После недели бомбежек ХАМАС продолжает обстрелы Израиля

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Израиль заявляет, что бомбит лишь "террористическую инфраструктуру"

На седьмой день израильской военной операции против боевиков ХАМАС в секторе Газа Израиль продолжил наносить авиаудары по объектам в Газе, в то время как палестинцы продолжили ракетный обстрел израильских городов.

Согласно палестинским властям, с минувшего вторника в секторе Газа погибли 172 человека.

Израиль заявляет, что за этот же период времени из сектора Газа по территории Израиля была выпущено около тысячи ракет. В понедельник армия Израиля сбила палестинский беспилотник над Ашдодом.

Израильские военные предупреждают, что они продолжат обстрел Газы до тех пор, пока палестинские боевики не прекратят ракетные обстрелы территории Израиля.

Тысячи палестинцев покинули северные районы сектора Газа после того, как Израиль предупредил о новых авиаударах и призвал мирное население к эвакуации.

ВВС Израиля также сбросили листовки над городом Бейт-Лахия в северной части сектора Газа, в которых местное население предупреждается о грядущих ударах по городу.

К границе с сектором Газа также направлено значительное количество сухопутных войск. Израильские власти предупредили о том, что не исключают возможность наземного вторжения.

Израильская армия объявила также об успешном наземном рейде в прибрежном районе Газы, использовавшемся боевиками для запуска ракет дальнего радиуса действия по израильским городам..

"Террористическая инфраструктура"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Согласно палестинским властям, в секторе Газа ранено уже более 1260 человек

Согласно поступающим сообщениям, в понедельник утром ВВС Израиля нанесли удары по трем тренировочным центрам ХАМАС и зданиям в Газа-сити. Несколько человек получили ранения.

По северу Израиля было выпущено несколько ракет из Ливана. Израиль ответил артиллерийским огнем.

Выпущенная из Газы ракета повредила электрическую подстанцию на территории Израиля, которая поставляет электричество в сектор Газа; в результате 70 тысяч человек в Газе остались без света.

По оценкам ООН, 77% погибших в секторе Газа были мирными жителями. Однако представитель Армии обороны Израиля подполковник Питер Лернер заявляет, что данные ООН основаны на сообщениях ХАМАС и, соответственно, необъективны.

Подполковник Лернер также подчеркнул, что Израиль отменил некоторые операции из опасений, что могут погибнуть гражданские лица.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Жители северной части сектора Газа бегут из зоны авиаударов

По его словам, мишенями израильских ударов являются боевики ХАМАС, "террористическая инфраструктура", а также дома руководства ХАМАС.

Армия обороны Израиля сообщила также, что в воскресенье над городом Бейт-Лахия на севере Газы были разбросаны листовки, призывающие жителей спрятаться в убежищах, поскольку в течение дня планируются новые удары.

"Мы не хотим нанести вред гражданским лицам в Газе, но им следует знать, что пребывание в непосредственной близости от террористов ХАМАС и их инфраструктуры в высшей степени небезопасно", - говорится в заявлении израильской армии.

"Там негде прятаться"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие беженцы нашли укрытие в школах ООН

Тем временем около 800 палестинцев с двойным гражданством покидают сектор Газа через пропускной пункт "Эрез".

Посланник Палестинской автономии в Великобритании Мануэль Хасасян сказал в интервью Би-би-си, что жителям Газы негде прятаться во время обстрелов: "Там нет бомбоубежищ, нет бункеров, там негде прятаться, кроме как у себя дома".

В воскресенье в результате израильских авиаударов были разрушены почти все штаб-квартиры спецслужб и полицейские участки, находящиеся под контролем боевиков ХАМАС.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Из сектора Газа по Израилю было выпущено более тысячи ракет

По информации военных, удары к настоящему моменту были нанесены по 1320 "террористическим объектам" в Газе, в то время как ХАМАС совершил около тысячи ракетных пусков по Израилю.

По меньшей трое израильтян получили серьезные ранения в результате ракетных обстрелов из сектора Газа.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Израиль концентрирует свои войска на границе с сектором Газа

В воскресенье Франция вновь осудила ракетные обстрелы израильских городов силами ХАМАС, однако призвала Израиль "проявить сдержанность" и избегать жертв среди гражданского населения Газы.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибывает в Израиль для переговоров с обеими сторонами в надежде убедить их заключить перемирие.

Совет Безопасности ООН призвал к прекращению огня и началу мирных переговоров между Израилем и палестинцами.

Как работает система "Железный купол"