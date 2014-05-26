ОБСЕ требует расследовать гибель Рокелли и Миронова

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Независимые подтверждения причин гибели журналистов пока отсутствуют

ОБСЕ выступила с заявлением об опасности, которой подвергаются журналисты в Восточной Украине, в связи с гибелью итальянского фотографа Андреа Роккелли и сопровождавшего его российского правозащитника Андрея Миронова.

Это первые жертвы донбасского конфликта среди журналистов.

Представитель ОБСЕ по свободе прессы Дунья Миятович потребовала немедленного и тщательного расследования этого инцидента и задержания тех, кто несет ответственность за него.

Она назвала смерть Рокелли и Миронова ужасным напоминанием о том, сколь мало делается на востоке Украины для защиты журналистов, рискующих жизнью в зоне конфликта.

При этом Миятович особо отметила, что имеет в виду не только этот случай, но и другие происшествия с участием журналистов.

Минометный обстрел

Миронов и Роккелли погибли в ночь на воскресенье под Славянском. Вместе с ними в автомобиле находился французский фотограф Wostok Press Уильям Рогулен, который был ранен.

По сообщениям сепаратистов, автомобиль с журналистами был обстрелян из миномета со стороны украинских военных когда группа остановилась блокпоста ДНР.

Независимого подтверждения этих заявлений пока не поступало, точные обстоятельства смерти журналистов неизвестны.

МВД Украины пока официально подтвердило гибель только итальянского фотографа.

"Известно, что итальянский фотограф погиб. О его коллеге ничего не могу сказать - относительно его судьбы... В зоне ведения антитеррористической операции были бои на протяжении ночи и утром. Детали по количеству погибших пока не известны", - цитирует агентство УНИАН воскресное заявление пресс-секретаря министра внутренних дел Украины Станислава Речинского.

"Стреляли из Калашникова"

В интернете широко обсуждается версия, согласно которой группу могли обстрелять со стороны блокпоста сепаратистов.

Французская газета Le Monde связалась по телефону с раненым фотографом Уильямом Рогуленом, и он рассказал, что перед минометным обстрелом он слышал автоматные очереди.

"Сначала стреляли из "Калашникова", а затем стали падать мины", - цитирует его слова Le Monde. Фотограф рассказал, что всего взорвалось от 40 до 60 мин.

Сам он под обстрелом сумел добраться до блокпоста и укрыться там от обстрела, а затем сепаратисты отвезли его в ближайшую больницу.

Как передает газета "Украинская правда", первый вице-премьер Украины Виталий Ярема на брифинге в воскресенье вечером заявил, что минометный обстрел велся со стороны сепаратистов.

"В период с 16:00 до 20:00 24 мая в поселке возле Славянска гражданин Италии... во время минометного обстрела со стороны террористов получил осколочные ранения главы и тела, вследствие чего наступила смерть. Также погиб его переводчик, гражданин Российской Федерации Миронов", - приводит его слова украинское издание.

Le Monde передает, что пресс-секретарь министерства иностранных дел Италии сообщил им, что он не осведомлен о подробностях происшествия вследствие того, что их чрезвычайно трудно установить.

Правозащитник

Погибший вместе с итальянским фотографом россиянин Андрей Миронов был советским политзаключенным, правозащитником, членом общества "Мемориал" с 1988 года.

На сайте "Мемориала" опубликован некролог, в котором говорится, что в 1986 году он был осужден "за антисоветскую агитацию и пропаганду" на четыре года лагерей и три года ссылки, но в 1987 году вышел на свободу.

Он знал несколько европейских языков, включая итальянский, и, вероятно, сопровождал журналиста в качестве переводчика.

Как сообщает "Мемориал", Миронов побывал в нескольких горячих точках, включая конфликт в Чечне.

В 2008 году Андрей Миронов стал лауреатом французской "Премии Пьера Симона "этика и общество".