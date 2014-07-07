Папа Франциск поговорил с жертвами священников-педофилов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Папа Франциск ужесточил наказания для священников, уличенных в педофилии

Папа римский Франциск попросил прощения у жертв сексуального насилия со стороны священников. Он осудил причастность католической церкви к сокрытию этих преступлений и заявил, что церковь должна "покаяться и искупить вину".

В ходе первой встречи такого рода после своего избрания на Святой престол Франциск принял шесть жертв сексуального насилия – по два человека из Ирландии, Британии и Германии – в своей резиденции в Ватикане после утренней мессы.

Понтифик поклялся наказать священнослужителей, уличенных в насилии над детьми, назвав их действия "сатанинскими".

Католическая церковь неоднократно подвергалась критике за неспособность прекратить растление малолетних со стороны священников, невзирая на многочисленные скандалы во многих странах мира.

Глава пресс-службы Святого престола отец Федерико Ломбарди рассказал журналистам, что папа Франциск провел по полчаса с каждой из жертв сексуального насилия. По его словам, папа также пообщался с ними в воскресенье за ужином.

"Грехи и страшные преступления"

Некоторые организации, поддерживающие жертв сексуального насилия со стороны священников, обвиняли папу Франциска в том, что эта встреча состоялась слишком поздно, более чем через год после его избрания.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Отец Федерико Ломбарди рассказал журналистам, что папа Франциск провел по полчаса с каждой из шести жертв насилия

Предшественник Франциска на ватиканском престоле папа Бенедикт XVI встречался с пострадавшими от священников несколько раз в ходе пасторских поездок за пределы Италии.

В ходе встречи в понедельник папа римский извинялся за "грехи и страшные преступления, совершенные священниками".

"Я также молю вас о прощении за грехи, допущенные церковными лидерами, которые не отреагировали надлежащим образом на сообщения о сексуальных преступлениях", - добавил Франциск, обращаясь к участникам встречи.

Корреспондент Би-би-си в Риме Алан Джонстон передает, что ни один из участников встречи не стал делать публичных заявлений после аудиенции с папой.

Наказание нунция

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Архиепископ Веселовский стал самым высокопоставленным священнослужителем, осужденным за сексуальное насилие над детьми

Многие жертвы насилия недовольны тем, священники, уличенные в педофилии, уходят от ответственности, и обвиняют Ватикан в покрывании их преступлений во избежание скандалов.

Однако в прошлом году папа Франциск ужесточил кодекс Ватикана по борьбе с сексуальным насилием в отношении детей.

Он также создал комитет, куда вошли как кардиналы, так и жертвы насилия, который должен выработать план действий, призванный прекратить подобные преступления.

В июне трибунал в Ватикане признал виновном в сексуальном насилии бывшего папского нунция в Доминиканской Республике, архиепископа Йозефа Веселовского, и лишил его священнического сана.

На данный момент Веселовский является самым высокопоставленным священнослужителем, привлеченным Ватиканом к ответственности за сексуальные преступления.