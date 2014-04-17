Габриэль Гарсиа Маркес: маг образов и языка

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Мировую известность колумбийскому писателю и будущему лауреату Нобелевской премии по литературе Габриэлю Гарсиа Маркесу принес роман 1967 года "Сто лет одиночества".

Влияние романа на литературу было настолько велико, что газета New York Times даже назвала его "вторым произведением после Книги Бытия, которое обязательно к прочтению для всего человечества".

Не все, впрочем, так высоко оценивают творчество Маркеса. Британский романист Энтони Поуэлл называл его "крайне посредственным и слишком много возомнившим о себе словоблудом", тем не менее новаторский стиль писателя был любим читателями во всем мире.

Габриэль Гарсиа Маркес родился в 1928 году в бедном городке Аракатака на севере Колумбии и воспитывался бабушкой и дедом по материнской линии. Позже он опишет свое детство в книге мемуаров "Жить, чтобы рассказывать о жизни".

Дед Маркеса, отставной полковник и ветеран двух гражданский войн, привил юному внуку интерес к политике, а услышанные в родном доме истории оказали огромное влияние на его дальнейшее творчество.

Семейный фольклор

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Габриэль Гарсиа Маркес был близким другом кубинского лидера Фиделя Кастро

От своей бабушки будущий писатель узнал о народных преданиях, суевериях и языке тех мест, где он провел свое детство.

Она рассказывала ему истории об умерших предках и призраках в невозмутимой манере, которую сам Маркес впоследствии применит в одном из величайших романов всех времен.

Находясь под сильнейшим влиянием творчества американского писателя Уильяма Фолкнера, Маркес пишет свой первый роман в возрасте 23 лет и с самого начала получает восторженные отзывы критиков.

После обучения в Колумбийском национальном университете Маркес начинает адвокатскую карьеру, но вскоре бросает ее ради журналистики и литературы. Многие годы в качестве корреспондента он работает в Европе, на Кубе и в Мексике.

В 1965 году, когда Габриэль Гарсиа Маркес едет на своей машине в Акапулько, у него возникает замысел первой главы "Ста лет одиночества" - романа, положившего начало направлению "магический реализм".

Он разворачивает машину, возвращается домой и запирается в комнате, переложив все заботы по обеспечению семьи на жену и оставшись наедине с бумагой и тремя пачками сигарет в день.

Через 18 месяцев он выходит из добровольного заточения и обнаруживает, что у его семьи накопился долг в размере 12 тыс. долларов. К счастью, на руках у Маркеса есть 1300 страниц феноменального текста, которому предстоит стать шедевром латиноамериканской прозы.

Первое издание романа на испанском языке было распродано в течение недели, а в последующие 30 лет книга была продана тиражом более 30 млн экземпляров и переведена на более чем 30 языков, в том числе и на русский в 1970 году.

Судебные споры

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Маркес получил Нобеля в 1982 году

Габриэль Гарсиа Маркес получил известность и мировое признание за уникальную атмосферу его произведений и богатый язык, который он использовал, чтобы передать читателю свое безграничное воображение.

Некоторые видели в его работах сознательные преувеличения и сверхъестественный, мистический подход, который был нужен Маркесу для того, чтобы попытаться остановить волнения в своей собственной стране.

Политическая журналистика, объединяющая сила семьи, смешанные с религиозным пылом и верой в сверхъестественное слились воедино в неповторимом литературном стиле Гарсиа Маркеса.

Романы "Генерал в своем лабиринте" и "Осень патриарха" демонстрируют политические переживания автора, ставшего свидетелем насилия в ходе гражданских столкновений в Колумбии.

В 1955 году, после написания в колумбийской газете El Espectador очерков, основанных на рассказах спасшегося военного моряка и поставивших колумбийское правительство в неловкое положение, Маркес вынужден уехать в Европу.

Когда был напечатан роман "Опасные приключения Мигеля Литтина в Чили", рассказывающий об опальном чилийском режиссере, который под угрозой смерти нелегально пересек границу и снял фильм о диктатуре Пиночета, сам Пиночет лично приказал уничтожить первый тираж книги.

В 1982 году Габриэль Гарсиа Маркес получил Нобелевскую премию по литературе "за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента".

Последние годы

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Маркес посвятил роман "Любовь во время холеры" своей супруге Мерседес Барча

Габриэль Гарсиа Маркес подтвердил звание литературного мастера спустя несколько лет после получения премии, опубликовав роман "Любовь во время холеры". Книга, которую Маркес посвятил своей супруге Мерседес Барча, повествует об истории любви, вспыхнувшей с новой силой через 50 лет после того, как главные герои встретились впервые.

Писатель сделал предложение своей будущей супруге еще в возрасте 13 лет. Чтобы принять решение, Мерседес потребовалось не так много времени, как героине романа "Любовь во время холеры" Фермине Даза - они поженились уже в 1958 году.

В 1989 году у Маркеса был диагностирован рак легких. После хирургического вмешательства болезнь отступила, но ей на смену пришли другие. Маркес перенес еще две сложнейшие операции и продолжал героически бороться за жизнь, не переставая писать.

В 2002 году вышел первый том мемуаров "Жить, чтобы рассказывать о жизни" о первых 30 годах жизни писателя, а в 2004 году - роман "Воспоминания моих грустных шлюх", для написания которого Маркесу потребовалось около 10 лет.

В 2004 году Маркес, который ранее отказывался сотрудничать с Голливудом, продал ему право на экранизацию своей книги "Любовь во время холеры". Фильм был снят Майком Ньюэллом и вышел в 2007 году к юбилею Маркеса.

Последние годы жизни писатель провел в Мексике и редко появлялся на публике. Маркес перестал заниматься сочинительством, а источников для вдохновения у него становилось все меньше.

В 2012 году брат колумбийского писателя заявил, что его прославленный родственник, возможно, страдает старческим слабоумием. Хайме Гарсиа Маркес говорил, что лауреат Нобелевской премии часто звонит ему, чтобы задать "элементарные вопросы".