Эксперты нашли останки людей на месте падения "Боинга"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Из-за боев международные эксперты неделю не могли добраться до места падения авиалайнера

Группа экспертов в составе 70 голландских и австралийских криминалистов, приступивших к работе на месте гибели малазийского авиалайнера на востоке Украины, обнаружила человеческие останки.

Поиски ведутся на территории в 35 кв. км в зоне боев.

Местные поисковые партии обнаружили ранее 227 тел из общего числа 298 пассажиров и членов экипажа сбитого самолета. Эти останки были отправлены в Нидерланды для опознания.

Впервые на месте крушения малайзийского "Боинга" собралась вся международная группа экспертов - 101 человек, сообщил в пятницу вице-премьер украинского правительства Владимир Гройсман.

"Именно сегодня они в полном составе - это 101 эксперт - попали на место падения самолета в результате его сбития, и с 11:25 на этом месте, проводится специальная работа по исследованию территорий, где находятся обломки самолета", - заявил Владимир Гросман.

По словам премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, в Киеве сейчас находится группа из 68 малайзийских полицейских, которые готовы присоединиться к расследованию.

Между тем руководство самопровозглашенной "Донецкой народной республики", которая до последнего времени контролировала территорию в месте крушения "Боинга", в пятницу в очередной раз заявило, что не может гарантировать безопасность членам международной группы, расследующей обстоятельства трагедии.

По свидетельству очевидцев, вблизи места крушения действительно постоянно слышны звуки выстрелов и взрывов.

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Рейс MH17 компании Malaysia Airlines разбился на востоке Украины 17 июля. Все находящиеся на борту 298 человек погибли.

По оценке австралийских властей, на месте аварии по-прежнему находятся тела около 80 пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения.

Засада под Шахтерском

По меньшей мере, 10 украинских военных погибли в Донецкой области, попав в засаду, устроенную сепаратистами вблизи от места крушения малайзийского "Боинга".

"Преобладающие силы противника, используя условия местности в населенном пункте Шахтерск, из засады, применили оружие по нашим войскам. Подразделения, которые выполняли задачи по передислокации, понесли потери", - сообщил пресс-секретарь антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины Владислав Селезнев.

На странице АТО в Facebook сообщается, что украинские военные были эвакуированы в тыл. Удалось вывезти из зоны активной фазы АТО 8 тел, сейчас решаются вопросы транспортировки еще двух погибших.

"Боевики ведут постоянный обстрел места боя, препятствуя эвакуации погибших. Также специалисты сил АТО столкнулись с проблемой идентификации тел погибших", - говорится в сообщении.

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Украинские СМИ, между тем, сообщили, что количество погибших превышает 20 человек.

Сами сепаратисты уверяют, что они уничтожили более 30 единиц военной техники украинской армии.

Рейс MH17 компании Malaysia Airlines разбился на востоке Украины 17 июля. Все находящиеся на борту 298 человек погибли.

По оценке австралийских властей, на месте аварии по-прежнему находятся тела около 80 пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения.

Обстрелы из России

Между тем, по сообщению государственной пограничной службы Украины, на украинско-российской границе "продолжаются обстрелы позиций пограничных подразделений и сил АТО как с территории Украины, так и с территории России".

На сайте службы сообщается, что 30 июля с территории России с РСЗО БМ-21 "Град" был обстрелян пункт пропуска "Мариновка". 31 июля с расстояния до 5 км с территории РФ на направлении "Войково (РФ) – Колесниковка (Укр)" произошел обстрел из РСЗО БМ - 21 "Град" (около 7 залпов), говорится на сайте.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Украина обвиняет Россию в артобстрелах своей территории

"Российская сторона осуществляет подготовку огневых позиций для обстрела территории Украины", - отмечает погранслужба.

Между тем, штаб АТО не исключает возможность ответа на артиллерийский огонь, который, по мнению украинских военных, ведется с территории России.

"Мы четко осознаем, что нас нагло провоцируют, нанося артиллерийские удары по территории Украины со стороны соседнего государства. Но такие действия не останутся безнаказанными. Сейчас отрабатываются несколько вариантов противодействия, цель которых - охладить горячие головы нашего северного соседа", - говорится на странице пресс-службы АТО в Facebook.

Российские военные отрицают обвинения в том, что обстрелы украинской территории с применением артиллерии ведутся с российской стороны.