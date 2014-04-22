В таджикской столице просят вернуть памятник Ленину

Таджикские коммунисты настоятельно призывают власти страны вернуть им снесенный несколько лет назад памятник Ленину и разрешить установить его на одной из улиц Душанбе.

Многие жители Таджикистана эту просьбу поддерживают.

Популярность коммунистических идей в стране растет по мере того, как среди ее жителей ширится разочарование экономическими преобразованиями и раздражение из-за местничества, высокого уровня коррупции и массовой миграции.

"Таджикский Ленин – это точная копия памятника Владимиру Ильичу в Смольном. Он был отправлен к нам по личному поручению Сталина в 1925 году, в честь второй годовщины образования Таджикской автономной республики. Кроме того, это первый памятник в Центральной Азии. Ничего подобного в регионе не было, поскольку ислам запрещает изображение человека", - рассказывает глава Компартии Таджикистана Шоди Шабдолов.

По словам главного коммуниста страны, на имя таджикского президента Эмомали Рахмона были отправлены десятки тысяч запросов, обращений и писем с просьбой вернуть Ленина его последователям.

Официальный Душанбе пока не отреагировал на многочисленные ходатайства.

Олигархи "боятся Ленина"

Главный памятник вождю мирового пролетариата, долгие годы украшавший центральный столичный парк, был снесен восемь лет назад и отправлен в запасники министерства культуры республики.

Это первый памятник в Центральной Азии. Ничего подобного в регионе не было, поскольку ислам запрещает изображение человека. Шоди Шабдолов, глава Компартии Таджикистана

Его место теперь занял монумент родоначальнику таджикской литературы, поэту IX столетия Абу Абдулле Рудаки.

В 1991 году, когда Таджикистан объявил о своей независимости, право владения всеми памятниками советского времени было передано Коммунистической партии страны. Однако теперь, как объяснили Русской службе Би-би-си в министерстве культуры, все памятники, в том числе и советского времени, принадлежат всей стране.

К тому же памятник Ленину, по мнению чиновников из минкультуры, не вписывается в архитектурные нормы современного градостроительства, и власти до сих пор не решили, где он может быть установлен.

Лидер таджикских коммунистов настаивает, что против установки памятника Ленину активно выступают только олигархи, потому что "они боятся его".

"А вот исламисты, разрушившие один из памятников Ленину в Душанбе в начале 90-х, сейчас каются в содеянном. Они жалеют, что Союз распался", - добавляет Шоди Шабдолов.

22 апреля, в день рождения вождя мирового пролетариата, Ленина вспоминали по всей стране тысячи сторонников коммунистической идеологии. Среди них много молодежи, которая в последние годы заметно пополняет ряды Коммунистической партии Таджикистана.

Многим из молодых коммунистов нет еще и 25 лет. Большинство никогда не жили в Советском Союзе и о жизни в СССР знают лишь по рассказам родителей.

"Я состою в компартии уже 38 лет и ни разу не пожалела об этом. По профессии я учитель, но была вынуждена уйти из школы, - говорит Малика Раджабова. - Как мне, преподавателю истории, сегодня объяснить своим ученикам, почему они должны уезжать на заработки в чужие страны? Почему они не могут получить образование? Почему нет гарантированного медицинского обслуживания? Нет возможности получить доступное жилье? Они ведь сравнивают то, что есть у них, с тем, какие возможности были у родителей".

Чайхана Сталина

Получить членский билет Компартии Таджикистана совсем не просто. Ветераны партии проводят собеседование с соискателями, с тем чтобы убедиться в искренности намерений будущего коммуниста.

Как полагают наблюдатели, людей привлекает не сама коммунистическая идеология, с которой таджикская молодежь едва знакома, а ассоциирующийся с советским прошлым пакет социальных гарантий, о которых современный житель Таджикистана может лишь мечтать.

Советский Союз вспоминают с ностальгией не только коммунисты, но и многие жители Таджикистана, которые никогда не были приверженцами этой идеологии.

Предметы и символику советского времени можно встретить во многих арт-салонах Душанбе. Продавцы признаются, что наследие советского прошлого неплохо продается. Причем покупают его не только иностранные туристы, но и сами жители Таджикистана.

Как мне, преподавателю истории, сегодня объяснить своим ученикам, почему они должны уезжать на заработки в чужие страны? Почему они не могут получить образование? Малика Раджабова, учитель

Несколько лет назад в небольшом городке Канибадам была открыта "чайхана Сталина".

Вход в чайный дом украшал бюст Сталина, который был снят местными властями с центральной площади города. Владелец чайханы Мумин Дододжонов забрал домой скульптурную голову, а впоследствии даже отказался обменять ее на новый джип.

Новая история

В современных таджикских учебниках истории дается новая интерпретация времени установления советской власти в Средней Азии: сообщается, что в этот период большевикам не было оказано серьезного сопротивления, так как народ не поддерживал политику старых властей.

Люди тогда устали от власти бухарского эмира, от нерешенных социально-экономических проблем, коррупции и судейского произвола. Однако год спустя население изменило свое отношение к советской власти: причиной этого называется неуважительное отношение большевиков к религиозным институтам и священным книгам мусульман.

Критически оценивается в учебниках переход с персидской вязи на кириллицу.

Таджикские власти считают, что вернуться к подробному изучению советского периода можно будет, когда в стране появится научная литература с новым взглядом на историю. Но когда эти книги будут написаны, никто не знает.