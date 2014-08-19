Киев: ранен командир батальона "Донбасс" Семенченко
В городе Иловайск Донецкой области продолжаются вооруженные столкновения между украинскими военными и пророссийскими сепаратистами. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в бою получил ранение командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.
"Семен Семенченко, командир батальона Нацгвардии "Донбасс", находящийся уже второй день на передовой получил осколочные ранения. Среди наших - один боец погиб, четверо раненых. В том числе ранен Семен. Множественные осколочные", - написал министр в Фейсбуке, добавив, что, раненных доставили в госпиталь, и, по предварительным данным, их жизням ничто не угрожает.
Ранее сам Семенченко сообщил, что в понедельник его батальон вошел в Иловайск. "Ударные части батальона "Донбасс", сметая блокпосты террористов, вошли в город с нескольких направлений, и до 19:00 взяли под контроль восточную часть города", - написал командир батальона на своей странице в Фейсбуке.
"Чтобы закрепить успех, было принято решение не быть ночью статичной мишенью и организовать ночную зачистку. За ночь было уничтожено три блокпоста и четыре огневые точки противника", - сообщил Семенченко. По его словам, к 5 часам утра под контролем украинских сил находилось примерно 2/3 города, а сам Иловайск оказался полностью окружен.
15 тел погибших
Между тем украинские вооруженные силы взяли под свой контроль один из районов Луганска, сообщил пресс-секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.
"Освобожден один район Луганска и продолжаются уличные бои в центральной части города", - сказал Лысенко.
Также он сообщил, что на месте обстрела колонны беженцев в районе села Хрящеватое возле Луганска было обнаружено 15 тел погибших.
По его словам, колонна направлялась из Луганска в Лутугино, которое контролируется украинскими военными.
Лысенко заявил, что на месте происшествия начались боевые действия, из-за чего работы по поиску тел были временно прекращены.
"Нам удалось обнаружить 15 тел. Поиски продолжались всю ночь и продолжатся сегодня", - сказал Лысенко.
Украинские власти предположили в понедельник, что колонну в Луганской области обстреляли из системы "Град", обвинив в обстреле вооруженных сепаратистов, которые в свою очередь назвали обвинения украинских властей "пропагандой", заявив, что не располагают боевыми возможностями для такого удара.
Подтверждения этой информации из независимых источников Би-би-си получить не удалось.
Госдепартамент США в понедельник вечером осудил обстрел колонны беженцев, отметив, что в Вашингтоне не располагают сведениями о том, кто именно стоит за нападением.