Гонконг: митинг за демократические выборы собрал тысячи

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Активисты выступают против "отказа Пекина дать Гонконгу полную демократию"

Лидер оппозиционного продемократического движения Гонконга Occupy Central Бенни Тай объявил своим сторонникам о начале массовой акции неповиновения.

Бенни Тай выступил с речью перед несколькими тысячами человек, собравшимися перед зданием правительства в центре Гонконга.

Накануне более 60 активистов были арестованы за проникновение на охраняемую территорию в центре города.

Активисты, среди которых много студентов, выступают против отказа Пекина провести в Гонконге полноценные демократические выборы в 2017 году.

Бенни Тай в субботу призвал протестующих заблокировать финансовый центр Гонконга. Ранее предполагалось, что протестная акция начнется только в октябре.

Очки и дождевик

На субботнюю акцию протеста пришли не только студенты, но и представители многих других категорий населения, передает корреспондент Би-би-си в Гонконге Джулиана Лью.

Если раньше такие акции протеста собирали сотни человек, то на этот раз число участников исчислялось тысячами.

Полиция оцепила улицы вокруг места проведения демонстрации и призывала ее участников, в первую очередь несовершеннолетних, разойтись по домам.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption После того как в пятницу полиция применила перцовый газ, демонстранты подготовились

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В акции приняли участие люди всех возрастов

На многих активистах были дождевики, маски и очки для купания - на случай, если полиция, как в пятницу, использует для разгона демонстрантов перцовый газ.

В пятницу около 30 человек пострадали в столкновениях с полицией возле здания правительства. Публичный доступ к этому популярному месту для акций протеста был ограничен в июле.

В движении Occupy Central заявили, что полиция использовала перцовый газ без предупреждения, что активисты называют применением "ненужной силы" против "мирных демонстрантов".

По данным полиции, в пятницу был задержан 61 человек, включая влиятельного лидера студенческого движения Джошуа Вона.

Протест студентов

Школьники и студенты присоединились к протестам в последние дни, прогуливая ради этого занятия.

Около двух тысяч студентов в четверг устроили ночную акцию протеста возле дома лидера Гонконга - главного министра администрации Лян Чженьина.

Акции студентов рассматриваются как подготовка к более крупной демонстрации, запланированной на 1 октября и организованной Occupy Central.

Гонконг управляется по соглашению с Пекином, известном как "Одна страна, две системы". Из-за этого у местных жителей есть право на мирный протест.

В августе власти Китая приняли решение, что все кандидаты на выборах 2017 года будут сначала одобрены правительственным комитетом. Активисты считают, что это противоречит демократии.