Испанская принцесса подает апелляцию

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Судья посчитал, что принцесса Кристина не могла не знать о делах своего мужа

Принцесса Кристина, сестра короля Испании Филиппа, подала судебным властям прошение о пересмотре ее дела по уклонению от налогов и отмыванию денег.

Адвокаты принцессы сообщили, что они добиваются отмены обвинения, которое было утверждено председателем суда на прошлой неделе.

Это дело касается деловой деятельности мужа принцессы Инаки Урдангарина.

Если обвинительное заключение будет передано в суд, принцесса Кристина станет первой особой королевской крови в истории Испании, попавшей на скамью подсудимых.

Хосе Кастро, председатель суда в Пальме-де-Мальорке, где рассматривается дело принцессы и ее мужа, утвердил текст обвинительного заключения еще 25 июня, заявив, что принцессу будут судить вместе с ее мужем и другими обвиняемыми.

Суд расследует утверждения о том, что муж принцессы присвоил миллионы евро из государственных средств, и что она знала об этом и извлекала из этого выгоду.

Инаки Урдангарин, герцог Пальмы, и его деловой партнер Диего Торрес, как говорится в обвинении, получили 5,6 млн евро от региональных администраций, которым они выставляли заведомо завышенные счета за организацию спортивных зрелищ.

Деньги принадлежащей им некоммерческой организации Noos затем переводились в другую компанию Aizoon, созданную герцогом совместно с женой. Затем эти средства использовались на содержание их особняка в Барселоне, роскошные поездки и уроки танцев.

В качестве совладелицы компании Aizoon принцесса подозревается в соучастии в отмывании денег и уклонении от налогов, хотя она заявила судье в феврале, что ничего не знала о деятельности компании и просто верила мужу.

Окончательное решение о проведении процесса будет принято судом в Пальме-де-Мальорка. В случае признания ее виновной принцесса Кристина может получить срок до 11 лет.