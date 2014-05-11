Таджикский богослов: Россия правильно поступила с Крымом

Известный таджикский религиозный деятель Ходжи Акбар Тураджонзода в интервью Русской службе Би-би-си заявил, что официальный Душанбе должен открыто объявить о своей поддержке России по вопросу Украины.

Влиятельный мусульманский богослов считает, что Москва восстановила историческую справедливость, присоединив Крым к России, и что действия новых украинских властей были ошибкой, приведшей к кровопролитию.

Он также считает, что Россия в современном мире не единственная страна, использующая свое влияние и военную мощь для решения территориальных вопросов.

Ходжи Акбар Тураджонзода известен в Таджикистане и за его пределами не только как религиозный деятель, но и как политик. В годы гражданской войны в стране (1992-1997) Тураджонзода был одним из лидеров объединенной таджикской оппозиции, возглавив ее исламское крыло.

На родину богослов вернулся после подписания в Москве межтаджикского мирного договора в 1997 году. Он успел поработать в правительстве Рахмона, однако после отставки вернулся к религиозной деятельности.

С Ходжи Акбаром Тураджонзода беседовала корреспондент Русской службы Би-би-си Анора Саркорова.

Би-би-си: В начале мая все таджикские государственные телеканалы продемонстрировали сюжет, в котором власти обвинили братьев Тураджонзода в том, что они поддерживают связи с сирийской оппозицией и отправляют туда молодых таджиков, принимающих участие в военных действиях в Сирии на стороне антиправительственных сил. Ваши ученики действительно были в Сирии?

Я убежден, что режим Башара Асада сам по себе - не главная причина недовольства Запада

Ходжи Акбар Тураджонзода: Это типичный пропагандистский материал. Молодые люди, задержанные спецслужбами, давали перед камерами признательные показания. Мы же все хорошо знаем, что у наших силовых структур, органов правопорядка есть масса способов заставить людей говорить то, что нужно им. Возможно, их заставили выступить с обвинением в наш адрес. Я подчеркиваю, что не знаком с этими молодыми людьми. Они никогда не учились ни у меня, ни у моих братьев. Никто из моей семьи и учеников не имеет отношения к тому, как эти люди попали в Сирию.

Би-би-си: Официальный Душанбе затрудняется ответить на вопрос о том, сколько таджиков принимает участие в конфликте в Сирии. А что таджики там делают? Это джихад, деньги или идея?

Ходжи Акбар Тураджонзода: Большинство таджиков, принимающих участие в военных действиях в Сирии, – салафиты. Идейные сторонники салафизма или те, кто просто попал под влияние различных групп салафитского толка, противников Ирана, выступающих против шиитов. Они воюют на стороне сирийской оппозиции. Эту оппозицию поддерживает Запад. Я убежден, что режим Башара Асада сам по себе - не главная причина недовольства Запада. При этом я признаю, что претензии сирийского народа справедливы – сорок лет у власти одна семья. Власть должна меняться путем свободных выборов. Однако сегодня в мире немало государств, где правят диктаторы, но Запад ведет с ними диалог. Что же вызывает такую обеспокоенность Запада в истории с Сирией? Ведь Башар Асад и его отец никогда не выступали против США и Израиля. Причина кроется в дружеских отношениях Дамаска и Тегерана. Сирия - посредник, своего рода мостик, между Ираном и ливанской шиитской группировкой "Хезболла", которая является головной болью Израиля. Цель Запада - сместить правительство лояльного к Ирану Башара Асада и привести к власти противников Тегерана. Это позволит ослабить связи Ирана и "Хезболлы".

Цель Запада - сместить правительство лояльного к Ирану Башара Асада и привести к власти противников Тегерана

Таджики, воюющие в Сирии, отправляются туда не ради денег. Они говорят о джихаде. Но важно понимать, что джихад своим властям должны объявить, в первую очередь, сами сирийцы.

Зачем это делать чужим? Хорошо работает пропагандистская машина. Салафиты официально запрещены в Таджикистане, но власти страны закрывают глаза на них, боясь испортить отношения с арабскими государствами, в которых салафитская идеология является официальной.

Би-би-си: Ваше последнее заявление было достаточно жестким по тону. Вы потребовали от Душанбе прекратить преследование и запугивание вашей семьи.

Ходжи Акбар Тураджонзода: В последние годы мы испытываем огромное давление со стороны властей. Это можно увидеть, услышать и прочесть в государственных СМИ. Работает целая [пропагандистская] фабрика, при помощи которой хотят очернить, оклеветать нас, ослабить наше влияние среди верующих. Мы любим свою страну, людей, государство, но при этом по ряду вопросов, касающихся религиозной тематики и прав человека, наши взгляды не совпадают в позицией Душанбе.

Например, мы выступаем против закона, согласно которому молодым людям до 18 лет запрещено посещать мечети. Мы против решения о запрете ношения хиджабов в государственных заведениях, школах и вузах. Это требование ислама. Как запретить законы Бога? Мы хотели бы знать, в чем истинная причина запрета на посещение мечети и ношение мусульманских головных уборов? Ведь мы мусульмане.

Нам также запрещают посещать поминальные мероприятия и читать молитвы в память об умерших людях. Людям запрещают приглашать нас. Им навязывают назначенных властью представителей официального духовенства, но это прямое нарушение прав верующих. Дело дошло до того, что родственников умерших людей предупреждают о нежелательности нашего присутствия, либо у человека могут возникнуть проблемы. Вы можете себе такое представить? И, наконец, власти создают препоны для занятия коммерческой деятельностью мне и моим родственникам.

Би-би-си:Чего, по-вашему, опасается власть?

Ходжи Акбар Тураджонзода: Думаю, главная причина нелюбви к нам в том, что власть думает, что мы имеем какие-то политические амбиции. Я еще раз заявляю, что ни я, ни мои братья не собираемся бороться за власть, не хотим никаких государственных постов.

Image caption Ходжи Акбар Тураджонзода известен не только как религиозный деятель, но и как политик

Да, мы часто критикуем власть и высказываем свое мнение. Такое право дает нам конституция. Однако наша критика не означает, что мы - оппозиция власти и государству. Правительства меняются и должны меняться, в соответствии с законами страны о выборах, а государство остается навсегда.

Я принципиально выступаю против революций, против насильственной смены власти. По этой причине я не сторонник [украинского] Майдана.

Наша семья считает незаконным свержение Януковича, именно поэтому я поддерживаю действия России на Украине. При этом Запад, заявляющий о верховенстве права, в случае с Украиной закрыл глаза на явные нарушения конституции Украины.

Вместе с тем я не сторонник самого Януковича и стиля его правления, но я уверен, что кровопролития и распада страны можно было избежать, если бы оппозиция дождалась окончания срока президентства Януковича. Тогда бы на новых президентских выборах украинская оппозиция одержала победу.

События на Украине мне напомнили ситуацию 1992 года в Таджикистане, когда насильно был смещен с поста законно избранный президент страны - Рахмон Набиев. Вы знаете, к чему это привело - к многолетней кровопролитной гражданской войне, количество погибших в которой исчисляется тысячами.

Би-би-си: А действия России в Крыму и фактическая аннексия полуострова?

Я не считаю проведенный в Крыму референдум и последующее его присоединение к России аннексией

Ходжи Акбар Тураджонзода: Я не считаю проведенный в Крыму референдум и последующее его присоединение к России аннексией. Эта территория 300 лет назад была присоединена к Российской империи. До этого Крым принадлежал Османской империи. Крым никогда не был украинской землей. Это была всего лишь формальная, административная передача российской территории Украине в советские годы. Хотя с точки зрения права, принципов неделимости и территориальной целостности, соглашусь, это сомнительный вариант. Дважды в год я бываю в Крыму и вижу, что большинство жителей полуострова - русскоязычное население, которое полностью ориентировано на Россию.

Би-би-си: Согласно вашей логике, если в Крыму проживают русскоязычные граждане и они составляют большинство, то это может стать поводом для присвоения чужой территории? Что же делать с коренными жителями полуострова – крымскими татарами?

Ходжи Акбар Тураджонзода: Это была воля жителей Крыма. Их заставили голосовать за присоединение к России? Нет. Был проведен референдум? Да. Время покажет, было ли это ошибкой. Что касается нарушения прав крымских татар, понимаете, сейчас трудно сделать объективный вывод. СМИ России и международная пресса дают прямо противоположную информацию.

Би-би-си: Не считаете ли вы, что история с присоединением Крыма к России - опасный прецедент? На территории бывшего Советского Союза много нерешенных замороженных конфликтов вокруг спорных территорий. Что если сейчас все остальные страны, по примеру России, начнут перекраивать свои границы в соответствии со своим видением исторической правды?

Если мы признаем Россию дружественной нам страной и главным стратегическим партнером, мы должны открыто ее поддержать

Ходжи Акбар Тураджонзода: К сожалению, сильные державы всегда так поступали. США, Британия с Фолклендскими островами, Китай присвоивший себе территории, которая Япония считает своими. Отсюда логичный вопрос. Почему то, что позволено США, Британии и другим супердержавам, не может сделать Россия? Нынешнее мироустройство - это право сильнейших. Мы должны это четко осознавать и опираться на реальность, а не идти на поводу у политиков, которые заявляют о каких-то мнимых принципах демократии. Политика никогда не действовала по принципам справедливости, морали и честности. Роль играют национальные интересы и геополитика. В этой связи я не могу принять позицию таджикской интеллигенции, которая не одобряет действий России по Украине. Если мы признаем Россию дружественной нам страной и главным стратегическим партнером, мы должны открыто ее поддержать, как это делают европейские страны, которые всегда поддерживают США в их планах и действиях. Правительство и народ Таджикистана должны быть на стороне России и открыто об этом объявить. Нас объединяет соглашение о стратегическом партнерстве, соглашение о двойном гражданстве и мигрантах.

Би-би-си: Кстати о российском гражданстве. До, а теперь после объявления Москвы об упрощении получения российского гражданства очень много желающих в Таджикистане получить гражданство России. По разным данным от 200 до 400 тысячи таджикистанцев уже стали россиянами. Но многие в стране относятся к этому не так позитивно, как вы, полагая, что в будущем наличие гражданства у многих таджиков может быть использовано Россией. Это своего рода рычаг давления на будущее, что может стать причиной нестабильности в стране? Есть основания у таких опасений?

Ходжи Акбар Тураджонзода: Я не согласен с аргументацией своих оппонентов, видящих угрозу в этом. В Таджикистане действует закон о двойном гражданстве. Люди имеют право выбирать по своему желанию место жительства и гражданство. Действительность современного Таджикистана в том, что в стране очень сложная социально-экономическая ситуация. У людей нет возможности работать и зарабатывать на жизнь. Нет свободного судопроизводства, нарушаются права граждан. Вот они и уезжают в Россию, в поисках лучшей жизни. Россия может им дать то, чего они не могут получить в своей собственной стране: гарантированное образование, медобслуживание, соблюдение их прав. Без российского гражданства устроиться в России им сложно. Вот люди и пытаются его получить.

С другой стороны, если сильные государства вознамерятся утвердить свое влияние в какой-то стране, то они могут сделать это и без всяких формальностей. Масса этому примеров в современной истории. Всегда можно найти повод для реализации своих геополитических амбиций и экономических интересов.