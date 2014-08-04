Австралийская пара: мы не знали о больном ребенке

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Австралийская пара и суррогатная мать ребенка с синдромом Дауна рассказали, при каких обстоятельствах новорожденный ребенок с тяжелым заболеванием остался у матери.

Супруги утверждают, что агентство по суррогатному материнству ничего не сказало им о существовании второго ребенка и отдало только здоровую девочку. Ее новорожденный брат-близнец, у которого помимо синдрома Дауна диагностирована легочная инфекция и врожденный порок сердца, остался с суррогатной матерью.

Пара из австралийского Перта рассказала каналу ABC, что в роддоме, где лежала суррогатная мать их ребенка, царила неразбериха, и они ничего не понимали из-за языкового барьера.

По словам супруга, агентства по суррогантному материнству, к которому они обратились, больше не существует, а на саму процедуру они копили несколько лет.

"Они не попросили бы меня об аборте"

21-летняя Паттарамон Чанбуа в качестве суррогатной матери для австралийской пары родила двойню около полугода назад. Как утверждает женщина, ей сказали о заболевании одного из детей, когда она была на седьмом месяце. Представители агентства по суррогатному материнству предложили ей тогда сделать аборт по требованию биологических родителей.

Чанбуа отказалась сделать аборт по религиозным соображениям.

Правообладатель иллюстрации Hope for Gammy Image caption Менее чем за две недели тайская газета Thairath, организовавшая сбор средств, собрала на лечение Гамми более 200 тысяч долларов

Женщина утверждает, что биологический отец детей видел двойню, но не обратил никакого внимания на мальчика, которого она назвала Гамми, и ни разу не прикоснулся к нему, хотя младенцы лежали рядом. Узнав о том, что биологические родители Гамми отрицают, что знали о его существовании, Чанбуа пообещала обратиться в суд.

"Если бы они не знали о ребенке с синдромом Дауна, они не попросили бы меня об аборте", - говорит суррогатная мать.

Подводные камни суррогатного материнства

В настоящее время Гамми находится в больнице в связи с инфекцией легких. Чанбуа говорит, что относится к нему как к родному ребенку, а двое ее других детей, трех и шести лет, любят нового члена семьи и ждут его возвращения домой. За суррогатное материнство она получила около 15 тысяч долларов США, однако женщина говорит, что ей не хватает средств на лечение ребенка.

После того как история Гамми попала в СМИ, начался сбор средств на лечение ребенка. Менее чем за две недели тайская газета Thairath, организовавшая сбор средств, собрала на лечение Гамми более 200 тысяч долларов.

Суррогатное материнство в Австралии разрешено только в том случае, если женщина, вынашивающая для семьи ребенка, не получает никакого вознаграждения за это, не считая медицинских расходов. В Таиланде коммерческое суррогатное материнство легально.

Премьер-министр Австралии Тони Эббот ранее выразил сожаление в связи со случившимся и отметил, что ситуация с Гамми демонстрирует подводные камни коммерческого суррогатного материнства.