СМИ: Ангела Меркель отменила встречу с Путиным в Сочи

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили Украину на полях торжеств в Нормандии в августе

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от встречи с российским президентом Владимиром Путиным в конце октября в Сочи из-за ситуации на Украине, сообщает журнал Spiegel.

Об отмене межправительственных консультаций в Сочи сообщает также сайт новостной телепрограммы Tagesschau.

Переговоры между президентом России и канцлером Германии, а также встречи министров обычно проводятся параллельно "Петербургскому диалогу" - форуму гражданских обществ России и Германии, который на этот раз запланирован в Сочи.

По информации Spiegel, в Берлине проведение межправительственных консультаций сочли нецелесообразным.

Тем временем пресс-служба Кремля сообщает, что Путин и Меркель по телефону обсудили подготовку к переговорам в Милане в рамках саммита "Азия-Европа" (АСЕМ), который запланирован на 16-17 октября.

Не первая отмена

Берлин ранее уже отменял встречи с представителями российских властей.

Запланированная на апрель встреча Путина и Меркель была отменена в марте в знак протеста против аннексии Россией Крыма. Позже Германия поддержала отмену саммита "Большой восьмерки" в Сочи, вместо которого лидеры семи стран провели встречу в Брюсселе без участия России.

Тем не менее лидеры России и Германии обсудили ситуацию на Украине в июне во Франции, общаясь на полях торжеств, посвященных 70-летию высадки союзников в Нормандии.

Ежегодные межправительственные консультации России и Германии проводились с 1999 года. Форум "Петербургский диалог" впервые состоялся три года спустя.

В этом году несколько крупных неправительственных организаций отказались участвовать в "Петербургском диалоге". Среди них - Amnesty International и Greenpeace, Фонд имени Генриха Бёлля, поддерживающий гражданские проекты в сфере политики и прав человека, а также организации "Германо-российский обмен" и "Европейский обмен".

"Потемкинский фасад"

Эти организации направили письмо Ангеле Меркель и министру иностранных дел Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, объясняя причины своего решения.

В нем говорится, что организации не хотят участвовать в "поддержании потемкинского фасада под названием "диалог гражданского общества". Авторы письма также требуют внести серьезные изменения в формат "Петербургского диалога".

Эксперт Amnesty International по России Петер Франк подтвердил агентству DPA подлинность письма, которое цитируют СМИ.

Отказ неправительственных организаций от участия поставил под вопрос само проведение "Петербургского диалога". Правительство Германии предложило перенести форум, однако Москва дала понять, что мероприятие или пройдет по плану, или не состоится вообще, пишет газета Tagesspiegel.

При этом глава германского координационного комитета Лотар де Мезьер выступил с критикой организаций, отказавшихся от участия. По его словам, разрешить конфликты можно только переговорами.