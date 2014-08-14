Кто есть кто на востоке Украины

Конфликт на востоке Украины вывел на первые полосы СМИ имена, прежде широкой публике совершенно неизвестные. Игорь Стрелков, Александр Ходаковский, Валерий Болотов, Игорь Коломойский и Павел Губарев – еще несколько месяцев назад никто не знал о новых лидерах пророссийских вооруженных формирований и политиках восточной Украины.

Русская служба Би-би-си представляет главных героев кризиса на востоке Украины.

Александр Захарченко, "премьер-министр" ДНР

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Полевой командир донецких сепаратистов Александр Захарченко был представлен в качестве "премьер-министра" сепаратистского движения "Донецкая народная республика" в начале августа - после того, как занимавший ранее этот пост московский политтехнолог Александр Бородай объявил о своем уходе.

Свою отставку Бородай мотивировал в первую очередь тем, что во главе ДНР должен, по его мнению, встать местный житель. Вероятно, речь идет о намерении сепаратистов доказать, что их действия не контролируются напрямую из Москвы.

Захарченко, родившийся в 1976 году в Донецке, подошел на эту роль как нельзя кстати. Будущий полевой командир учился в техникуме и работал электриком на шахте. По некоторым данным, он также учился на юриста и пробовал себя в качестве бизнесмена.

Захарченко руководит батальоном "Оплот", который считается одной из наиболее организованных вооруженных группировок на востоке Украины. Сторонники "Оплота" зимой 2014 года неоднократно фигурировали в СМИ как причастные к нападениям на участников "Евромайданов" в различных украинских городах.

После назначения премьер-министром ДНР Захарченко стал командующим "объединенного ополчения" в Донецкой области, в том числе и подразделения других полевых командиров Игоря Стрелкова и Александра Ходаковского.

Игорь Стрелков, полевой командир

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Гражданин России Игорь Гиркин, более известный под псевдонимом Стрелков, – один из наиболее известных полевых командиров на востоке Украины.

В прошлом Стрелков воевал в Чечне, Сербии и Приднестровье, сам себя он называет отставным сотрудником ФСБ. Во время боевых действий на Украине Стрелков командовал вооруженной группировкой в Славянске, откуда он передислоцировался в Донецк.

Формально Стрелков до последнего времени числился как "министр обороны ДНР". Сам он называл себя главнокомандующим. Зачастую его называют лицом всего сепаратистского движения, а по знаменитым "Сводкам от Игоря Ивановича" в социальной сети "Вконтакте" можно составить примерную картину хода боевых действий со стороны донецкой и луганской вооруженных группировок.

Именно на странице новостей от Стрелкова появилась запись, что сепаратисты сбили военно-транспортный самолет Ан-26, через считанные минуты после крушения малайзийского "Боинга". Эта запись, впоследствии удаленная с сайта, вызвала подозрения, что пассажирский лайнер мог быть сбит пророссийскими группировками по ошибке.

Внезапное объявление об отставке Стрелкова-Гиркина, сделанное членами его окружения, и его отсутствие в публичном пространстве в течение уже довольно продолжительного времени усилило пересуды о состоянии его здоровья. Ранее поступала информация о его возможном ранении, которая опровергалась его соратниками.

Игорь Стрелков родился в 1970 году, он увлекается исторической реконструкцией. 14 августа стало известно, что он покинул пост министра обороны ДНР.

Владимир Антюфеев, "вице-премьер ДНР"

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Бывший министр госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виктор Антюфеев с июля вошел в состав руководства сепаратистского движения "Донецкая народная республика" в качестве вице-премьера.

Антюфеев родился в 1951 году, в советское время служил в правоохранительных органах в Риге, а после распада СССР отправился в Приднестровье, где с 1992 по 2012 годы занимал пост министра госбезопасности.

Впоследствии ему пришлось покинуть регион и уехать в Москву, так как в Приднестровье его заподозрили в краже бюджетных средств, злоупотреблении полномочиями и уничтожении улик.

Еще во время работы в Приднестровье Антюфееву запретили въезд в Евросоюз.

Игорь Безлер и Александр Ходаковский, полевые командиры

Игорь Безлер по прозвищу "Бес" родился в Крыму в 1965 году. Руководит вооруженным формированием "Народное ополчение Донбасса" в Горловке Донецкой области.

Служба безопасности Украины утверждает, что Безлер является сотрудником российских спецслужб, СБУ неоднократно публиковала аудиозаписи переговоров, приписываемых Безлеру, о военных операциях на востоке Украины, в том числе о сбитом "Боинге".

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Согласно сообщениям в СМИ, Безлер неоднократно конфликтовал с другими полевыми командирами ДНР и ЛНР, а бывший лидер "Донецкой народной республики" Александр Бородай заявлял, что Безлер и его вооруженная группировка никому не подчиняется и никем не контролируется.

Александр Ходаковский командует батальоном "Восток", базирующимся в Макеевке. В прошлом он служил в СБУ и командовал донецким отрядом спецназа "Альфа".

После смены власти на Украине он отказался подчиняться новому руководству страны. Донецкую "Альфу" неоднократно обвиняли в причастности к убийствам демонстрантов на Майдане Незалежности в Киеве, однако сам Ходаковский эти подозрения отвергает.

В одной из опубликованных СБУ прослушек человек, чей голос приписывался Ходаковскому, говорил, что он действует по приказу "высокопоставленных друзей в Москве". В интервью агентству Рейтер Ходаковский признавал, что у пророссийских сепаратистов был зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по всей видимости, был сбит малайзийский "Боинг".

Валерий Болотов, экс-глава ЛНР

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Валерий Болотов в апреле 2014 года призвал жителей Луганской области открыто выступить против новых киевских властей, после чего его избрали сначала "народным губернатором" Луганской области, а затем руководителем "Луганской народной республики" - идейно близкой ДНР группировки, действующей в Луганской области.

В прошлом Болотов служил в десантных войсках, он – уроженец Луганской области.

14 августа Болотов подал в отставку с поста главы ЛНР, сославшись на последствия полученного ранения.

Павел Губарев, "народный губернатор" Донецкой области

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Обычный предприниматель, 31-летний директор рекламного агентства Павел Губарев в марте 2014 года провозгласил себя "народным губернатором" Донецкой области и возглавил повстанческое движение в регионе.

Вскоре Губарева арестовала Служба безопасности Украины по обвинению в попытке свержения государственного строя.

В мае Губарева обменяли на трех бойцов СБУ, которых захватили в заложники сепаратисты в Донецкой области.

Он продолжает выступать от лица донецкого "ополчения" в СМИ и социальных сетях и представляет собой политическое, а не военное крыло власти в "Донецкой народной республике".

Игорь Коломойский, губернатор Днепропетровской области

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Игорь Коломойский – один из самых богатых людей Украины, владеющий популярным в стране "Приватбанком". С марта 2014 года он возглавляет Днепропетровскую область, которая граничит с Донецкой областью.

Сперва его назначение вызвало сомнения в том, что предприниматель способен оградить в основном русскоговорящий регион Украины от беспорядков и превращения в "горячую точку". Однако Днепропетровская область, несмотря на соседство с Донецкой, остается в стороне от потрясений.

Коломойский объявил награду в 10 тысяч долларов за каждого пойманного на украинской земле российского солдата, а также платит по тысяче долларов за каждый сданный властям автомат.

Павел Губарев в июне объявлял награду в один миллион долларов за поимку Игоря Коломойского.

Ринат Ахметов, самый богатый человек Украины

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Уроженец Донецка, успешный предприниматель и в прошлом депутат Верховной Рады от Партии регионов Ринат Ахметов – один из самых влиятельных людей Донбасса. Первое время он воздерживался от поддержки той или иной стороны конфликта, однако позже заявил, что сепаратисты угрожают геноцидом и поддержал позицию Киева.

На предприятиях Ахметова в Донбассе работает более 300 тысяч человек, и он планирует использовать их как козырь в противодействии сепаратистам.

На призыв Ахметова выйти на патруль в Мариуполе в Донецкой области откликнулись более 30 тысяч человек, и в итоге город до сих пор остается под контролем украинских властей.

Ранее Ахметов был лоялен бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, который бежал из страны в феврале 2014 года.

Сергей Тарута, губернатор Донецкой области

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Губернатор Донецкой области Сергей Тарута возглавляет регион с марта 2014 года, он был назначен на эту должность указом и. о. президента Украины Александра Турчинова.

Тарута – предприниматель, никогда не претендовавший на политические посты, однако после назначения он начал играть ключевую роль в жизни охваченного протестами региона. Он управляет Донецкой областью, частично перешедшей под контроль вооруженных сепаратистов, из Мариуполя, куда еще в июне перенес областной центр.

Тарута обещает завершить военную операцию против сепаратистов не позднее зимы, считает, что за конфликтом на востоке Украины стоит Янукович, и не видит иной альтернативы для страны, кроме единой Украины.