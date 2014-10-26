Москва украинская: голосование в посольстве и пессимизм

Image caption В посольстве Украины для информации о 29 партиях одной стены не хватило

Граждане Украины, которые пришли на избирательный участок в посольстве Украины, убеждены в том, что конфликт с Россией может растянуться надолго. Некоторые из них признаются, что всё чаще задумываются о возвращении на родину.

Дети, играющие во дворах в войну "русские против украинцев", постоянные споры и даже ссоры с московскими родственниками и друзьями, отказы российских бизнес-партнеров от сотрудничества - у каждого свои резоны для пессимистичных настроений.

Пять месяцев назад я общался с некоторыми из тех же избирателей во время досрочных выборов президента Украины, на которых победил Петр Порошенко. За это время, говорят они, мало что изменилось. Однако большинство опрошенных едины в одном - они приходят на избирательный участок, чтобы помочь "новому государству".

Под новым в данном случае они подразумевают смену власти в результате событий на Майдане, а не территориальные изменения, связанные с аннексией Крыма Россией и туманным статусом Донбасса.

Впрочем, явка на московском участке, как и на президентских выборах, оказалась не очень высокой - 536 человек. Это больше, чем по итогам предыдущих парламентских выборов на Украине в 2012 году, но меньше, чем хотелось бы сотрудникам украинского посольства.

Необходимость реформ

Председатель комиссии Виктор Гиржов сетует на то, что из почти 27 тысяч человек, закрепленных за московским участком (а это не только Москва и Московская область, но и 14 близлежащих регионов), до посольства доезжают лишь несколько сотен.

"К тому же президентские выборы проводились весной, сейчас осень, холодно. И это вторые выборы подряд, а на парламентских традиционно электоральная активность меньше", - объясняет он.

Я с удовольствием переехал в дружественную, как мне тогда казалось, страну, но с тех пор ситуация изменилась и, наверное, нужно задумываться о том, чтобы возвращаться обратно" Владимир Ланда из Киева

Кроме того, около 100 человек приехали в посольство, но не смогли проголосовать, поскольку не подали до 20 октября обязательное заявление об изменении места жительства или пребывания. Но тут уже вопрос к нынешнему избирательному законодательству Украины: почему человек с украинским паспортом не может отдать свой голос за пределами страны без предварительного уведомления?

Наблюдатели от ОБСЕ на московском участке - депутат шведского парламента Ян Андерсон и его датский коллега Петер Йенсен - на мою просьбу о комментарии деликатно отвечают, что над многими аспектами следует, конечно, поработать, но в целом организацией выборов и ходом избирательного процесса они довольны.

"Конечно, избирательная система на Украине нуждается в реформировании, так как у всех граждан должна быть возможность проголосовать. Либо сделать это досрочно, либо дистанционно. Всегда можно сделать что-то лучше", - отмечает Андерсон.

Из первых уст

Избиратели из пяти разных городов Украины, голосовавшие в Москве, рассказали bbcrussian.com об отношении к нынешним выборам и политической ситуации на Украине в целом.

Владислав Панов, Харьков

"Нынешние выборы - вторая официальная часть программы перезагрузки власти, перехода к новому политическому климату, к приходу новых людей и избавлению от остатков старой системы. То, что партий в бюллетене много, это проблема всех ранних периодов становления демократических государств. Полное разнообразие партийных сил, которые мало укладываются в какой-то классический спектр, - правых, левых, центристских. Они, скорее, по-прежнему у нас такого "вождистского" типа. Но сейчас, думаю, это не является проблемой.

Я в России с 2005 года. Сначала учился, теперь работаю. Я закончил биологический факультет, после чего остался в аспирантуре и дальше по научной стезе. Все, что исходит от политиков высшего эшелона и через СМИ проникает в наши головы, засоряя информационное поле, поднимает градус агрессии. Причем ни воспитание, ни уровень образования, к сожалению, от этого не спасает. Стараюсь выбирать окружение, но с негативом, конечно, сталкиваюсь. Думаю, это эмоции, которые копились какие-то годы, но раньше они тлели и никто не вспоминал. Как оказалось, кинь спичку и действительно все разгорится. Уровень агрессии зашкаливает".

Наталья Афанасьева, Донецк

"Эти выборы значат очень многое. Например, новое будущее для Украины. Я сама родом с Донбасса, родилась в Луганской области, потом долго жила в Донецке. У меня до сих пор донецкая регистрация. Тем не менее я всегда знала, что Донбасс - это Украина. И для меня в этом плане ничего не изменилось. Никогда не думала, что дело может дойти до такого конфликта. Мне кажется, что среди участников [военного конфликта на востоке] - много приезжих. Есть и очевидцы - мои знакомые, которые до сих пор находятся в Донецке.

Решение вопроса по поводу Донбасса зависит в том числе и от этих выборов, потому что парламент должен обновиться. Я очень на это надеюсь, хотя будущее отношений с Россией зависит не только от Украины и украинского парламента. Я в Россию перевелась по работе, а не из-за конфликта, поскольку работаю в финансовой сфере в международной компании".

Владимир Ланда, Киев

"Сейчас у нас есть уникальная возможность сформировать наиболее либеральный, проевропейски настроенный парламент, который не будет раздираем всякими внутренними дрязгами и будет работать совместно на благо страны. Хорошо, что список партий большой, потому что чем больше партий представлено в парламенте, тем больше они отражают точку зрения граждан и тем менее вероятны какие-то незаконные варианты развития событий. Я, наоборот, являюсь сторонником снижения избирательного барьера.

Разговоры о том, что к власти на Украине пришли фашисты, больше направлены на внутрироссийскую аудиторию. На это горько и печально смотреть, конечно. Но, живя в Москве, где люди меньше смотрят телевизор, чем жители регионов, понимаешь, что здесь больше склонны к размышлениям и дискуссиям на основе каких-то фактов.

Я переехал в Россию полтора года назад, когда рынок труда стал постепенно сжиматься и мне поступило предложение, которое не было связано с какими-то геополитическими нюансами. Я с удовольствием переехал в дружественную, как мне тогда казалось, страну, но с тех пор ситуация изменилась и, наверное, нужно задумываться о том, чтобы возвращаться обратно".

Наталья Владимировна, Мариуполь

"У нас замечательный многонациональный город, в котором проживают и поляки, и евреи, и греки, и цыгане, и русские, и украинцы. Мы никогда не знали распрей на национальной почве. Если люди любят свой город и свою страну, разве они позволят разрушить ее столицу? Ни одна хозяйка не будет у себя на огороде жечь шины. Киев - дивный город, у него необыкновенная душа. И вдруг из этого дивного города сделать бардак. И после этого они говорят, что любят свою страну.

В нынешнюю власть я не верю. Сегодня я смогла проголосовать не за того, кто из Майдана. У меня был выбор, мне никто не чинил препятствия. Мы с мужем пришли сюда абсолютно спокойно. Говорили, что не разрешают голосовать людям с Донбасса. Это неправда. Нас приняли, нам все объяснили, рассказали, показали, все было великолепно. Я приехала в Москву ухаживать за дочкой и внуком. Моя дочь вышла замуж сюда, в Россию. И что нам теперь делать - резать по-живому? Сейчас она болеет, сделали операцию, но в течение пяти лет предстоит серьезное лечение. У меня нет возможности ездить туда-сюда.

Нашим народам нечего делить, мы всегда дружно жили. Я надеюсь, что всё это пройдет как страшный сон. В таком состоянии, как сейчас, единой Украины быть не может. Если придет разум в головы и очнутся те люди, которые посылают детей на эту войну, тогда - возможно. Ведь Донбасс не пошел к ним в гости, а защищает свою землю".

Светлана, Днепропетровск

"Честно говоря, эти выборы ничего особенного не значат. Президентские выборы значили больше, потому что прошло почти полгода и все немного разочарованы. Были какие-то очень серьезные надежды, но по сути ничего не изменилось. Многие в Украине так считают. Настроения по отношению к России не очень хорошие. Здесь - примерно то же самое. Такие отношения, думаю, достаточно надолго. На несколько лет - однозначно. По крайней мере, при нынешней российской власти.

Я работаю в сфере маркетинга в украинской компании. Мы каждый день слышим от разных торговых сетей, что они не хотят иметь дело с украинской продукцией, с товаром с украинским штрих-кодом и так далее. Мы оперативно реагируем на это, поскольку у нас производство в России. Меняем штрих-коды, потому что иначе компании просто не выжить.

Человек в Украине может говорить и на русском языке, и на украинском. Это вообще не проблема, это всё надуманно. Важно другое - твоя гражданская и национальная идентичность. Люди в России этого не понимают. У нас в Днепропетровске очень мало украиноговорящих людей, но при этом Днепропетровск - абсолютно патриотичный город. Если приехать, можно увидеть огромное количество жовто-блакитных флагов".