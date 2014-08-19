Киев: ранен командир батальона "Донбасс" Семенченко

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Семен Семенченко возглавляет батальон добровольцев "Донбасс"

В городе Иловайск Донецкой области продолжаются вооруженные столкновения между украинскими военными и пророссийскими сепаратистами. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в бою получил ранение командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

"Семен Семенченко, командир батальона Нацгвардии "Донбасс", находящийся уже второй день на передовой получил осколочные ранения. Среди наших - один боец погиб, четверо раненых. В том числе ранен Семен. Множественные осколочные", - написал министр в Фейсбуке, добавив, что, раненных доставили в госпиталь, и, по предварительным данным, их жизням ничто не угрожает.

Ранее сам Семенченко сообщил, что в понедельник его батальон вошел в Иловайск. "Ударные части батальона "Донбасс", сметая блокпосты террористов, вошли в город с нескольких направлений, и до 19:00 взяли под контроль восточную часть города", - написал командир батальона на своей странице в Фейсбуке.

"Чтобы закрепить успех, было принято решение не быть ночью статичной мишенью и организовать ночную зачистку. За ночь было уничтожено три блокпоста и четыре огневые точки противника", - сообщил Семенченко. По его словам, к 5 часам утра под контролем украинских сил находилось примерно 2/3 города, а сам Иловайск оказался полностью окружен.

15 тел погибших

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пророссийские сепаратисты продолжают оказывать серьезное сопротивление украинским войскам

Между тем украинские вооруженные силы взяли под свой контроль один из районов Луганска, сообщил пресс-секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.

"Освобожден один район Луганска и продолжаются уличные бои в центральной части города", - сказал Лысенко.

Также он сообщил, что на месте обстрела колонны беженцев в районе села Хрящеватое возле Луганска было обнаружено 15 тел погибших.

По его словам, колонна направлялась из Луганска в Лутугино, которое контролируется украинскими военными.

Лысенко заявил, что на месте происшествия начались боевые действия, из-за чего работы по поиску тел были временно прекращены.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Украинские силы хотят полностью окружить Донецк и Луганск

"Нам удалось обнаружить 15 тел. Поиски продолжались всю ночь и продолжатся сегодня", - сказал Лысенко.

Украинские власти предположили в понедельник, что колонну в Луганской области обстреляли из системы "Град", обвинив в обстреле вооруженных сепаратистов, которые в свою очередь назвали обвинения украинских властей "пропагандой", заявив, что не располагают боевыми возможностями для такого удара.

Подтверждения этой информации из независимых источников Би-би-си получить не удалось.

Госдепартамент США в понедельник вечером осудил обстрел колонны беженцев, отметив, что в Вашингтоне не располагают сведениями о том, кто именно стоит за нападением.