Обстрел Донецка: пострадала школа, 10 погибших

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Это был первый день нового учебного года в донецкой общеобразовательной школе №57

В среду в результате обстрела жилых кварталов Донецка погибли 10 человек, четыре из них – на территории школы.

Как сообщается, школьников и детей среди жертв нет. По словам очевидцев, среди погибших – учитель биологии и родитель одного из учеников.

Это был первый день нового учебного года, начало которого в Донбассе было перенесено на месяц из-за боев.

Как передает агентство Рейтер, ссылаясь на очевидцев произошедшего, снаряды попали в детскую площадку на территории школы № 57 Киевского района, а также в стоявшее рядом на остановке маршрутное такси.

Украинское агентство УНИАН сообщает, что снаряд разорвался в 5 метрах от здания школы, в которой на тот момент находились 238 человек, в том числе 70 детей и 28 учителей. По сведениям агентства, на территории школы погибли четыре человека, еще восемь получили ранения разной степени тяжести, семь из пострадавших доставлены в больницы.

Осколками повреждены оконные блоки здания школы на первом и втором этажах.

Школьники спасались в подвале

Как сообщается на официальном сайте городского головы и городского совета Донецка, в момент, когда рядом со школой упал снаряд, все дети, около 70 человек, уже находились в здании. Они срочно были направлены в укрытия, расположенные в подвальном помещении.

В результате попадания снаряда в микроавтобус, следовавший по маршруту №17 "Мирный-АС Щегловка", погибли шесть человек.

Корреспондент Рейтер сообщает, что видел тела трех погибших на территории школы и шесть тел в обгоревшем маршрутном такси.

Местная администрация подтвердила гибель 10 человек.