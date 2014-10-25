В Иране казнили женщину, убившую насильника
В Тегеране приведен в исполнение смертный приговор 26-летней иранке Рейхане Джаббари, осужденной за убийство мужчины, который пытался ее изнасиловать.
Джаббари была повешена в тюрьме, несмотря на международную кампанию, призывавшую отсрочить или отменить казнь.
Девушка была арестована в 2007 году за убийство Муртазы Абдулали Сарбанди, в прошлом сотрудника иранской разведки.
Правозащитники из Amnesty International настаивают, что следствие по делу Джаббари проходило с серьезными нарушениями.
В прошлом месяце в социальных сетях была начата масштабная кампания в защиту осужденной, и до последнего времени казалось, что казнь удастся предотвратить.
Однако в субботу государственное агентство Тасним сообщило, что смертный приговор Джаббари был приведен в исполнение, после того как семье осужденной не удалось договориться о смягчении приговора с родственниками жертвы.
Заявления девушки о невиновности не нашли подтверждения в суде, подчеркивается в сообщении агентства.
"Истинные намерения"
Мать Рейхане подтвердила Персидской службе Би-би-си факт казни, сказав, что направляется на кладбище, чтобы проститься с телом дочери.
В пятницу им разрешили последнее часовое свидание.
Сразу после ареста Джаббари была помещена в одиночную камеру, где она пробыла два месяца, не имея возможности связаться с семьей или адвокатами.
В 2009 году суд в Тегеране приговорил ее к смертной казни.
Правозащитники сообщают: хотя Рейхане Джаббари признала, что ударила Абдулали Сарбанди ножом в спину, она настаивала, что в доме был третий человек, который и совершил убийство.
По словам старшего сына жертвы Джалала Сарбанди, обвиняемая отказалась назвать имя этого человека.
"Только когда мы узнаем ее истинные намерения, когда она расскажет правду о своем сообщнике и о том, что там произошло, только тогда мы будем готовы ее пощадить", - говорил Джалал журналистам в апреле.
По данным ООН, только в текущем году в Иране было приведено в исполнение 250 смертных приговоров.