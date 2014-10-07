Верховный суд США отказал противникам гей-браков

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В июне прошлого года Верховный суд отменил закон, согласно которому брак трактуется исключительно как союз между мужчиной и женщиной

Верховный суд США отклонил апелляции против легализации гей-браков в пяти штатах: Индиане, Юте, Оклахоме, Виргинии и Винсконсине.

Таким образом, теперь однополые браки официально разрешены в 30 штатах и в Вашингтоне (округ Колумбия).

Отказавшись рассматривать апелляции, суд оставил в силе постановления судов низшей инстанции, упразднивших запреты на такие браки на уровне штатов.

Поддержка однополых браков в США набрала обороты, после того как Верховный суд вынес два знаковых постановления в 2013 году.

Так в июне прошлого года Верховный суд отменил закон, согласно которому брак трактуется исключительно как союз между мужчиной и женщиной.

"Сегодня радостный день для тысяч пар по всей Америке, которые сразу же почуствуют воздействие сегодняшнего решения Верховного суда", - заявил Чад Гриффин, президент крупнейшей в США ЛГБТ-организации "Кампания за права человека".

Вместе с тем активист призвал суд решить проблему "сложной и дискриминационной мешанины законов о браке".

По его словам, единственное приемлемое решение - это общенациональное равноправие брачных союзов.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Некоторые пары уже получили свидетельства о браке

Вскоре после того как было вынесено постановление, однополые пары в этих штатах получили официальные свидетельства о браке.

Пары в Колорадо, Канзасе, Северной Каролине, Южной Каролине и Вайоминге, как ожидается, смогут сделать это вскоре.

Многие ожидали, что Верховный суд разрешит однополые браки на всей территории США, а не только в отдельных штатах.