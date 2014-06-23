Кто набирает добровольцев в России для войны на Украине

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Город Шахты находится менее чем в часе езды от границы России с Украиной. Само его название указывает на располагавшиеся здесь угольные шахты, на которых ранее трудились многие жители, но сейчас шахты закрыты.

На окраине Шахт расположен музей с потрескавшимися стенами, посвященный истории угольной промышленности и славным ростовским шахтерам.

Сегодня музей превращен в центр сбора гуманитарной помощи. Внутри него волонтеры пакуют одежду, продовольствие и медикаменты для людей, которые покидают восточную Украину.

За координацию помощи отвечают местные казаки.

Заместитель их главы по имени Андрей пытается привлечь мое внимание к висящей на стене старой карте, на которой показаны территории нынешней Ростовской области и восточной Украины. Карте больше ста лет.

"Все это была наша земля, земля донских казаков, - говорит Андрей, указывая на территорию нынешней Луганской области. – Это наша общая история, это наши люди. Поэтому мы им и помогаем".

"Вооруженное милосердие"

О прошлом вспоминают не только казаки.

Российские политики, включая президента, публично заявляют о том, что нынешняя юго-восточная Украина до революции была российским регионом - Новороссией.

Это объясняет то, почему некоторые россияне переправляют через границу не только гуманитарную помощь.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Во многих городах России проходят акции в поддержку сепаратистов на востоке Украины

В Ростове-на-Дону, в 80 км от Шахт, я разговариваю с Юрием.

Зеленая повязка и темные очки скрывают его лицо. Он согласился встретиться со мной ночью, чтобы рассказать о деятельности его группы.

По интернету Юрий набирает россиян, готовых сражаться на стороне сепаратистов на Украине. Он говорит, что это нужно для защиты жителей Новороссии.

Недавно на сайте этой группы появилось объявление о наборе танкистов, пилотов вертолетов и людей, которые умеют обращаться с ракетными пусковыми установками.

Киевские власти считают эту организацию и её вебсайт одними из главных площадок по набору россиян, которые едут воевать на Украину.

"Не в нашем мире родилась фраза, что добро должно быть с кулаками, - говорит мне Юрий. – Иногда необходимо защищать тех, кто в этом нуждается. Это и есть вооруженное милосердие".

"Нечего терять"

По заявлению этой группы, именно ее добровольцы участвовали в нападении на аэропорт в Донецке в прошлом месяце.

Некоторые добровольцы – довольно состоятельные люди, другим нечего терять Юрий

Во время ожесточенного боя повстанцы понесли тяжелые потери. Позднее более 30 тел убитых были отправлены обратно в Россию.

Добровольцами становятся разные люди, объясняет мне Юрий.

"Это и молодые люди, и люди намного старше. Во время боя за донецкий аэропорт одному из добровольцев было 56 лет. Он показал всем, как надо действовать. Страна может гордиться такими людьми", - говорит Юрий.

"Некоторые добровольцы – довольно состоятельные люди, другим нечего терять", - говорит он.

Юрий отрицает, что российское правительство помогает добровольцам, отрицает он и то, что они получают вооружение от российской армии.

Тогда как он может объяснить наличие российских танков у сепаратистов?

"Российские танки, равно как и автоматы Калашникова, можно найти везде, даже в столь отдаленных местах, как Таиланд, – говорит Юрий. - Они очень популярны в местах вооруженных конфликтов. Да, они сделаны в России. Но кто знает, как они туда попали?"

Националистические настроения

Москва неоднократно отрицала отправку своих войск и вооружений на Украину.

Однако западные правительства настаивают на том, что Москва поддерживает финансово и технически повстанцев в восточной Украине.

Кроме того, в последние дни НАТО и Вашингтон обвиняют Москву в массовой переброске войск на границу с Украиной.

"К сожалению, растет число свидетельств наращивания российских войск на границе с Украиной", - заявил в пятницу представитель Белого Дома Джош Эрнест.

"Несмотря на заявления Кремля, мы не видим подтверждения того, что российские воинские части, прибывающие в регион, связаны хоть каким-то образом с обеспечением охраны границы… Мы не потерпим использования российской военной силы ни под каким предлогом в восточной Украине", - говорится в заявлении Белого Дома.

Image caption Роберт говорит, что его сын - ополченец, и он им гордится

Впрочем, не только российские добровольцы берут в руки оружие.

В общежитии неподалеку от Ростова-на-Дону я встретил украинцев, которые бежали сюда, спасаясь от насилия в их стране.

Большинство этих людей говорят, что члены их семей – мужчины – остались на востоке Украины и стали ополченцами. Они обвиняют правительство Украины в гибели гражданского населения.

Роберт рассказал мне о своем сыне, который пошел в ряды сепаратистов в родном для него Луганске.

"И дай бог, чтобы он уничтожил хоть тысячу, хоть две тысячи этих уродов киевской хунты, - эмоционально замечает Роберт. – Я сыну памятник поставлю, если он это сделает. Он для меня герой".

Президент Украины Петр Порошенко верит, что его мирный план может остановить насилие. Однако сделать это будет непросто.

Этот конфликт открыл ящик Пандоры с националистическими настроениями и ненавистью, контролировать которые будет тяжело.