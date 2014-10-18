Непал: лавина унесла жизни 39 человек

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Власти Непала полагают, что пропавшие туристы находятся на большой высоте, куда с трудом можно добраться даже на вертолете.

Снежные бури и лавины унесли жизни по меньшей мере 39 человек на популярном альпинистском маршруте в горах Аннапурна, в непальских Гималаях. Произошедшее считается одним из самых трагических случаев в истории непальского альпинизма.

После четырех дней работ спасательные отряды Непала обнаружили 382 человека, 216 из которых – иностранные граждане.

Поиски идут на высоте до 5790 метров с помощью вертолетов.

Представители властей заявляют, что приоритетом для них является спасение 22 альпинистов, оказавшихся заблокированными на перевале Торонг Ла.

У альпинистов заканчиваются запасы продовольствия и воды. Попытки военных спасти туристов окончились неудачей, поскольку вертолеты не смогли найти площадку для приземления.

Корреспондент Би-би-си в Непале сообщает, что до сих пор неизвестно, кто из альпинистов был найден, а кто считается пропавшим без вести.

Ситуация осложняется тем, что в это время года в Непал приезжают тысячи альпинистов со всего мира.

Тяжелые обморожения

Суреш Ачарья, координатор спасательной операции, заявил, что в субботу военные вертолеты безуспешно старались провести эвакуацианные работы.

Тела 20 погибших альпинистов удалось вывезти. Тела оставшихся 19 человек, найденные спасателями, будут эвакуированы в воскресенье, заявил Ачарья.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption У большинства спасенных альпинистов - серьезные обморожения конечностей

Среди погибших – граждане Непала, Японии, Израиля, Канады, Индии, Словакии и Вьетнама.

Многие спасенные туристы имеют тяжелые обморожения, некоторым потребуется ампутация конечностей.

Один из основных альпинистских маршрутов – перевал Торонг Ла – является самой высокой точкой маршрута по Аннапурне. По заявлению властей, перевал сейчас "относительно безопасен" после того, как военные расчистили его от снега.

Спасатели располагают ограниченными ресурсами по поиску туристов. Власти считают, что большинство пропавших находится на большой высоте, куда трудно добраться даже вертолету.

Рай для альпинистов

Бюджет Непала получает большие доходы от альпинистов, приезжающих на известные во всем мире альпинистские маршруты в горах Гималаев.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Текущий год - один из наиболее трагических в истории Непала

Тем не менее, страна остается довольно бедной, что не позволяет быстро и успешно справиться с масштабными катастрофами.

Для Непала это уже не первая трагедия в текущем году.

В апреле снежная лавина на Эвересте унесла жизни 16 проводников. По этой причине количество восхождений на самую высокую в мире гору заметно упало.