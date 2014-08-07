"Несокрушимая скала": победа или неудача Израиля

Во вторник, 5 августа, вступило в силу гуманитарное перемирие между Израилем и движением ХАМАС, благодаря которому прекратились боевые действия в секторе Газа, продолжавшиеся почти месяц. На фоне статистических данных об операции "Несокрушимая скала", которые активно публикуют местные СМИ, также появились результаты многочисленных опросов общественного мнения об итогах боевых действий.

Эти опросы показывают, что израильтяне неоднозначно воспринимают последнее противостояние с движением ХАМАС.

Один из таких опросов, проведенный Институтом "Диалог", был опубликован в среду влиятельной газетой Haaretz. По мнению авторов исследования, третья за последние пять лет военная кампания в секторе Газа не выявила однозначного победителя.

Война без победы

Более половины граждан страны (51% опрошенных) уверены, что ни одна из сторон в последнем конфликте не одержала победу. Примерно столько же (55%) считают, что Израиль не сумел достичь всех поставленных целей в этой кампании, а именно прекращения ракетных обстрелов военными методами и полного уничтожения тоннелей на границе между Израилем и сектором Газа.

Большинство аналитиков сходится во мнении, что такая оценка всецело соответствует той действительности, которая сложилась в регионе после 29 дней военных действий.

Во-первых, наземная операция израильской армии в Газе так и не смогла остановить ракетные обстрелы. Палестинские группировки продолжали атаковать израильские города вплоть до 8 утра вторника, когда перемирие вступило в силу.

Во-вторых, нет полной гарантии, что за время сухопутной фазы операции военным удалось уничтожить все "наступательные тоннели", созданные боевиками ХАМАС для проникновения на израильскую территорию.

"Мы провели хорошую работу и уничтожили свыше 30 тоннелей, которые ХАМАС планировал для диверсий на территории Израиля, - говорит высокопоставленный источник в Южном военном округе Израиля. – В то же время у нас нет стопроцентной гарантии, и мы предполагаем, что есть еще тоннели, о которых мы просто не знаем".

Image caption Три четверти израильтян одобрили действия Биньямина Нетаньяху во время операции в Газе

Тем не менее три четверти израильтян (76%) дали высокую оценку действиям премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Моше Яалона. А наибольшей популярностью на данный момент пользуется начальник генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Бени Ганц. Его рейтинг популярности достигает 86%.

По мнению израильских аналитиков, высокая оценка, которую респонденты дали политическому и военному руководству страны на фоне общего разочарования в результатах операции, свидетельствует о более глубоком понимании происходящих процессов не только в стране, но в регионе в целом.

"Израильтяне все больше понимают, что в сложившейся ситуации у руководства страны не было реальной возможности пойти до конца и уничтожить движение ХАМАС, - говорит политолог Эли Хазан. – Нельзя забывать, что премьер-министр и министр обороны принимают решения на основе общей картины, часть которой всегда закрыта для глаз общества".

По мнению Эли Хазана, Израиль однозначно выиграл в конфликте с ХАМАС. Для этого достаточно посмотреть статистику. За время боевых действий в секторе Газа израильские военные ликвидировали более семисот боевиков радикальных палестинских группировок. Уничтожены пусковые установки и тысячи ракет, способные поражать цели в любой точке Израиля, серьезным образом разрушена инфраструктура боевиков.

Незавершенная работа

"Израиль не мог проиграть в этой кампании, потому что он изначально был сильнее, - говорит бригадный генерал Цвика Фогель, в прошлом начальник штаба Южного военного округа. – Но и победу в этой войне мы, к моему большому сожалению, не одержали".

По словам Фогеля, политическое руководство Израиля так и не сумело сделать последний шаг - отдать армии приказ об уничтожении руководства движения ХАМАС. Если такой приказ не поступил из-за опасений, что расширение операции и захват Газы приведет к большим потерям среди военных, то, по мнению отставного генерала, это является большой ошибкой.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Половина израильтян считает, что поставленные цели при операции "Несокрушимая скала" достигнуты не были

"Выполнение оперативных задач всегда имеет определенную цену, но в данном случае это не должно было остановить нашу армию, и я точно знаю, что она бы сделала это с минимальными потерями, при этом с конечным результатом", - говорит Цвика Фогель.

При этом Фогель, как и многие другие бывшие военные, отмечает, что поставленные перед армией цели в вопросе уничтожения тоннелей были успешно достигнуты.

Незавершенной работой считают нынешнюю операцию в Газе и многие министры в правительстве. Некоторые из них, которые не входят в узкий кабинет по вопросам безопасности, уверены, что руководство страны проявило политическую слабость, не доведя военные действия до полной капитуляции палестинских боевиков.

"Неужели мы не научились тому, что каждую передышку ХАМАС использует для пополнения своего ракетного арсенала, и воевать с ним тяжелее от раза к разу, - говорит министр туризма Узи Ландау. – Только полный контроль сектора Газа и уничтожение террора приведет к спокойствию не только в наших городах, но и к нормальной жизни в самом секторе".

Эффект купола

На фоне политических споров, которые ведутся в Израиле по поводу результатов операции, нельзя не отметить один всеобщий консенсус – небывалый успех противоракетной системы "Железный купол".

Эта система, разработанная израильскими инженерами после ливано-израильской войны 2006 года, успешно доказала себя еще во время предыдущей военной кампании в секторе Газа в ноябре 2012 года.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Система "Железный купол" перехватила около 600 ракет, выпущенных по населенным регионам Израиля. Остальные ракеты серьезного ущерба не нанесли

За считанные секунды система сама рассчитывает траекторию палестинской ракеты, после чего в автоматическом режиме принимает решение о запуске ракеты-перехватчика.

За 29 дней войны "Железный купол" сбил 584 ракеты, летевшие в густонаселенные районы Израиля. Остальные 2657 ракет упали в открытой местности, не причинив серьезного ущерба.

В данный момент на боевом дежурстве израильской армии находятся девять полноценных батарей противоракетной обороны. Ожидается, что в ближайшие годы их количество удвоится, что позволит Израилю полностью обезопасить себя не только от угрозы палестинских ракет, но и от ракет, находящихся в руках шиитской группировки Хезболла, действующей в Южном Ливане.

Геополитические перспективы

Сейчас все взоры израильского руководства обращены на Каир. Именно там сейчас проходят интенсивные переговоры по будущему урегулированию ситуации в секторе Газа.

Израильскую делегацию на переговорах представляют глава Службы общей безопасности (ШАБАК) Йорам Коэн, глава военно-политического отдела минобороны генерал запаса Амос Гилад и специальный посланник премьер-министра Нетаньяху адвокат Ицхак Мольхо.

"Несокрушимая скала" в цифрах За 29 дней операции "Несокрушимая скала" Израиль нанес удары по 4762 целям в секторе Газа. Были уничтожены 32 тоннеля, в Газе разрушены 30920 домов.

На территорию Израиля упали 2657 ракет. Еще 584 ракеты были перехвачены системой "Железный купол".

В результате боевых действий в секторе Газа погибли 1865 человек, из них 600-700 человек - боевики ХАМАС и "Исламского Джихада" (оценка Армии обороны Израиля), ранены свыше 9 тысяч человек.

Со стороны Израиля за время операции погибли 64 человека. 1620 солдат и 684 мирных жителя получили ранения.

485 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома во время боевых действий.

Армия обороны Израиля уничтожила на территории сектора Газа 141 школу и 120 мечетей, из которых, предположительно, велись ракетные обстрелы.

Источники в Иерусалиме отмечают, что требования Израиля остаются неизменными с начала операции: полное прекращение обстрелов, демилитаризация сектора Газа, а также международный контроль товаров, поступающих в сектор, прежде всего строительных материалов.

Израиль опасается, что тонны цемента, которые будут направлены в Газу для восстановления жилых домов, пойдут на строительство очередных тоннелей, а это, в свою очередь, приведет к новой войне.

ХАМАС со своей стороны требует скорейшего снятия блокады сектора Газа и даже настаивает на строительстве морского порта в Газе.

"Израиль готов обдумать экономические послабления жителям Газы, вплоть до снятия запрета на поставку большинства грузов, однако при серьезном контроле со стороны Египта", - отмечает высокопоставленный источник в окружении премьер-министра Нетаньяху.

С первых дней конфликта Каир дал понять израильтянам, что жесткие действия против радикальных исламистов в Газе там будут восприняты с большим пониманием.

В Израиле надеются, что тесное сотрудничество с Египтом будет продолжено и после того, как в Каире завершатся мирные переговоры. А это открывает дипломатические перспективы не только для Израиля, но и для всего ближневосточного региона.