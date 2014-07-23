Бубонная чума в Китае: один умерший, десятки в карантине

  • 23 июля 2014
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Бубонная чума Правообладатель иллюстрации Science Photo Library

Часть территории небольшого города в китайской провинции Ганьсу была изолирована и несколько десятков человек помещены в карантин после смерти мужчины от бубонной чумы, сообщают государственные СМИ Китая.

Мужчина скончался 16 июля в городе Йумен в той же провинции.

По информации агентства Синьхуа, 151 человек сейчас находится под медицинским наблюдением. Власти решили частично изолировать центр города Чиджин, который находится в часе езды от Йумена.

Предположительно, 38-летний мужчина заразился чумой от сурка, который был переносчиком заразы. Сообщается, что мужчина скормил мертвого сурка своей собаке и вскоре после этого скончался.

Сотрудник больницы, в которой умер мужчина, рассказал журналистам, что у пациента было учащенное сердцебиение и он, судя по всему, был в состоянии шока.

"Черная смерть"

Из поступающих сообщений остается неясным, каков размер карантинных зон.

Все помещенные в карантин люди так или иначе контактировали с умершим мужчиной. Ни у одного из них пока не обнаружено признаков болезни.

Местные власти сообщают, что если признаки заболевания не будут выявлены, их выпустят через девять дней.

Йумен - маленький город на западе провинции Ганьсу. Последний случай заболевания бубонной чумой был зафиксирован там в 1977 году.

Как сообщает агентство Синьхуа, в целом в этой провинции было отмечено как минимум пять случаев чумы за последние десять лет.

Бубонная чума, также известная как "черная смерть", была распространена в средневековой Европе и унесла жизни 25 миллионов человек. Сейчас эта болезнь возникает крайне редко.

Чаще всего чумой заболевают грызуны, а переносчиками болезни являются блохи. У человека, укушенного блохами, тоже может развиться этот недуг.

Если болезнь затрагивает легкие, она может передаваться от человека к человеку через кашель.

При выявлении на ранней стадии бубонную чуму можно вылечить при помощи антибиотиков, но респираторный вид болезни более опасен и чаще приводит к смерти пациентов.