Бубонная чума в Китае: один умерший, десятки в карантине
Часть территории небольшого города в китайской провинции Ганьсу была изолирована и несколько десятков человек помещены в карантин после смерти мужчины от бубонной чумы, сообщают государственные СМИ Китая.
Мужчина скончался 16 июля в городе Йумен в той же провинции.
По информации агентства Синьхуа, 151 человек сейчас находится под медицинским наблюдением. Власти решили частично изолировать центр города Чиджин, который находится в часе езды от Йумена.
Предположительно, 38-летний мужчина заразился чумой от сурка, который был переносчиком заразы. Сообщается, что мужчина скормил мертвого сурка своей собаке и вскоре после этого скончался.
Сотрудник больницы, в которой умер мужчина, рассказал журналистам, что у пациента было учащенное сердцебиение и он, судя по всему, был в состоянии шока.
"Черная смерть"
Из поступающих сообщений остается неясным, каков размер карантинных зон.
Все помещенные в карантин люди так или иначе контактировали с умершим мужчиной. Ни у одного из них пока не обнаружено признаков болезни.
Местные власти сообщают, что если признаки заболевания не будут выявлены, их выпустят через девять дней.
Йумен - маленький город на западе провинции Ганьсу. Последний случай заболевания бубонной чумой был зафиксирован там в 1977 году.
Как сообщает агентство Синьхуа, в целом в этой провинции было отмечено как минимум пять случаев чумы за последние десять лет.
Бубонная чума, также известная как "черная смерть", была распространена в средневековой Европе и унесла жизни 25 миллионов человек. Сейчас эта болезнь возникает крайне редко.
Чаще всего чумой заболевают грызуны, а переносчиками болезни являются блохи. У человека, укушенного блохами, тоже может развиться этот недуг.
Если болезнь затрагивает легкие, она может передаваться от человека к человеку через кашель.
При выявлении на ранней стадии бубонную чуму можно вылечить при помощи антибиотиков, но респираторный вид болезни более опасен и чаще приводит к смерти пациентов.