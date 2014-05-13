Наемники в Донбассе: наличие не доказано

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption СМИ утверждают, что в Донбассе действуют американские наемники из фирмы ACADEMI

Сотрудники частной военной компании ACADEMI участвуют в конфликте на востоке Украины - это утверждение в разных формулировках появилось в минувшее воскресенье во многих российских СМИ. Все они ссылаются на заметку в немецкой газете Bild am Sonntag.

Данные о численности якобы замеченных в Донбассе специалистов ACADEMI, приводимые немецким таблоидом и российскими ресурсами, отличаются. Кроме того, в переводы с немецкого языка на русский вкралась терминологическая путаница.

Мало кого смутило и то обстоятельство, что сообщения об американских "наемниках" появилось еще в марте. Тогда же компания ACADEMI выступила с опровержением. Впрочем, опровержение можно и не принимать во внимание. Такие организации редко признают участие своих специалистов в деликатных операциях.

Компания ACADEMI специализируется на услугах по обеспечению безопасности, снайперскому делу, подготовке штурмовых групп. Она занимается охраной объектов инфраструктуры и отдельных лиц, борьбой с наркотиками и обучением пограничных служб.

Дискуссия о том, работают ли американцы в районе Славянска и других городов Восточной Украины, сколько их и каков их статус, развернулась в социальных сетях.

Источник слухов

"Воюют ли наемники из США на Украине (Kämpfen US-Söldner in der Ukraine)?" Заголовок в газете Bild am Sonntag – вопрос, а не утверждение. Об этом, в частности, свидетельствует вопросительный знак в конце предложения.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Донбассе вооруженные люди в военной форме порой неотличимы один от другого

Под таким заголовком Bild am Sonntag помещает 21-секундное видео, на котором запечатлены вооруженные люди в униформах, шлемах-сферах и в защитном снаряжении единого образца. Выглядят они весьма внушительно.

"Фильмы, распространяемые в интернете, должны доказать, что подразделения американской наемнической фирмы ACADEMI (ранее Blackwater) действуют на Украине", - говорится в заметке.

Некоторые безответственные блогеры и один онлайн-репортер обнародовали слухи о том, что сотрудники ACADEMI (действующие под именем Blackwater) находятся на Украине. Их там нет, а ACADEMI не состоит ни в каких отношениях ни с организацией под названием Blackwater, ни с бывшим владельцем Blackwater Эриком Принсом из пресс-релиза ACADEMI

Ниже в подзаголовке сказано, что "снимки, предположительно, сделаны в восточноукраинском городе Донецке, где в течение (многих) дней проходят пророссийские демонстрации".

Численность предполагаемых наемников, называемая в заметке, "около 300". Источником слухов о частных бойцах и их количестве назван анонимный "российский дипломат в Киеве". "Несколько дней назад он утверждал, по сообщению верного Кремлю агентства Интерфакс, что большинство из них уже выполняли задания в качестве частных солдат в Ираке, Афганистане и других странах", - говорится в статье.

"Следовательно, большинство из них должны быть из США", - следует вывод из утверждения "российского дипломата в Киеве".

"Однако, обращает на себя внимание то, что это распространяется пока только пророссийскими источниками", - пишет Bild am Sonntag и указывает в качестве одного из таких источников "Твиттер" Александра Дугина, которого цитирует некто Александр Калинин. Bild am Sonntag называет Дугина "крайне националистическим и правоэкстремистским российским политиком".

Трудности перевода

Ссылаясь на Bild am Sonntag, российские СМИ подают предположения немецкого таблоида как утверждения. Некоторые изменения претерпели и цифры.

Сообщение, опубликованное агентством ИТАР-ТАСС, озаглавлено: "СМИ: в спецоперации Киева на востоке Украины участвуют около 400 американских солдат".

"Вести" сообщили: "400 американских карателей воюют под Славянском".

Другие информационные ресурсы воздержались от точных цифр в заголовках, но упомянули их в текстах. По версии LiveNews, "Германия признала наличие наемников на стороне Нацгвардии Украины". Телекомпания НТВ: "СМИ. Сотни элитных солдат скандальной Academi зачищают юго-восток Украины".

Bild am Sonntag называет вооруженных людей, запечатленных на видео, Söldner, что означает "наемник(и)". Слова Soldat и Soldaten – "солдат", "солдаты" - в публикации не встречаются.

По закону жанра можно было бы использовать и немецкий термин Soldateska, что означает "военщина". Справедливости ради надо сказать, что публикации по следам выступления Bild am Sonntag появились не только в российских СМИ.

Bild проводит мобилизацию

Статья об предполагаемых приключениях сотрудников ACADEMI в Донбассе в газете Bild стала своего рода продолжением сериала.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Bild отрядила немецкий спецназ освобождать захваченных в заложники наблюдателей ОБСЕ

В конце апреля Bild высказала предположение, что на восток Украины могут быть отправлены бойцы немецкого спецназа. Речь шла о специальных подразделениях бундесвера и полиции – KSK и GSG 9.

Тогда в заложниках у донецких атаманов во главе с Вячеславом Пономаревым оказались несколько членов миссии ОБСЕ и европейских военных наблюдателей, в числе которых были и граждане Германии.

Bild напомнила читателям девиз немецкого спецназа KSK: "Мы приходим в гости – по всему миру", сообщив, что подразделения армии и полиции по борьбе с терроризмом и освобождению заложников приведены в полную боевую готовность.

Заметка в таблоиде была истолкована в том смысле, что немецкий спецназ вот-вот высадится в Славянске с целью освобождения захваченных иностранных граждан.

Представитель министерства обороны Германии опроверг сообщение Bild. Он заявил, что подразделения KSK не приводились в состояние полной боевой готовности и ни под каким видом не будут задействованы на Украине.

ACADEMI негодует

Ранее с опровержениями о своей причастности к событиям на Украине и родстве с Blackwater выступила фирма ACADEMI.

Фильмы, распространяемые в интернете, должны доказать, что подразделения американской наемнической фирмы ACADEMI (ранее Blackwater) действуют на Украине из заметки в Bild am Sonntag

17 марта был опубликован пресс-релиз, озаглавленный "Истинные факты за недавними сообщениями об ACADEMI на Украине". В нем говорилось, что "некоторые безответственные блогеры и один онлайн-репортер обнародовали слухи о том, что сотрудники ACADEMI (действующие под именем Blackwater) находятся на Украине. Их там нет, а ACADEMI не состоит ни в каких отношениях ни с организацией под названием Blackwater, ни с бывшим владельцем Blackwater Эриком Принсом".

Далее в пресс-релизе говорится о "стремлении к сенсациям и попытках нагнетать истерию броскими заголовками во время серьезного кризиса".

В конце апреля тему иностранных наемников поднимал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он говорил о компании, которую часто упоминают в одном ряду с ACADEMI и Blaskwater.

В интервью российскому телеканалу RT Лавров сказал, что "было зафиксировано прибытие на Украину из США нескольких сотен сотрудников частной американской охранной фирмы "Грейстоун". Были сведения и о том, что в некоторых инцидентах принимали участие иностранные граждане". Его слова приводятся на сайте министерства.

Как заявлял Лавров, российская сторона "поднимала этот вопрос" перед американскими коллегами. Те связывались с компанией Greystone, которая все опровергла, сказал глава МИД России.

Киевские власти также обвиняют своих противников на востоке в использовании иностранных наемников.

Можно предположить, что истории о наемниках не раз еще возникнут по ходу кризиса на востоке Украины. Убедительных доказательств pro и contra ни одна сторона пока не представила.