Россия и Китай подписали контракт на поставку газа

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Владимир Путин наблюдает, как руководители газовых концернов обмениваются документами и рукопожатиями

"Газпром" и китайская компания CNPC подписали в Шанхае крупный договор на экспорт российского газа в Китай. Детали сделки не разглашаются, общая цена контракта - 400 млрд долларов на 30 лет.

В Китай планируется поставлять 38 млрд куб метров газа в год.

Кремль находится в активном поиске альтернативных рынков газовых поставок в связи с тем, что многие страны Европы высказывают намерение избавиться от зависимости от российского газа. Москву подталкивает к такому поиску и возможность новых санкций Евросоюза из-за политики России в отношении Украины.

Сколько стоит тысяча кубометров?

Глава российской корпорации Алексей Миллер заявил, что цена на газ [за тысячу кубометров] - коммерческая тайна. Однако несложные арифметические действия позволяют получить около 350 долларов за тысячу кубометров. Примерно эту цифру подтверждают и китайские источники Би-би-си.

Это близко к средней цене на российский газ для Европы, в 2013 году составлявшей, по разным данным, от 360 до 380 долларов за тысячу кубометров.

"Газпром", как правило, не раскрывает тарифов, по которым поставляет топливо отдельным странам. Такая информация иногда высплывает в ходе конфликтов и "газовых войн", как неоднократно случалось с Украиной, для которой после смены власти в Киеве российский разовый монополист установил цену в 480 долларов за тысячу кубометров.

"Это крупнейший контракт для "Газпрома". Такого контракта нет ни с одной компанией", - охарактеризовал китайскую сделку Алексей Миллер.

В Европу "Газпром" в 2013 году поставил 152 млрд кубометров, а с учетом Турции - 162,7 млрд кубометров.

Также, по словам Миллера, Москва и Пекин предусмотрели предоставление благоприятных налоговых режимов по добыче полезных ископаемых для месторождений, с которых газ будет поставляться в Китай.

При подписании присутствовали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Когда начнутся поставки?

Ранее заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач пояснил Русской службе Би-би-си, что формула расчетов была согласована заранее, однако стороны долгое время не могли определиться с постоянной величиной, на основе которой производились бы дальнейшие расчеты.

По данным аналитика, на переговорах обсуждалась цена в 350-400 долларов за тысячу кубометров.

Что касается начала поставок, обычно с момента подписания контракта проходит пять лет, еще два-три года требуются для выхода на проектную мощность, отметил Гривач.

В марте 2013 года "Газпром" и CNPC подписали меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай по "восточному" маршруту.

Алексей Миллер тогда заявил, что поставки российского топлива в КНР могут быть авансированы.

Постоянное присутствие

По оценкам российских нефтегазовых аналитиков, заключенная сделка важна не столько масштабом, сколько самим фактом вхождения "Газпрома" на китайский рынок на постоянной основе.

"До последнего времени российский газ не присутствовал на китайском рынке, и очень долго шли переговоры. С точки зрения диверсификации поставок и открытия нового перспективного рынка это историческая сделка", - заявил Русской службе Би-би-си директор аналитической компании Small Letters Виталий Крюков.

"Сделкой века" я бы это не назвал, но это важное достижение с точки зрения геополитики и диверсификации, в которой стремился "Газпром". По нефти у нас уже есть довольно существенный задел в направлении Китая, по газу мы это сделали только сейчас", - указывает независимый нефтегазовый аналитик Дмитрий Лютягин.

По мнению Валерия Крюкова, есть перспектива наращивания экспорта до 60 млрд кубометров в год. Эксперт также заметил, что "30 лет - это очень много, нет ни одного такого контракта в плане долгосрочности".

Кто кому уступил

По информации Дмитрия Лютягина, "Газпром" изначально ориентировался на 400 долларов за тысячу кубометров. Но и 350 долларов, на его взгляд, вполне адекватная цена, особенно для азиатского региона, где сильную конкуренцию газу составляет уголь.

"Китай как раз настаивал на цене в 350 долларов за тысячу кубов, поэтому можно сказать, что в данном случае китайская сторона является если не выгодоприобретателем, то, по крайней мере, настояла на своей позиции. Но для "Газпрома" это не критично", - утверждает эксперт.

Запад и Восток

Желание Кремля и "Газпрома" диверсифицировать энергетический экспорт не вызывает сомнений, но о его тотальной переориентации на Китай речь идти не может, считают аналитики.

"До последнего времени российские поставки были всецело ориентированы на европейских потребителей, и это создавало определенные сложности в свете последних политических событий. Но, если сравнивать с объемами экспорта в европейские страны, то 38 миллиардов кубометров в год - доля не такая большая. Зато в отношении Китая есть перспективы роста, тогда как с Европой это проблематично", - указывает Виталий Крюков.

"Если мы будем вести планомерную работу с Китаем, то "Газпром" станет менее зависим от Европы и ее политических мотивировок. Однако это возможно лишь в том случае, если удастся увеличить поставки хотя бы до 100 миллиардов кубометров в год", - полагает Дмитрий Лютягин.

Создание соответствующей инфраструктуры - тоже задача непростая, замечает он.

"Чтобы начать поставлять газ, необходим трубопровод, и тут нужно будет детально смотреть на то, что прописано в контракте: кто, что и как финансирует", - говорит эксперт.