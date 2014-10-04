Совбез ООН осудил жестокое убийство британца Хеннинга

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Алана Хеннинга похитили в Сирии в 2013 году

Совет Безопасности ООН осудил убийство боевиками "Исламского государства" британца Алана Хеннинга, назвав это чудовищным и подлым преступлением и еще одной иллюстрацией жестокости джихадистской группировки.

Члены Совбеза уверены, что варварские акты, что продолжают совершать боевики "ИГ", не запугают мировое сообщество, а напротив, придадут ему решимость.

В пятницу вечером в интернете появилось видео, на котором показано обезглавливание британского заложника Алана Хеннинга членом джихадистской группировки "Исламское государство".

47-летний Алан Хеннинг из английского Салфорда работал таксистом. Он был похищен боевиками "Исламского государства" в Сирии в декабре 2013 года, когда отвозил туда гуманитарную помощь. Достоверность видеозаписи не вызывает сомнений.

С осуждением убийства британца выступили лидеры многих стран. "Вместе с нашими британскими друзьями и союзниками, мы сделаем всё, чтобы привлечь к суду виновных в убийстве Алана - а также убийц Джима Фоули, Стивена Сотлоффа и Дэвида Хэйнса", - заявил президент США Барак Обама.

Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон сказал, что тот факт, что Хеннинга взяли в заложники, когда он пытался помочь другим людям, говорит о том, что "нет границ безнравственности этих террористов ИГ".

Кэмерон добавил, что Великобритания сделает все возможное, чтобы поймать убийц и привлечь их к ответственности.

Мусульманский совет Британии осудил убийство Хеннинга как "презренный и оскорбительный акт". Исламский благотворительный "Рамадан фонд" называет Хеннинга героем Британии, который всё делал в первую очередь для людей.

Грозят убить следующего

Хеннинг стал уже четвертым заложником, обезглавленным боевиками группировки "Исламское государство".

Ранее от рук джихадистов погибли американские журналисты Джеймс Фоули и Стивен Сотлофф, а также сотрудник гуманитарной организации шотландец Дэвид Хэйнс.

На видео боевики ИГ угрожают убить еще одного заложника, которого называют американцем.

По последней информации, это 26-летний Питер Кассиг из Индианаполиса, пропавший в октябре 2013 года.

Ранее отец Джона Кэнтли, еще одного британского заложника, которого удерживают боевики "Исламского государства", в заявлении, прочитанном с больничной койки, попросил отпустить его к близким.

Последняя поездка

Алан Хеннинг - отец двоих детей, среди друзей известный по прозвищу Гаджет - из-за его увлечения техникой - вместе с британскими мусульманами сопровождал гуманитарную колонну.

Он был похищен в районе Ад Дана, находящимся под контролем боевиков "исламского государства", 27 декабря 2013 года.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Соседи Алана Хеннинга зажигают свечи у его дома

Со своими спутниками Хеннинг познакомился, работая водителем такси. До похищения он успел трижды съездить в Сирию в составе гуманитарных миссий.

Перед своей последней поездкой Хеннинг рассказал Би-би-си, что он не мусульманин, но посещение лагерей беженцев изменило его жизнь и он ощущал необходимость вернуться в Сирию.

Его группа выехала из Британии за неделю до нападения, проделав за это время путь длиной примерно 5 тысяч километров. Границу они пересекли со стороны Турции.

Волонтеры собрали деньги для закупки жизненно необходимого медицинского снаряжения и техники, в том числе карет скорой помощи, которые они собирались передать местным больницам.

В состав гуманитарной помощи входили также детское молоко, подгузники и продукты.

Чтобы собрать деньги для пожертвований, Хеннинг занимался мытьем автомобилей.