Король Испании Хуан Карлос отрекся от престола

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Король Испании выступил с обращением к стране и подписал акт по отречению

Испанский король Хуан Карлос объявил об отречении от престола, передав трон сыну, наследному принцу Филиппу.

В телевизионном обращении король объяснил, почему он принял это решение. По его словам, настало время передать бразды правления молодому, энергичному поколению, способному претворить нужные стране реформы. Он добавил, что его сын полностью готов к тому, чтобы стать королем.

"Я решил завершить свое царствование и отречься от испанской короны, - сказал король. - Это необходимо для преодоления и исправления ошибок прошлого, это диктует воля к обновлению и стремление к лучшему будущему".

76-летний Хуан Карлос I де Бурбон был испанским монархом с 1975 года.

Я решил завершить свое царствование и отречься от испанской короны. Это необходимо для преодоления и исправления ошибок прошлого, это диктует воля к обновлению и стремление к лучшему будущему Король Хуан Карлос в телеобращении к стране

До него испанский престол пустовал почти тридцать лет: генерал Франко восстановил монархию в 1947 году, однако первый король - выбранный им Хуан Карлос - смог взойти на престол лишь после смерти генерала.

По конституции Испании, король является главой государства и главнокомандующим, однако реальным управлением страной занимается парламент и правительство.

Официальные причины отречения не называются. Корреспонденты Би-би-си сообщают, что, несмотря на высокую популярность самого короля Хуана Карлоса во всем мире, в Испании в последнее время росло недовольство монархией в связи с коррупционными скандалами, в которые оказались замешаны дочь короля со своим мужем.

Многие испанцы были огорчены и разочарованы, когда выяснилось, что король отправился на охоту на слонов в Ботсване в момент тяжелейшего финансового кризиса в стране.

Анализ: стабилизирующий фактор

Инасио де лос Рейос, Би-би-си

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Хуан Карлос немало сделал для мирной эволюции страны после смерти генералиссимуса Франко

Когда король Хуан Карлос перенял у генерала Франко бразды правления, многие сторонники диктатора полагали, что он обеспечит стране продолжение авторитарного режима.

Однако король очень быстро положил конец этим надеждам, объявив, что в стране создается конституционная монархия, в рамках которой король будет играть в основном представительную роль.

С годами король все менее активно вмешивался в политику государства, хотя его роль в качестве стабилизирующего фактора при обсуждении проблем автономии Каталонии и страны басков была весьма велика. Она также помог правительству справиться с попыткой военного переворота в 1981 году.

Ваше мнение Lerner: Король Испании Хуан Карлос оставил значительный след в истории своей страны, обеспечил плавный переход от диктатуры к демократии, это известный политик с мировым именем и достойный человек. Испания может гордиться своим королём, долгих лет ему жизни. Egor Zimin (Facebook): Прекрасный пример для буксующих в Cредневековье! Светлана Светлякова (Facebook): Человек в возрасте, пусть отдыхает.

Принц Филипп Астурийский и его супруга в последние месяцы играли все более активную церемониальную роль в деятельности государства. Наследный принц и его жена, бывшая телеведущая, принцесса Летиция, оказались незадетыми подозрениями в коррупции.

Премьер-министр Рахой объявил, что король отрекся от престола по личным мотивам. Состояние его здоровья ухудшается, в последние годы ему было сделано несколько операций на тазобедренном суставе.

В своем выступлении премьер-министр назвал Хуана Карлоса неутомимым защитником интересов Испании.

"Я убежден, что сейчас настал самый оптимальный момент для перемен", - сказал премьер.

По его словам, в Мадриде в ближайшие часы состоится срочное заседание кабинета министров для обсуждения этого вопроса.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Принц Филипп и его жена стали играть более активную роль в жизни страны в последние месяцы

Волна отречений

Хуан Карлос далеко не первый король, который отрекается в пользу наследника. В прошлом году сразу три европейских монарха добровольно покинули престол.

30 апреля документ об отречении подписала в Амстердаме королева Нидерландов Беатрикс, передав престол своему старшему сыну Виллему-Александру, принцу Оранскому, который по материнской линии является потомком российского императора Павла I. Он стал первым королем Нидерландов за почти 100 лет.

Спустя почти три месяца, 21 июля, примеру королевы Беатрикс последовал король Бельгии Альбер II, который также отрекся от престола в пользу своего сына, наследного принца Филиппа. Свой поступок Альбер объяснил тем, что стал слишком стар, чтобы продолжать достойно выполнять королевские функции.

Кроме того, в конце февраля, также по состоянию здоровья, покинул Святой престол папа римский Бенедикт XVI. Помимо Римско-Католической церкви, он официально возглавляет и карликовое государство Ватикан, а потому тоже считается монархом.

Слухи о возможном скором отречении королевы Великобритании Елизаветы II активно обсуждались в британских газетах накануне 60-летнего юбилея её правления в 2012 году. Однако источники в Букингемском дворце опровергли эту информацию и заявили, что королева никогда не отречётся от престола.

Елизавета II была коронована ровно 61 год назад, 2 июня 1953 года.