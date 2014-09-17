Под люстрацию на Украине попадает миллион человек

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Люстрация власти - одно из основных требований активистов Майдана

Под действие закона о люстрации, принятого украинским парламентом во вторник, попадает около миллиона человек, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Люстрация предполагает недопуск к власти чиновников прежнего режима.

Закон об очищении власти предусматривает процедуру соответствующей проверки при решении вопросов о возможности назначения лица на ту или иную должность в органах власти.

"По нашим подсчетам, под действие этого закона подпадает около одного миллиона разного рода чиновников, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов", - сообщил Яценюк на заседании правительства в среду.

По словам главы украинского правительства, под этот закон попадает вся вертикаль украинской власти. Для выполнения этого документа премьер поручил создать комиссию по проверке действующих членов Кабмина и заместителей министра, а также всех руководителей органов центральной исполнительной власти на предмет соответствия закона Украины о люстрации.

Украинский премьер поручил Министерству юстиции сформировать единый государственный реестр лиц, в отношении которых применена люстрация, а руководителям центральных органов исполнительной власти создать комиссии по люстрации в каждом министерстве.

Также, по словам Яценюка, будет создан общественный совет по люстрации при Министерстве юстиции.

Второй шанс для реформ

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Арсений Яценюк - один из убежденных стороников необходимости люстрации на Украине

Руководитель украинского правительства раскритиковал Верховную Раду за то, что она отказалась рассматривать пакет экономических реформ, подготовленных Кабмином. Во вторник депутаты отказались даже включать в повестку дня правительственные инициативы, которые готовились в течение трех последних месяцев.

По его словам, отсутствие таких реформ очень негативно скажется на украинской экономике в 2015 году. Ранее в правительстве предупреждали, что проект госбюджета на следующий год готовился с учетом пакета изменений, который парламент пока провалил.

"Именно из-за поведения народных депутатов, украинцам было отказано в двукратном уменьшении единого налога для малого бизнеса, уменьшении с 41% до 15% единого социального взноса, сокращении количества налогов с 22 до 9, новой системе уплаты налога на прибыль", - высказал свои упреки Арсений Яценюк.

Премьер-министр добавил, что планирует повторно внести пакет реформ в Верховную Раду.

Во вторник Верховная Рада приняла закон об очищении власти, известный как закон о люстрации, с третьей попытки.

Формула предложена очень четкая. Скинулись - и восстанавливаем. Вместе. А не за счет сокращения расходов на остальную страну Арсений Яценюк

За принятие этого закона в итоге проголосовал 231 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее законодательство Украины не предусматривало процедуру люстрации. Теперь документ должен поступить на подпись к президенту Украины Петру Порошенко.

Спецфонд для Донбасса

Кабинет Министров планирует создать спецфонд для восстановления районов Донецкой и Луганской областей, находящихся под полным контролем украинских властей.

По словам Арсения Яценюка, этот фонд будет финансироваться за счет "пожертвований от украинских олигархов", международной донорской помощи, а также из средств госбюджета.

При этом Арсений Яценюк отметил, что деньги спецфонда на восстановление инфраструктуры будут поступать только в те населенные пункты, которые находятся под полным контролем украинских властей и платят налоги в государственный бюджет.

По словам премьера, восстановление Донбасса будет проходить не за счет сокращения финансирования других городов или выплат пенсионерам и бюджетникам.

"Формула предложена очень четкая. Скинулись - и восстанавливаем. Вместе. А не за счет сокращения расходов на остальную страну", - сказал Яценюк.

Он добавил, что в результате боевых действий Украина теряет 80 млн грн ежедневно.