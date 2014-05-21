Москва и Пекин договорились о поставках газа на 30 лет

Правообладатель иллюстрации AP

"Газпром" и китайская компания CNPC подписали в Шанхае крупный договор на поставки российского газа в Китай.

Россия, опасаясь дальнейших санкций ЕС в связи со своей политикой в отношении Украины, активно ищет альтернативные рынки для сбыта своего природного газа.

Детали сделки не разглашаются, однако, как предполагают аналитики, ее общая стоимость составляет около 400 млрд долларов.

До заключения нынешнего соглашения стороны безуспешно пытались договориться друг с другом в течение 10 лет.

В интервью телеканалу "Россия" президент России Владимир Путин заявил, что формула цены для Китая "так же, как и в других наших контрактах, привязана к рыночной цене на нефть и нефтепродукты".

"Она привязана так же, как и формула исчисления цены для европейских потребителей", - пояснил Путин.

Корреспонденты отмечают, что страны Европейского союза уже давно требуют пересмотреть или отменить увязку цен на природный газ с ценами на нефть.

После подписания контракта акции "Газпрома" поднялись в цене на 2%.

Африканская модель

Согласно соглашению, Россия будет поставлять Китаю около 38 млрд кубических метров природного газа в год, начиная с 2018 года.

В преддверии подписания договора основные разногласия между сторонами касались цены, и Пекин занимал жесткую позицию по этому вопросу.

За последние 10 лет Китай нашел других поставщиков газа. На данный момент Туркмения является основным поставщиком газа в Китай. В 2013 году Китай приступил к импорту газа из Бирмы.

Анализ сделки <br>Джеймс Робертсон, Би-би-си Договор о поставках газа был подписан в Китае в четыре утра по местному времени. Это указывает, насколько срочными были переговоры. Судя по всему, Владимир Путин не хотел уезжать из Шанхая без подписанного контракта. Так как финансовые детали договора были объявлены "коммерческим секретом", неизвестно, насколько серьезно Путину пришлось сдать свои позиции, чтобы достичь договоренности. Китаю, несомненно, необходимы поставки газа для того, чтобы перевести свои электростанции с угля на природный газ. Кроме того, страна пытается расширить круг поставщиков энергоносителей. Однако для Китая, в отличие от Владимира Путина, не было необходимости заключить договор в кратчайшие сроки. Предполагается, что необходимость выхода на новый рынок сбыта возникла у России в связи с опасениями дальнейших санкций со стороны ЕС. Но, учитывая тот факт, что трубопровод "Сила Сибири" будет достроен не раньше 2018 года, экономический эффект от этой договоренности с Китаем не слишком-то повлияет на европейский кризис. Более важное значение могут иметь инвестиции Китая в российскую энергетическую и транспортную инфраструктуру. Владимир Путин, возможно, и подписал не самый выгодный для себя договор, однако укрепление экономического сотрудничества с Китаем может оказаться значительным достижением.

По словам Рейна Ньютон-Смита из исследовательского института Oxford Economics, "эта сделка имеет большое символическое значение – обе страны подчеркивают, что готовы к сотрудничеству. Например, в договоре также идет речь об участии Китая в развитии российской транспортной инфраструктуры и энергоснабжения".

"Во многом это напоминает китайские инвестиции в Африке, где Китай занимает жесткую позицию на переговорах по поводу цены покупаемого сырья, но затем Пекин улучшает инфраструктуру стран, с которыми заключаются сделки", - рассуждает эксперт.

По словам Джонатана Маркуса, корреспондента Би-би-си по вопросам обороны и дипломатических отношений, напряженность в отношениях между Россией и Западом вызвана не только кризисом на Украине.

"Существуют фундаментальные разногласия по вопросу о Сирии, а также по поводу направления, в котором президент Владимир Путин ведет свою страну", - говорит Маркус.

"Эта сделка может стать символом переходного периода, как с экономической, так и с геополитической точки зрения. Россия все чаще направляет свой взор на Восток, а не на Запад", - считает он.

Глава российской газовой корпорации Алексей Миллер заявил, что цена на газ для Китая является коммерческой тайной. Однако путем несложных арифметических действий можно вычислить, что она, предположительно, составляет около 350 долларов за тысячу кубометров. Примерно эту цифру называют Би-би-си и китайские источники.

Она близка к средней цене на российский газ для Европы, которая в 2013 году составляла, по разным данным, от 360 до 380 долларов за тысячу кубометров.

Вопрос в трубопроводе

"Газпром", как правило, не раскрывает тарифов, по которым поставляет топливо отдельным странам. Такая информация иногда всплывает в ходе конфликтов и "газовых войн", как неоднократно случалось с Украиной, для которой после смены власти в Киеве российский газовый монополист установил цену в 480 долларов за тысячу кубометров.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Туркмения на сегодня является основным поставщиком газа в Китай

"Это будет самая большая на ближайшие четыре года стройка в мире. Общий объем инвестиций только с российской стороны - примерно 55 млрд долларов. Плюс, нам сейчас трудно посчитать, но, я думаю, минимум 20 млрд долларов от китайской стороны", - сказал Путин.

До подписания договора проблемным был также вопрос о строительстве трубопроводов в Китай.

На данный момент существует лишь трубопровод "Сила Сибири", который заканчивается на границе с Китаем. Строительство этого трубопровода началось в 2007 году, через три года после подписания соответствующего договора между "Газпромом" и CNPC.

Финансирование поставок газа непосредственно в Китай, что обойдется в 22-30 млрд долларов, было одним из основных вопросов на переговорах.

Китай – крупнейший торговый партнер России. В 2013 году товарооборот между двумя странами достиг 90 млрд долларов.

Сообщается, что в ближайшие 10 лет Пекин и Москва намерены увеличить его до 200 млрд долларов в год.