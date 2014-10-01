Архив США: Киссинджер планировал нападение на Кубу

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Киссинджер отказался прокомментировать публикацию в New York Times

Почти 40 лет назад тогдашний госсекретарь США Генри Киссинджер разработал план воздушных ударов по Кубе. Об этом свидетельствуют рассекреченные в Соединенных Штатах правительственные документы.

Киссинджер был все себя, узнав о кубинском военном вмешательстве в Анголе в 1976 году, и рассматривал возможность ответных действий, если кубинские войска появятся где-либо еще в Африке.

Об этом стало известно, после того как по запросу американского Архива национальной безопасности были рассекречены соответствующие документы.

Они свидетельствуют о том, что госекретарь Киссинджер горел желанием показать, что США не потерпят подобных действий от Кубы.

Из обнародованных документов, хранящихся в президентской библиотеке Джерарда Форда, следует, что американские власти разработали планы нападения на морские порты и военные объекты на Кубе в дополнение к дислокации батальонов морской пехоты на американской базе Гуантанамо.

Недовольство Фиделем

Все рассекреченные документы опубликованы в книге "Кубинский канал: тайная история отношений Вашингтона и Гаваны", написанной совместно директором Архива национальной безопасности, профессором Уильямом Леогранде, и директором кубинского проекта этого архива Питером Корнблахом.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В разговоре с президентом Фордом Киссинджер был чрезвычайно раздражен

Питер Корнблах сказал газете New York Times, что Генри Киссинджер был разозлен решением Фиделя Кастро вести независимую политику в Африке, вместо того чтобы пытаться нормализовать отношения с США.

Как утверждает New York Times, рассматривался и вариант блокады Кубы.

Газета сообщает, что сам Киссинджер, которому в этом году исполнился 91 год, отказался от каких-либо комментариев.

Как пишет New York Times, Генри Киссинджер, занимавший пост госсекретаря США с 1973 по 1977 год, поначалу поддерживал не афишировавшиеся попытки Вашингтона наладить отношения с Кубой.

Но он пришел в ярость, узнав, что кубинский лидер Фидель Кастро в 1975 году решил послать свои войска в Анголу, чтобы помочь новому независимому государству отбить атаки со стороны ЮАР и партизан, придерживавшихся правых взглядов.

"Игрок мирового масштаба"

"Киссинджер, шахматист мировой политики, был уязвлен тем, что эта маленькая страна могла нарушить его планы в Африке, и был готов обрушить на Фиделя Кастро всю имперскую мощь Соединенных Штатов", - утверждает Корнблах.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Киссинджера беспокоила политика Фиделя Кастро в Африке и Латинской Америке

"Можно видеть, что во время беседы с президентом Фордом он чрезвычайно раздражен, - говорит Корнблах. По его словам, лексикон госсекретаря в этом разговоре о Кубе был в высшей мере агрессивным.

Киссинджер планировал военную кампанию против Гаваны спустя 15 лет поcле неудавшеся операции в заливе Свиней, когда в 1960 году подготовленная ЦРУ группа из 1500 кубинцев, бежавших в США, предприняла попытку вторжения на остров с моря.

Целью этого плана было свержение Фиделя Кастро и его революционного режима.

Однако операция обернулась полным провалом, подтолкнула Кубу к сближению с Советским Союзом и до сих пор омрачает отношения Вашингтона и Гаваны.

Противоречивый политик

Поклонники Киссинджера говорят, что он сыграл важную роль в формировании внешней политики США в разгар холодной войны.

Именно он добился разрядки в отношениях с СССР, подготовил почву для исторического визита президента Никсона в Китай и, как считают его сторонники, предотвратил угрозу распространения коммунизма в Латинской Америке.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Киссинджер всегда был популярным, но противоречивым политиком

Они также подчеркивают решающую роль Киссинджера в достижении мирных договоренностей на Ближнем Востоке и во Вьетнаме.

Критики бывшего госсекретаря говорят, что он стоял за ковровыми бомбардировками нейтральной Камбоджи в годы Вьетнамской войны и помог властям Пакистана, Греции, Индонезии и Чили развернуть в своих странах репрессии против инакомыслящих.