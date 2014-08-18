В мятежный Фергюсон введена Национальная гвардия

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Губернатор штата Миссури Джей Никсон подписал указ о размещении подразделений Национальной гвардии США в городе Фергюсон, где уже неделю идут столкновения между местными жителями и полицией.

Жители Фергюсона протестуют против убийства афроамериканского юноши Майкла Брауна полицейскими. Подросток был застрелен больше недели назад.

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Сил полиции в Фергюсоне не хватает для наведения порядка

Губернатор подписал указ, ссылаясь на необходимость восстановления мира и порядка и защиты граждан Фергюсона.

Люди протестуют, несмотря на введенный в городе комендантский час. В ночь на понедельник полицейские вновь применили слезоточивый газ и шумовые гранаты, чтобы рассеять толпу. По Фергюсону - пригороду Сент-Луиса - ездят патрульные полицейские машины.

В местной полиции сообщили, что демонстранты стреляли по сотрудникам правоохранительных органов, а также кидали в них бутылки с зажигательной смесью. Толпа громит витрины магазинов.

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По словам корреспондента Би-би-си, в городе была слышна стрельба. Прошедшая ночь, по его оценке, обернулась самыми серьезными столкновениями с момента убийства подростка.

Ранее генеральный прокурор США Эрик Холдер распорядился о скорейшем проведении патолого-анатомической экспертизы тела убитого.

Предварительная аутопсия, заказанная родственниками, показала, что в Брауна выпустили по меньшей мере шесть пуль с близкого расстояния.

Буря эмоций

Губернатор Миссури Джей Никсон подверг резкой критике полицию за то, что она опубликовала видеозапись, на которой видно, как 18-летний Браун предположительно занимается воровством в магазине за несколько часов до рокового выстрела.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Губернатор Миссури Джей Никсон подверг резкой критике полицию

По словам губернатора, это видео бросает тень подозрения на погибшего, которого в момент выстрела полиция не задерживала по обвинению в воровстве.

"Это вызвало бурю эмоций", - заявил Никсон в интервью национальному телеканалу Эй-би-си в воскресенье.

Смерть чернокожего подростка от руки белого полицейского привела к расовым волнениям в этом пригороде, населенном преимущественно афроамериканцами.

В субботу вечером полиция вынуждена была применить слезоточивый газ и дымовые гранаты для разгона агрессивной толпы, собравшейся возле ресторана после начала действия комендантского часа.

Было произведено семь арестов. При этом была обстреляна полицейская машина, однако никто не пострадал.

Демонстранты утверждают, что введение комендантского часа лишь ухудшит ситуацию.

Расследование с пристрастием

Министерство юстиции США приступило к расследованию обстоятельств гибели Брауна, в Фергюсон для сбора информации уже прибыли 40 агентов ФБР.

Image caption По словам родителей Брауна, он не был идеальным подростком

В воскресенье представители министерства объявили, что в дополнение к вскрытию, проведенному властями штата Миссури, Холдер распорядился о проведении патолого-анатомической экспертизы по просьбе родителей Брауна.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Жители Фергюсона утверждают, что введение комендантсткого часа лишь усугубит ситуацию

Глава полиции Фергюсона Томас Джексон сообщил, что в Брауна стрелял Дэррен Уилсон, полицейский с шестилетним стажем работы и отличным послужным списком.

После инцидента Уилсон находится в оплачиваемом административном отпуске.

По предварительным данным, полицейский применил оружие после того, как задержал Майкла Брауна за нарушение правил дорожного движения.