Нобелевскую премию мира получила школьница Малала

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В Осло объявлены лауреаты Нобелевской премии мира 2014 года. Ими стали пакистанская школьница Малала Юсуфзай и 60-летний правозащитник Кайлаш Сатъярти из Индии.

Премия присуждена им за борьбу против угнетения детей и подростков и за право всех детей на образование.

Кайлаш Сатъярти посвятил свою жизнь борьбе за права детей, вынужденных зарабатывать на жизнь.

Малала Юсуфзай известна тем, что выступает по всему миру за права девочек на образование. Талибы в Пакистане пытались ее застрелить за то, что она нарушила их запрет на посещение школы девочками.

Кайлаш Сатьярти борется за права детей более 20 лет. Его благотворительной организации "Бачпан Бачао Андолан" удалось освободить из рабских условий жизни более 80 тысяч детей во всем мире.

Всем освобожденным детям была оказана помощь в их реинтеграции в общество и в получении образования.

Премии Сахарова и Политковской

Малала Юсуфзай стала известна во всем мире в 2012 году, когда подверглась нападению талибов.

В 2009 году в Долине Сват в Пакистане, где контролируемые талибами местные власти запретили девочкам посещать школу, 11-летняя Малала Юсуфзай решилась отстаивать свое право на получение образования.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Кайлаш Сатъярти и Малала Юсуфзай посвятили свою жизнь борьбе за права детей

Она стала под псевдонимом вести блог для Би-би-си, посвященный борьбе за права детей. Блог быстро приобрел широкую популярность.

В октябре 2012 года вооруженные талибы совершили на нее покушение - она выжила, но едва не потеряла слух. Сейчас 17-летняя девушка живет в Британии вместе с родителями.

Ее отец получил работу в консульстве Пакистана в Бирмингеме. Сама Малала ходит в школу в Бирмингеме.

Она продолжают кампанию за право детей во всем мире на образование.

Малала Юсуфзай уже получила премии имени Андрея Сахарова и Анны Политковской.

Миллион долларов

Фонд Нобеля был создан в 1900 году как частная независимая неправительственная организация, с начальным капиталом в 31,6 млн шведских крон (в нынешних ценах эта сумма эквивалентна примерно 1,65 млрд крон).

Правообладатель иллюстрации AFP

Премии лауреатам выплачивались из процентов от сделок с ценными бумагами.

В 2012 году размер Нобелевской премии уменьшился на 20 процентов, чтобы избежать сокращения капитала организации в долгосрочной перспективе.

На данный момент он составляет 8 млн шведских крон (1 млн долларов).

Если премия присуждается двум людям, то она делится поровну. В случае, когда лауреатов больше двух, Нобелевский комитет сам решает, какую именно долю получит каждый из них.

Многие лауреаты передают полученные деньги на благотворительность.

Лауреаты также получают Нобелевскую медаль.