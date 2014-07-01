Отряд Безлера попытался захватить здание МВД в Донецке

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вооруженные люди в камуфляже в центре Донецка уже давно никого здесь не удивляют

В Донецке отряд под командованием одного из лидеров боевиков Игоря Безлера, известного под кличкой Бес, предпринял попытку штурма главного управления МВД Донецкой области.

Министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице Facebook сообщил, что нападение на управление было отбито. Как сообщается, в ходе боя был убит один человек, четверо получили ранения.

Ранее Аваков заявил, что милиционеры во главе с генералом Константином Пожидаевым забаррикадировались в УВД области и держали оборону.

Некоторые СМИ сообщили, что операция по захвату не была согласована с руководством так называемой Донецкой народной республики. По сообщению РИА Новости, связавшегося с представителем премьер-министра ДНР Александра Бородая, Игорь Безлер попытался захватить власть в Донецке.

"В настоящее время проходит антитеррористическая операция, и в случае сопротивления террористы будут уничтожены", - сказал собеседник агентства. Он также поведал, что "генеральной прокуратурой ДНР" возбуждено уголовное дело по статье о незаконном захвате власти.

В конце мая Безлер, отряд которого базируется в Горловке, взял на себя ответственность за нападение на блок-пост в Волновахе под Донецком, в результате которого погибли 17 украинских военных.

Лидер вооруженных формирований сепаратистов в Славянске Игорь Стрелков сказал тогда, что нападение организовала вооруженная группа, которая ему не подчиняется.

Обстрелы возобновились

Нападение на главное управление МВД Донецкой области произошло после прекращения перемирия, объявленного ранее президентом Украины Петром Порошенко. По его словам, сепаратисты не прекращали боевых действий во время перемирия. В эти дни погибли 27 украинских военных.

В ночь на вторник перемирие было прекращено, и 1 июля антитеррористическая операция на Донбассе вступила в новую фазу: авиация и артиллерия наносят удары по сепаратистам.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Над позициями сепаратистов близ Донецка поднят флаг с портретом Сталина

Об этом Би-би-си сообщил сотрудник пресс-службы минобороны Алексей Дмитрашковский и источники в украинской армии. Как сообщил Дмитрашковский, артиллерия и авиация наносят удары по стратегическим объектам и местам скопления сепаратистов.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике украинские войска обстреливали Славянск, Краматорск, район сел Семеновка и Николаевка.

Мы своими глазами увидели результаты артиллерийского обстрела в Краматорске. Многие здания были повреждены, на некоторых снесло балконы. Местные жители успели укрыться еще до начала обстрела, о пострадавших в результате ночного обстрела не сообщается. Утром под обстрел попала маршрутка, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека. Олег Болдырев, корреспондент Русской службы Би-би-си

Как сообщает с места событий корреспондент русской службы Би-би-си Олег Болдырев, в результате артиллерийского обстрела в Краматорске многие здания были повреждены, на некоторых снесло балконы. Местные жители успели укрыться еще до начала обстрела, о пострадавших в результате ночного обстрела не сообщается.

Утром под обстрел попала маршрутка, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека. По словам местных жителей, погибших в результате обстрела – больше, но подтвердить эту информацию нашему корреспонденту не удалось.

В соцсетях также появились фото краматорских многоэтажек, поврежденных снарядами. Как сообщил наш корреспондент, обстрелу подверглось здание горисполкома, где засели бойцы ополчения. Но в цель снаряды не попали, повредив вместо этого соседние дома.

Кроме того, появляются сообщения о стрельбе и взрывах в окрестностях Донецка. Лидер сепаратистов Павел Губарев написал в своем Facebook, что под Донецком идут бои.

Image caption Местные жители успели укрыться еще до начала обстрела

Image caption Количество пострадавших в результате обстрела пока неизвестно

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие дома в Славянске сильно повреждены в результате обстрелов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Местные жители прячутся от обстрелов в подвалах своих домов

В пресс-службе самопровозглашенной ДНР ранее заявляли, что в город стягивается тяжелая артиллерия и ночью происходили "локальные стычки" в районах Карловки, аэропорта и других местах. Жители одного из районов города также сообщили о стрельбе со стороны поселка Марьинка.

Источники в украинской армии сообщают также, что продолжается артиллерийский огонь возле поселка Красный Партизан в Донецкой области, который открывает путь на пропускной пункт Изварино на украинско-российской границе.

Тем временем, украинские военные вместе с силами Госпогранслужбы вернули контроль над участком государственной границы в районе пропускного пункта "Должанский" в Луганской области, сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Специальными подразделениями саперов ВС Украины завершено разминирование пункта пропуска и прилегающих автодорог. Всего 15 взрывных устройств обезврежено на подъезде к пункту пропуска и 20 - непосредственно в пункте пропуска", - говорится в сообщении.

Хрупкое перемирие

Накануне президент Украины Петр Порошенко принял решение "приостановить действие режима одностороннего прекращения огня на Донбассе".

Хрупкое перемирие, заключенное 20 июня украинскими властями и пророссийскими сепаратистами, было продлено до вечера 30 июня, однако обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении его условий.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Киеве прошли акции, участники которых требовали прекращения перемирия на востоке страны

По словам президента Украины, шанс на мирное урегулирование конфликта был упущен в связи с "преступными действиями" пророссийских повстанцев.

"Мы будем наступать и будем освобождать нашу землю. Непродление режима прекращения огня - это наш ответ террористам, боевикам, мародерам, всем тем, кто издевается над мирным населением, кто парализует работу экономики региона, кто срывает выплаты зарплат, пенсий, стипендий, кто подрывает железную дорогу, разрушает водопроводы, кто лишил людей нормальной мирной жизни," - отметил президент Украины в обращении к народу.

Ранее в понедельник представители президента Франции Франсуа Олланда заявили, что Россия и Украина договорились приложить совместные усилия к установлению двустороннего перемирия на востоке Украины.