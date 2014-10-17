Меркель и Путин снова разошлись во взглядах на Украину

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель начались на четыре часа позже назначенного времени

Поздно вечером в четверг в Милане на четыре часа позже назначенного времени состоялась встреча российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Переговоры, основной темой которых стал украинский кризис, были под угрозой срыва, так как Путин прибыл из Белграда в Милан позже назначенного срока, и было непонятно, согласится ли Меркель на более позднюю встречу.

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, "по-прежнему продолжаются серьезные расхождения во взглядах на генезис внутриукраинского конфликта, а также на первопричины происходящего там в настоящее время".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель продолжалась 2,5 часа.

"Было акцентировано первоочередное значение завершения процесса разведения противоборствующих сторон на юго-востоке Украины", - добавил Песков.

Перед переговорами с российским президентом Меркель встретилась в Милане с украинским лидером Петром Порошенко.

Мировые лидеры собрались в Милане для участия в 10-м саммите форума "Азия-Европа" (АСЕМ), основные мероприятия которого назначены на пятницу.

"Санкции - не самоцель"

По прибытии в Милан канцлер Германии заявила, что Россия не выполняет в полном объеме свои обязательства в рамках подписанных в Минске договоренностей о перемирии на востоке Украины.

"Главной задачей России, несомненно, является действительное соблюдение минских договоренностей. На данный момент, к сожалению, есть множество отклонений", - заметила Меркель.

А выступая ранее в четверг в немецком парламенте, канцлер заявила, что Германия "продолжает искать диалога с Россией".

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Ожидается, что в Милане Путин проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко

"Нарушение территориальной целостности Украины и нарушение международного права в непосредственной близости от наших границ не останутся без последствий", - сказала Меркель депутатам бундестага, заметив, что "санкции являются важной частью нашего подхода к разрешению украинского кризиса".

"Но санкции - не самоцель, - заметила Ангела Меркель. - Санкции не исключают диалога".

Перед визитом в Белград Владимир Путин предостерег Запад от дальнейшего применения санкций в отношении России.

"Наши партнеры должны четко осознавать, что попытки давления на Россию путем односторонних, нелегитимных ограничительных шагов не приближают урегулирование, а лишь осложняют диалог", - сказал Путин в интервью сербской газете "Политика".

А выступая в Белграде, он пригрозил ограничить объем поставляемого в Европу газа, если Украина пойдет на несанкционированный отбор топлива из экспортных газопроводов.

Путин и Порошенко в нормандском формате

Что касается диалога по украинскому кризису, то ожидается, что в пятницу утром в Милане состоится встреча Владимира Путина с украинским президентом Петром Порошенко.

Предполагается, что встреча Путина и Порошенко пройдет в "нормандском формате", то есть с участием канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда.

"Нормандский формат" возник в июне 2014 года, когда президент Франции пригласил Петра Порошенко на празднование 70-летия высадки союзных войск в Нормандии.

Первые официальные переговоры Путина и Порошенко состоялись 26 августа в Минске. Они публично обменялись рукопожатием и провели переговоры один на один.