Бубонная чума в Китае: один умерший, десятки в карантине

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Часть территории небольшого города в китайской провинции Ганьсу была изолирована и несколько десятков человек помещены в карантин после смерти мужчины от бубонной чумы, сообщают государственные СМИ Китая.

Мужчина скончался 16 июля в городе Йумен в той же провинции.

По информации агентства Синьхуа, 151 человек сейчас находится под медицинским наблюдением. Власти решили частично изолировать центр города Чиджин, который находится в часе езды от Йумена.

Предположительно, 38-летний мужчина заразился чумой от сурка, который был переносчиком заразы. Сообщается, что мужчина скормил мертвого сурка своей собаке и вскоре после этого скончался.

Сотрудник больницы, в которой умер мужчина, рассказал журналистам, что у пациента было учащенное сердцебиение и он, судя по всему, был в состоянии шока.

"Черная смерть"

Из поступающих сообщений остается неясным, каков размер карантинных зон.

Все помещенные в карантин люди так или иначе контактировали с умершим мужчиной. Ни у одного из них пока не обнаружено признаков болезни.

Местные власти сообщают, что если признаки заболевания не будут выявлены, их выпустят через девять дней.

Что такое чума? Один из старейших недугов, определенных медиками.

Переносится блохами от одного грызуна к другому. Человек заражается от укуса блох или при контакте с носителем болезни.

Последние вспышки недуга показали, что он может вспыхнуть на территориях, которые считались безопасными.

Может быть вылечена антибиотиками, такими как стрептомицин или тетрациклин.

В последнее время 60 случаев смерти от чумы было зафиксировано на Мадагаскаре.

Йумен - маленький город на западе провинции Ганьсу. Последний случай заболевания бубонной чумой был зафиксирован там в 1977 году.

Как сообщает агентство Синьхуа, в целом в этой провинции было отмечено как минимум пять случаев чумы за последние десять лет.

Бубонная чума, также известная как "черная смерть", была распространена в средневековой Европе и унесла жизни 25 миллионов человек. Сейчас эта болезнь возникает крайне редко.

Чаще всего чумой заболевают грызуны, а переносчиками болезни являются блохи. У человека, укушенного блохами, тоже может развиться этот недуг.

Если болезнь затрагивает легкие, она может передаваться от человека к человеку через кашель.

При выявлении на ранней стадии бубонную чуму можно вылечить при помощи антибиотиков, но респираторный вид болезни более опасен и чаще приводит к смерти пациентов.