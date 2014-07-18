Гибель "Боинга" на Украине: кому проводить расследование

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Донецкие сепаратисты сообщили, что нашли "черные ящики" и намерены передать их в МАК

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) предложил создать международную комиссию для расследования катастрофы "Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, сбитого над Восточной Украиной в четверг.

Эксперты МАК, авиационного регулятора СНГ со штаб-квартирой в Москве, полагают, что расследование обстоятельств трагедии должно проводиться под эгидой Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Как рассказал Русской службе Би-би-си заместитель председателя комитета Сергей Зайко, у МАК пока нет никакой официальной информации не только о расследовании, но и о самом авиационном происшествии. Готовность отправить представителей МАК на место падения самолета, по его словам есть, но это возможно лишь после принятия решения о формировании комиссии с определением всех участвующих сторон, государств и организаций.

"Это объясняется необходимостью объективного расследования, чтобы сделать результаты расследования достоянием гласности и снять все вопросы о доверии к полученным результатам. Расследование должно проводиться в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации. Это международные правила, и здесь никаких вопросов быть не может. Такие прецеденты уже бывали по особо громким делам, когда представители ИКАО участвовали в расследованиях", - говорит Зайко.

Межгосударственный авиационный комитет, учрежденный в декабре 1991 года, является исполнительным органом и занимается расследованиями авиационных происшествий на территории Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

Евросоюз ранее призвал все стороны обеспечить полный доступ экспертов к месту крушения и полноценное сотрудничество. Сепаратисты, контролирующие территорию падения малайзийского авиалайнера в Донбассе, согласились предоставить доступ к месту катастрофы и гарантировать безопасность членам международной комиссии экспертов.

Сепаратисты также гарантировали безопасный доступ к месту трагедии для наблюдателей ОБСЕ, членов украинской национальной комиссии по расследованию происшествия и согласились сотрудничать с властями Украины по всем практическим вопросам, связанным с расследованием.

Пассажирский "Боинг 777" рухнул вблизи населенного пункта Снежное приблизительно в 18:00 по местному времени (15:00 по Гринвичу). В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту - 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Аналогии с самолетом Качиньского

Глава российского федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александр Нерадько заявил накануне, что Украине следует согласиться с тем, чтобы авиакатастрофу под Донецком расследовал МАК с участием заинтересованных сторон.

Однако председатель технической комиссии МАК Алексей Морозов сослался на то, что ответственность за расследование причин авиакатастрофы малайзийского "Боинга" лежит на Украине, как на государстве, на территории которого она произошла.

С нашей [российской] стороны всё это дело отслеживает ПВО. Каждый летящий предмет, каждый запуск любой ракеты. Пока ни одного слова от нашего ПВО мы не услышали. Если не было запуска ракет, они должны так и сказать, что не наблюдали этого Олег Смирнов, экс-замминистра гражданской авиации СССР

Главный редактор журнала "Авиасоюз", участник ряда расследований авиапроисшествий Илья Вайсберг в интервью Русской службе Би-би-си говорит, что МАК не самоустраняется, а лишь пытается избежать возможных упреков в субъективности.

"Дело в том, что любое его заключение, как и в случае с самолетом польского президента, не будет на 100 процентов вызывать [доверие], всегда могут его упрекнуть в какой-то субъективности. Все-таки он находится на территории России. Если бы эта катастрофа была связана только со странами постсоветского пространства, то, наверное, главенствующая роль была бы у такой региональной структуры, как МАК. Расследование должно быть абсолютно открытым", - полагает Вайсберг.

В случае с катастрофой польского борта №1 в Смоленске, о которой упомянул Вайсберг, расследование проводил именно МАК. Польская сторона не раз обвиняла Россию в затягивании расследования и причастности к гибели самолета, на борту которого находились шесть человек, включая президента Польши Леха Качиньского.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет обнародовал окончательный отчет о результатах расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Передача "черных ящиков"

Правообладатель иллюстрации bbc Image caption Самолет, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в районе села Грабово

По словам экс-заместителя министра гражданской авиации СССР Олега Смирнова, главное, чтобы расследованием трагедии на территории Украины занимались профессионалы, а не "продажные политики".

"Эта катастрофа должна расследоваться, как и все остальные катастрофы - быстро, тщательно, профессионально и независимо. Если самописцы найдены, буквально через несколько дней мы будем иметь полную, объективную картину происшедшего", - убежден Смирнов.

Судьба "черных ящиков" малайзийского лайнера на данный момент не ясна.

Через несколько часов после крушения самолета сепаратисты заявили, что бортовые самописцы ими обнаружены и будут переданы на экспертизу в МАК.

Однако министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу сообщил, что Москва отказывается забирать "черные ящики".

"Это дело ИКАО", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".

Между тем утром в пятницу советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что украинская разведка сообщила о возможной передаче "черных ящиков" сотрудникам ФСБ России на одном из КПП Луганской области.

"Это будет еще одним доказательством грубейшего нарушения Путиным международных правил расследования авиакатастроф. Но ведь ему после катастрофы польского президентского самолета не впервой", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Кроме того, как утверждает советник главы МВД Украины, ночью сепаратисты вывезли на территорию России зенитно-ракетную установку "Бук", из которой якобы и была запущена ракета.

Российский правозащитник, глава центра "Сова" Александр Верховский полагает, что "черные ящики" необходимо передать группе ОБСЕ, которая уже имеет мандат на осуществление военного наблюдения от Украины и России.

"Нет никаких легитимных причин не сделать это. Это было бы решением, коли у виноватых не хватает мужества хотя бы переложить вину на косорукость своих стрелочников", - написал член президентского Совета по правам человека на своей странице в Facebook.

Правообладатель иллюстрации airteamimages.com Image caption На борту Malaysia Airlines находились 283 пассажира, в том числе 80 детей, и 15 членов экипажа

Почему молчит ПВО?

Президент фонда "Партнер гражданской авиации" Олег Смирнов утверждает, что самолет Malaysia Airlines летел в зоне, которая напичкана радиолокационными установками. Тем удивительнее, по его словам, отсутствие явных свидетельств попадания в лайнер ракеты.

"С нашей [российской] стороны всё это дело отслеживает ПВО. Каждый летящий предмет, каждый запуск любой ракеты. Пока ни одного слова от нашего ПВО мы не услышали. Если не было запуска ракет, они должны так и сказать, что не наблюдали этого. Спутники, которые тоже все это дело фиксируют, молчат, - говорит Смирнов, - А не было ли теракта внутри? Никакой связи от экипажа не последовало. Взрыв всегда заметен для тех, кто расследует происшествия, как и взрыв ракеты - тоже очевидный факт, но все это требует доказательств".

Авиатор с 30-летним стажем Илья Вайсберг уверяет, что "черные ящики" абсолютно точную картину того, что произошло, дать не смогут.

"Бортовые самописцы могут подтвердить или не подтвердить работоспособность систем самолета, потому что теоретически версия о каком-то отказе или взрыве на борту не отметается. То, откуда непосредственно попала ракета, наверное, уже вопрос не самописцев, а современных средств спутникового слежения", - считает эксперт.

Авиакомпания Malaysia Airlines сообщила, что авиалайнер, который потерпел крушение над Донбассом, был исправным и проходил техосмотр 11 июля в аэропорту Куала-Лумпура. В компании также сообщили, что маршрут, по которому летел лайнер, был охарактеризован ИКАО как безопасный.

По данным издания The Wall Street Journal, американская разведка установила, что самолет авиакомпании Malaysia Airlines был сбит ракетой класса "земля-воздух". Однако пока не установлено, какая из сторон конфликта, продолжающегося на территории Украины, выпустила зенитную ракету.