожелавший не называть своего имени

В "Вестях" Русской службе Би-би-си сказали, что потрясены произошедшим, однако объяснить, как возникла такая ситуация, пока не могут.

"Шокировало, что кто-то из нас получил дезу – то ли НТВ, то ли мы. Пока я вам ничего не могу сказать. Виновны новые украинские власти, которые не пускают в достаточном количестве российские съемочные группы – с любых телекомпаний, пачками заворачивают на границе. Вот в чем я вижу большую проблему. И приходится вот так вот работать", - сказал пожелавший не называть своего имени продюсер "Вестей".

С его слов, кадры с Андреем Петковым они получили от стрингера (внештатного сотрудника) в Николаеве.

"Материал был обработан [Антоном] Лядовым (корреспондентом "Вестей") здесь, в Москве. Материал был получен от стрингера", - сказал продюсер.

Единственное, что двум российским телекомпаниям достоверно известно об Андрее Петкове (Петхове) – то, что он находится на лечении в больнице скорой помощи в Николаеве.

Корреспонденту Би-би-си в Николаеве руководитель пресс-службы Николаевского городского управления милиции Татьяна Лисецкая сообщила, что героя репортажей все-таки зовут Андрей Петхов и на самом деле является гражданином Украины.

По ее словам, говорить со следователями Петхов пока отказывается, так как у него нет адвоката.

В областном управлении здравоохранения Би-би-си сообщили, что у Петхова несколько переломов ног, и после того как вокруг личности пациента начал подниматься ажиотаж, с целью обеспечения нормального режима лечения доступ посетителей к нему ограничен.