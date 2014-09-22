Малым народам "не дают" выехать на конференцию ООН

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Российские власти настороженно относятся к коренным народам Крыма

Несколько представителей малых народов России и крымских татар испытывают сложности с выездом за границу в преддверии первой Всемирной конференции ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке.

Так, директор центра содействия малочисленным народам Севера Родион Суляндзига заявил, что перед вылетом в Нью-Йорк 18 сентября погранслужба в аэропорту Шереметьево забрала у него паспорт и позже вернула его с вырезанной страницей. Отдел погранконтроля завел против него административное дело о порче документа, и теперь Суляндзига не может уехать, поскольку его паспорт недействителен.

По данным Суляндзиги, из 28 человек, входящих в российскую делегацию, до Нью-Йорка добрались только 23.

Председатель саамского парламента Кольского полуострова Валентина Совкина сообщила, что ей пытались помешать выехать на машине из Мурманской области в Норвегию, откуда она должна была самолетом отправиться на конференцию.

О нападении со стороны неизвестных лиц в масках и изъятии паспортов заявил директор Международного фонда исследований и поддержки коренных народов Крыма Надир Бекиров, который из-за отсутствия документов не сможет покинуть Крым для участия в конференции.

Конференция в Нью-Йорке проходит 22-23 сентября. Российские власти не выступали с комментариями по поводу ситуации с ее участниками.

Директор ассоциации правозащитных организаций "Агора" Павел Чиков полагает, что российские власти крайне настороженно относятся к коренным народам из-за опасений сепаратизма на своей территории.

Кража паспорта

Крымских татар на конференции представят бывший глава меджлиса Мустафа Джемилев и нынешний руководитель организации Рефат Чубаров. Обоим новые власти аннексированного Россией Крыма запретили въезд на территорию полуострова сроком на пять лет.

Еще один крымский татарин, собиравшийся на конференцию, - Надир Бекиров - сообщил, что неизвестные напали на него, когда он ехал в такси в город Джанкой, где собирался сесть на поезд.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Главе меджлиса Крыма Рефату Чубарову запрещен въезд в Россию на пять лет

"Для убедительности врезали раз мне в печень. После того, как я повернулся на живот, кто-то из них стал обшаривать мою одежду, наткнулся на паспорт во внутреннем кармане, вытащил его и передал кому-то другому. Я снова повернулся лицом вверх и за мгновение подумал, что сейчас выяснится, что я не тот, кого они ищут, и они отстанут. Но главный раскрыл паспорт, прочитал про себя и прокричал: "Все правильно!", после чего они с моим паспортом в руках немедленно бросились к своему микроавтобусу и уехали по трассе в сторону Джанкоя", - написал Бекиров в "Фейсбуке".

Он подчеркивает, что нападавших не интересовали деньги, они забрали только паспорт и мобильный телефон. Поскольку паспорт у него украинский, восстановить его на территории Крыма невозможно, а на территорию Украины, где можно будет получить новый документ, без паспорта его не пустят, отметил Бекиров.

"Совершенно очевидно, что это политически мотивированная акция, но чья? Кому выгодно? Даже, если это, типа, гопота, а не профессионалы, то не безумные же они гонять по трассам Крыма на иномарке из-за телефона и чужого паспорта", - спрашивает Бекиров.

Досмотр "в связи с Украиной"

В более чем трех тысячах километров к северу от Крыма, в Мурманской области, в похожей ситуации оказалась Валентина Совкина. В субботу 20 сентября она должна была выехать из села Ловозеро в аэропорт в норвежском городе Киркенес, но обнаружила, что колеса ее автомобиля порезаны, а затем ее дважды останавливали на трассе для досмотра.

"Я спросила, на каком основании. Мне заявили, что машина числится в угоне, а потом сказали: "В связи с Украиной; может, вы оружие везете?", - рассказывает Совкина. - Дальше уже на подъезде к городу Заполярный нас снова остановил ДПС, и мы два часа стояли вместе с ними".

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Крым был аннексирован Российской Федерацией в марте 2014 года

Сотрудник ДПС потребовал у нее помимо российского паспорта предъявить также и заграничный, а после отказа сделать это к ней подбежал человек в гражданской одежде и выхватил сумку. После обращения в полицию паспорта Совкиной и ее водителю вернули, но на самолет она уже опоздала.

"Как-то отдаленно пахнуло 37-м годом и мифическим "Саамским заговором", - написала Совкина в "Фейсбуке".

Поскольку документы остались при ней, Совкина смогла выехать за пределы России и на момент разговора с корреспондентом Би-би-си уже ожидала посадки в самолет.

"Кто-то должен отвечать за то, что произошло, за то, что мы потеряли билеты, - заявила Совкина Би-би-си. - Если бы мы ехали через Москву, произошло бы то же самое: нам бы вырвали страницу [в паспорте] или еще что-то, а так как мы поехали через Киркенес, операция была другая. Пытались нас задержать, чтобы мы опоздали на самолет, думая, что мы дальше двигаться не будем, потому что все упирается в финансы".

Вырезанная страница?

О том, что его паспорт был испорчен в московском аэропорту, утверждает Родион Суляндзига. По его словам, на следующий день из-за недействительного паспорта на конференцию в Нью-Йорк не смогла выехать и другой представитель коренных народов Севера Анна Найканчина.

"Я не согласился, что паспорт испорчен мной, - рассказал он Би-би-си. - Надеюсь, это будет административное дело, а не что-то более серьезное, потому что в предписании есть разные варианты - вплоть до попытки нелегального пересечения границы".

После украинских событий и ситуации вокруг Крыма чувствительность российских властей к самоопределению российских народов и различным сепаратистстким тенденциям возросла Павел Чиков, "Агора"

Умышленные уничтожение или порча паспорта или утрата документа из-за либо небрежного хранения, влекут за собой предупреждение или наказываются административным штрафом в размере от 100 до 300 рублей (2,5-7,8 доллара).

Павел Чиков подчеркивает, что рано говорить о том, действительно ли события соответствовали рассказу Суляндзиги. При этом он обращает внимание, что 13 сентября директор центра содействия малочисленным народам Севера без проблем вернулся в Россию из-за границы и, зная о предстоящей поездке, умышленно портить паспорт в течение следующих пяти дней было явно не в его интересах.

В погранслужбе ФСБ и МИД России не смогли прокомментировать ситуацию.

Российское представительство в ООН также пока не прокомментировало произошедшее.

По словам адвоката, он еще не сталкивался с такими случаями в своей практике защиты гражданских активистов. При этом Чиков отмечает, что опасающиеся порчи паспорта на погранконтроле могут предварительно фотографировать все его страницы.

Суляндзига сообщил, что проинформировал структуры ООН о произошедшем, но пока не знает, выразит ли организация протест из-за сложностей российских и крымских участников конференции.

"Теперь все зависит от ООН. Понятно, что это уже вопрос дипломатический, политический, - отмечает Суляндзига. - Я бы сам хотел понять логику такого решения. Понятно, что власть чего-то боится. Вопросы коренных народов непростые, они связаны c ресурсами, территорией".

Боязнь сепаратизма

Адвокат-правозащитник связывает произошедшее с событиями на Украине.

"После украинских событий и ситуации вокруг Крыма чувствительность российских властей к самоопределению российских народов и различным сепаратистстким тенденциям возросла. Российские власти не хотели предоставлять площадку для высказывания этим коренным народам, потому что они говорили бы о проблемах самоопределения в России", - отмечает Чиков.

По его словам, в последние месяцы в России идет волна уголовных дел о сепаратизме. Так, трех активистов из Калининграда, якобы вывесивших флаг Германии возле местного управления ФСБ, обвинили в "разжигании сепаратистских настроений".

Уголовное дело возбуждено и против активистки Дарьи Полюдовой, являвшейся одним из организаторов несостоявшегося "Марша за федерализацию Кубани" в Краснодаре.

"Такая серия уголовных дел, которая демонстрирует повышенную чувствительность и такой явный карт-бланш, который выдан Федеральной службе безопасности на пресечение различных реальных и мнимых угроз сепаратизма", - заявил адвокат.