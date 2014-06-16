Атаки на посольства: убийства, захваты и бомбы

Правообладатель иллюстрации RIA Image caption Нападения на посольства имеют давнюю и порой трагическую историю

В субботу 14 июня подверглось нападению посольство России в Киеве. Это произошло после того, как в Луганске был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 Вооруженных сил Украины. Погибли все 49 человек, находившихся на борту, - десантники и члены экипажа машины. Ответственность за это взяли на себя боевики из самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Участники акции в Киеве забрасывали здание посольство РФ файерами, камнями, яйцами и емкостями с краской. Они сорвали российский флаг, а также перевернули несколько машин, припаркованных у здания посольства.

Милиция поначалу не вмешивалась в происходящее. Позже стало известно о задержании троих участников беспорядков. Обстановку у российского посольства попытался разрядить прибывший к нему министр иностранных дел Андрей Дещица. Он заявил собравшимся, что им следовало бы не устраивать бесчинства у здания посольства, а отправиться на восток Украины, например, в Луганскую область, где проводится силовая операция.

В ходе дискуссии с собравшимися у посольства РФ людьми Дещица употребил в адрес президента России Владимира Путина нецензурное выражение из кричалки футбольных фанатов. Это вызвало гневную реакцию главы МИД России Сергея Лаврова и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Беспорядки у посольства России в Киеве к вечеру субботы затихли. Здание взято под усиленную охрану. В качестве ответной меры сторонники российского политика Эдуарда Лимонова попытались напасть на посольство Украины в Москве. Их попытку пресекла полиция.

Долгая история

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Эвакуация из посольства США в Сайгоне в 1975 году стала крупной военной операцией

Инцидент в Киеве заставляет вспомнить другие нападения на посольства, как России, так и других стран. Этих нападений насчитываются десятки. Некоторые из них заканчивались трагически.

Первым в этом ряду стоит нападение на посольство Российской империи в Тегеране в феврале 1829 года, когда был убит выдающийся российский дипломат и писатель Александр Грибоедов.

Полны драматизма события, связанные с захватом посольства США в Тегеране в 1979 году после свержения шаха и с эвакуацией из американского посольства в Сайгоне в 1975 году.

Не менее драматичной сказалась с оккупация посольства ФРГ в Стокгольме немецкими левыми радикалами из "Фракции Красной армии" в 1975 году. Тогда погибли два человека, еще двое получили ранения.

В результате взрыва у израильского посольства в Лондоне в июле 1994 года получили ранения 14 человек. Бомба была заложена в автомобиле. Посол Израиля и британская разведка подозревали в организации взрыва проиранское движение "Хезболла".

"Марш независимости" в Варшаве

Правообладатель иллюстрации AFP Getty Image caption Полиции пришлось иметь дело с фанатами и националистами

Толпа атаковала российское посольство в Варшаве 11 ноября 2013 года, в День независимости Польши. В нападении приняли участие члены националистических организаций и радикально настроенных членов объединений футбольных болельщиков.

Поначалу агрессия националистов и футбольных фанатов была направлена против иммигрантов-мусульман и планов строительства мечетей в Польше. Поравнявшись с посольством РФ, участники марша стали выкрикивать оскорбления в адрес России, забрасывать здание петардами, камнями и кусками асфальта, а затем попытались сломать ворота.

Хулиганы затеяли драку с полицией, охранявшей посольство, подожгли мусорные контейнеры.

Подразделения полицейского спецназа, применив слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, оттеснили участников беспорядков от посольства, а позже задержали несколько десятков человек.

На следующий день посол Польши в Москве был вызван на Смоленскую площадь, где ему передали ноту протеста.

Боевики искали женщину в посольстве РФ в Триполи

Вооруженные люди напали на посольство России в Триполи в 2 октября 2013 года. Как сообщалось, они пытались схватить женщину, гражданку России или Украины, которую подозревали в убийстве ливийца. По некоторым данным, речь шла об офицере Военно-воздушных сил Ливии.

Группа, численность которой оценивалась от 10 до 60 человек, атаковала посольство с разных направлений. Им удалось преодолеть ограду. Один из нападавших был убит в результате беспорядочной стрельбы. Еще четверо получили ранения.

Среди сотрудников посольства пострадавших не было.

По некоторым сообщениям, огонь открыла охрана посольства, чтобы остановить вооруженных лиц, штурмовавших дипломатическую миссию.

Соединенные Штаты осудили нападение на российское посольство в Ливии.

Бишкек добивался от Минска выдачи Бакиевых

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Свергнутый экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев и его брат Жаныш нашли убежище в Минске

28 августа 2012 года родственники людей, погибших и раненых во время кровавых событий в Киргизии в апреле 2010 года, собрались у посольства Белоруссии в Бишкеке.

Они требовали выдачи бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева и его брата Жаныша, которые бежали из страны и получили политическое убежище в Минске.

Собравшиеся забросали посольство камнями, выбили стекла, разбили вазоны с цветами у входа в здание.

Жаныш Бакиев обвинялся в совершении тяжких преступлений. В частности, его обвиняли в том, что он отдал приказ стрелять по участникам волнений в апреле 2010 года, когда произошел государственный переворот, и власть перешла от клана Бакиевых к оппозиции.

Младший брат экс-президента Киргизии был объявлен в международный розыск. Его заметили в Минске во время посещения ресторана.

"Невинность мусульман": убийство и поджог

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Фильм "Невинность мусульман" вызвал гнев правоверных во многих странах и привел к жертвам

Сентябрь 2012 года ознаменовался серией атак на западные посольства во многих странах исламского мира. Возмущение нападавших вызвал рекламный ролик любительского фильма "Невинность мусульман", в котором пророк Мухаммед был представлен убийцей, растлителем детей и скрытым гомосексуалистом.

Фильм, снятый человеком по имени Накула Басела Накула из Калифорнии, появился на YouTube в канун годовщины терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.

1 сентября 2012 года в Бенгази был убит американский посол. Посол США в Ливии Кристофер Стивенс и еще трое американцев - специалист по информационным технологиям и два охранника - погибли в результате вооруженного нападения на консульство Соединенных Штатов в городе Бенгази. Во время нападений на американские объекты применялись минометы и ракеты.

Более 30 американцев были эвакуированы из Бенгази самолетами.

Согласно первым оценкам, на консульство напала неорганизованная толпа, которая таким образом отреагировала на фильм, высмеивавший пророка. Позже американские власти назвали нападение на посольство террористическим актом.

14 сентября 2012 года разгневанные мусульмане атаковали посольства Германии, Соединенных Штатов и Великобритании в столице Судана Хартуме.

В Хартуме толпа сорвала немецкий флаг, ворвалась в здание посольства ФРГ и подожгла его. Были подожжены и припаркованные у посольства автомобили. Полиция применила против участников беспорядков слезоточивый газ.

Сотрудники миссии не пострадали. Немецкие дипломаты укрылись в британском посольстве, которое стало следующим объектом нападения. Однако обошлось без серьезного ущерба. Нападению подверглось и посольство США. Прорваться на территорию дипмиссии радикалам не удалось, но зданию был нанесен определенный ущерб.

В ходе беспорядков в Хартуме погибли семь человек – все местные жители.

Создатель фильма "Невинность мусульман" Накула Басела Накула был арестован уже в конце сентября 2012 года. Спустя два месяца суд приговорил его к одному году тюремного заключения за нарушение условий условно-досрочного освобождения. (Накула был выпущен под залог в 2010 году, когда признал себя виновным в банковском мошенничестве).

Анархисты-огнепоклонники в Греции

Правообладатель иллюстрации AFP Getty Image caption Анархисты в Греции от поджогов фирм и офисов перешли к подрывам бомб у посольств

Меры жесткой экономии, принятые в Греции для преодоления финансового кризиса 2008 года, стали причиной активизации радикалов-анархистов из так называемого "Заговора огненных ячеек" (ЗОЯ).

Со времени основания в 2008 году боевики ЗОЯ с помощью взрывных устройств, часто замаскированных под почтовые посылки, устраивали взрывы и поджоги в банках, офисах политиков, фирм и страховых компаний. Травмы, которые иногда получали люди, были редки и не очень серьезны, ущерб собственности – незначительный.

В ноябре 2010 года боевики ЗОЯ организовали серию взрывов и попыток взрывов у посольств ряда стран в Афинах, в том числе у посольства Российской Федерации.

1 ноября посылка, адресованная посольству Мексики, взорвалась в конторе компании курьерской доставки почты. Служащий получил ожоги рук.

В последующие дни произошли взрывы небольшой мощности у посольств Швейцарии и Бельгии.

Полиция сообщила о взрыве у здания посольства России. Пострадавших не было.

Направленным взрывом были уничтожены опасные посылки в посольствах Болгарии и Чили, а также посылка, адресованная в диппредставительство Германии.

Одна из бомб-посылок предназначалась бывшему президенту Франции Николя Саркози.

Позже полиция задержала двоих подозреваемых в организации взрывов. При них было оружие, парики и защитное снаряжение.