Правообладатель иллюстрации PA Image caption Большая часть пострадавших сексуально эксплуатировались

В Евросоюзе в период с 2011 по 2013 год 30146 человек были официально зарегистрированы как жертвы торговли людьми.

Согласно отчету Еврокомиссии, 80% жертв – женщины, а 69% от общего числа пострадавших подвергались сексуальной эксплуатации.

Более тысячи таких секс-рабов были несовершеннолетними.

Две трети жертв - граждане ЕС. Из неевропейских стран наибольшее количество пострадавших родом из Нигерии и Китая.

Министр по отношениям в ЕС Сесилия Мальмстрем заявила, что страны Евросоюза "многого добились в борьбе с современной работорговлей".

"Однако мы не утверждаем, что нам удалось выявить полный масштаб торговли людьми. Нам необходимо работать без устали - как в Европе, так и за ее пределами", - добавила она.

С 2010 по 2012 год 8551 человек предстали пред судом в странах ЕС по обвинению в торговле людьми, сообщается в отчете Еврокомиссии. 3786 человек были признаны виновными.

В 2012 году агентство ЕС "Евроюст" рассказало о некоторых уголовных делах по фактам торговли людьми, в которых подозреваемых удалось установить благодаря совместной работе полицейских управлений разных стран.

Болгарские правонарушители ввозили беременных женщин из Болгарии в Грецию. Там их заставляли отказываться от новорожденных, которых затем усыновляли греческие семейные пары. Шесть человек из преступной группировки были арестованы в Болгарии и пять – в Греции.

В результате совместной операции полиции Польши и Британии была выявлена преступная группа, которая ввезла более 200 людей в Великобританию с целью нелегального получения социальных пособий. В ходе операции были арестованы 29 человек в Польше и двое – в Лондоне.

Банда чешских злоумышленников завлекала девушек из Чехии в Великобританию, после чего их принуждали работать проститутками. На данный момент семь членов банды осуждены и признаны виновными.

Еврокомиссия заявила, что страны ЕС недостаточно активно используют европейский закон, согласно которому им разрешается давать временные разрешения на жительство людям, ставшим жертвами эксплуатации, если они не являются гражданами ЕС и если они готовы сотрудничать со следствием.

В 2012 году таких разрешений в ЕС было выдано 1124, хотя число пострадавших составило 2171.