Женщины "Новороссии": война на Украине как старт карьеры

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На стороне сепаратистов воюет немало женщин

Хотя руководство самопровозглашенных республик на востоке Украины в большинстве своем составляют мужчины, в ходе военного конфликта на востоке Украины прославиться удалось и нескольким женщинам.

После того как бывший "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев попал в больницу после обстрела, лидером движения "Партия Новороссия" назначили его супругу Екатерину Губареву.

Подобная замена могла бы показаться неожиданной, однако политическая карьера в самопровозглашенной ДНР у бывшей студентки художественного училища Екатерины Губаревой развивалась ничуть не менее успешно, чем у мужа.

ДНР и мировое сообщество

Екатерина Губарева, жена бывшего "народного губернатора" Донбасса Павла Губарева на момент начала конфликта училась в художественном училище, занималась рисованием, организовывала курсы йоги.

После провозглашения ДНР выполняла сначала функции министра иностранных дел, а в августе была назначена "заместителем главы МИД ДНР".

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"Эта мужественная женщина, мать троих детей и жена народного губернатора Донецка Павла Губарева, взяла на себя тяжелую ношу выстраивать международные взаимоотношения нового государства с мировым сообществом", - писала о Губаревой "Комсомольская правда".

"Министр" с шампанским

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Пророссийскую активистку Ирину Филатову блогеры и некоторые украинские СМИ "назначили" на должность министра иностранных дел самопровозглашенной ЛНР еще в мае.

В результате по сети разлетелись многочисленные фотографии "новой чиновницы" в купальнике с шампанским на фоне не самых романтичных городских пейзажей.

На опровержении представителей самопровозглашенной ЛНР почти никто не обратил внимание, и на этой неделе о женщине снова написали крупные российские СМИ.

В сети появилась отсканированная копия якобы искового заявления, направленного Филатовой в суд и подписанного "министр ЛНР".

Согласно "заявлению", распространенному многими изданиями, Филатова жалуется на оскорбления со стороны украинской писательницы Ирены Карпы и просит приговорить ответчика к расстрелу за мультфильм "Ватник-мутант".

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В мультфильме в сатирической манере описываются приключения персонажа тети Штепы, "красивой женщины", заразившейся "бешенством ватки" и ставшей "ватницей". В качестве "луганской коллеги" тети Штепы упоминается и другая "шикарная женщина", напоминающая Филатову.

Министр на час

Дизайнер Наталья Воронина пробыла в должности министра культуры ДНР, по ее собственным словам, около часа.

Руководство республики не предупредило ее о назначении на столь высокую должность, которое состоялось в мае этого года. Сразу же после собрания, на котором было объявлено о ее новой роли, девушка "уволилась".

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Однако на Воронину уже обратили внимание журналисты и блогеры, и ее откровенные снимки с подписью "новый министр ДНР" долго распространялись в сети.

"Все тут же вывернули наизнанку, начали публиковать с посылом "вот как министр культуры себя позиционирует", хотя это рекламные съемки трехлетней давности для лукбуков. Да и я не министр культуры!" - рассказала девушка изданию АиФ.ру.

За ополченцев из Белоруссии

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Наталья Красовская, воюющая на востоке Украины, прославилась, показав в объектив кинокамеры журналистов "Комсомольской правды" свой белорусский паспорт, назвав себя и адрес, по которому остались дома родители.

Молодая женщина в камуфляжной форме рассказала, что в начале мая добровольно приехала в Донбасс и "убивает врагов" на стороне сепаратистов.

По ее словам, против нее КГБ Белоруссии завел уголовное дело за наемничество. Возвращаться на родину она не собирается, поскольку белорусский президент неоднократно высказывал поддержку нынешним киевским властям.

Неоднократно поступали сообщения о гибели женщины, однако впоследствии они все опровергались.

Из учителей в министры

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Одним из немногих людей в правительстве самопровозглашенной Луганской народной республики, знакомым со сферой управления стала Леся Лаптева, бывшая учительница Краснодонской школы, а теперь министр образования, науки культуры и религии ЛНР.

По данным местных журналистов, до этого Лаптева работала доверенным лицом кандидата в президенты Украины Рената Кузьмина.

В условиях, когда основное требование самопровозглашенных республик - отделение от Украины, подобный факт биографии теоретически мог стать препятствием для карьеры.

Однако Лаптева по-прежнему занимает министерский пост, и в сентябре сообщила о возвращении к работе нескольких школ в Луганске.