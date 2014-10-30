Фильм Сенцова в Москве и судьба крымских "несогласных"

Image caption Сестра Олега Сенцова Наталья посетила показ фильма "Гамер" в посольстве Украины

"В каждой дыре есть свет в конце тоннеля", - говорит главный герой фильма "Гамер" украинского режиссера Олега Сенцова. Когда сам Сенцов, обвиняемый в России в подготовке диверсий и терактов на территории Крыма, увидит этот "свет", его родные пока не знают.

Олег Сенцов был задержан в ночь на 11 мая в родном Симферополе российскими правоохранительными органами, после чего его этапировали в Москву и уже пять месяцев содержат в лефортовском СИЗО.

Двоюродная сестра Сенцова Наталья Кочнева, которая живет в Москве, предположила в интервью Русской службе Би-би-си, что в ближайшее время ход дела вряд ли существенно изменится.

"Власть у нас, конечно, непредсказуемая, но я не вижу ничего хорошего, судя по другим политическим делам. Раньше хоть "хулиганку" шили, а сейчас у нас две "любимые" статьи - экстремизм и терроризм, совсем всё круто, - рассказывает Наталья, - Олег был не согласен с аннексией Крыма, но то, что всё так обернется, конечно, не предполагал. Иначе он бы не остался в Крыму. "Несогласных" начали гонять и продолжают гонять до сих пор".

В ФСБ заявили ранее, что Сенцов является одним из членов "диверсионно-террористической группы "Правого сектора".

Запрос Русской службы Би-би-си в следственное управление ФСБ России о комментарии на тему "дела Сенцова" до сих пор остается без ответа.

"Кто-то хочет, а кто-то получает"

29 октября посольство Украины в России в знак поддержки режиссера организовало специальный показ первого фильма Олега Сенцова. Картина "Гамер", рассказывающая историю подростка, который профессионально занимается компьютерными играми, была снята в 2011 году.

По словам Натальи Кочневой, её брат также увлекался компьютерными играми и даже становился чемпионом Украины. Персонаж фильма Сенцова - геймер по прозвищу "Кос" - побеждает на национальном первенстве, после чего отправляется на чемпионат мира в США, занимает второе место и возвращается оттуда настоящим героем.

Слоган картины "Кто-то хочет, а кто-то получает" отражает внутренние переживания и размышления Коса, который в итоге бросает любимое занятие и пытается найти себя в жизни. Фильм был показан на международном фестивале в Роттердаме и получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске.

Временный поверенный Украины в Российской Федерации Руслан Нимчинский назвал московский показ фильма попыткой привлечь дополнительное внимание к талантливому человеку и его нестандартной работе в жанре социального артхауса.

"Мы слышали, что ряд деятелей искусства и культуры России не только высказали свою поддержку Олегу Сенцову, но и высказали свою четкую гражданскую позицию по многим вопросам украинско-российских событий, касающимся Крыма и происходящего на востоке Украины. Естественно, мы не опускаем руки. Мы не видим другого света в конце тоннеля, кроме как свет солнца в судьбе Олега, и будем всё для этого делать", - заявил Нимчинский bbcrussian.com.

На церемонии закрытия Московского международного кинофестиваля с просьбой освободить Сенцова к президенту России Владимиру Путину обратился председатель союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач, к которому присоединился президент ММКФ Никита Михалков. До этого с аналогичным призывом выступили классики мирового кинематографа Кшиштоф Занусси и Педро Альмодовар.

Image caption Временный поверенный Украины в РФ говорит о многочисленных обращениях к российским властям по "делу Сенцова"

Арест и предпосылки

По словам Руслана Нимчинского, посольство Украины и министерство иностранных дел в течение длительного времени обращались к российским властям с требованием освободить Сенцова. Задержание гражданина Украины в Крыму и его этапирование в Россию украинские власти считают незаконным.

Как рассказала bbcrussian.com сестра Олега Сенцова Наталья Кочнева, незадолго до ареста её брату позвонил Геннадий Афанасьев, который, по версии следствия, входил в "диверсионно-террористическую группу", организованную Сенцовым после аннексии Крыма Россией.

"[Афанасьев], по-моему, звонил, предложил встретиться где-то в Симферополе. Олег понял, что происходит что-то нехорошее и не пошел на встречу. Наверняка все четыре фигуранта [уголовного дела] были знакомы друг с другом, потому что "несогласных" в Крыму было не так много. Крым действительно пропутинский и пророссийский. Конечно, они пересекались на каких-то митингах, акциях, вот и всё знакомство, дружбы как таковой не было. На одном из судов прозвучали еще несколько имен, но мы не знаем, что это за люди и где они", - говорит Кочнева.

Афанасьев, а также два других гражданина Украины - Зуйков и Чирний - подозреваются в том, что 14 апреля они якобы по указанию Сенцова подожгли здание "Русской общины Крыма", в результате чего обгорел вход в здание. 18 апреля, как полагает следствие, Афанасьев, Чирний и двое других подозреваемых участвовали в поджоге офиса симферопольского отделения "Единой России", когда обгорело окно здания.

Изначально в "деле Сенцова" фигурировали четыре человека - Афанасьев, Зуйкой, Чирний и Кольченко, но в начале октября информационный портал "Медиазона" обнаружил появление в деле четырех новых фамилий - Асанов, Боркин, Зуйков и Цыриль.

Корреспондент "Медиазоны" Егор Сковорода подтвердил ранее Русской службе Би-би-си, что представитель следственного управления ФСБ 29 сентября зачитывал на заседании Лефортовского суда ходатайство о продлении срока ареста Сенцову с указанием этих фамилий, но ни в тот день, ни позже ФСБ никак не объяснило появление в деле новых фигурантов.

Image caption Сотрудники украинского посольства и гости из европейских дипломатических миссий приняли участие в акции в поддержку режиссера

Письма в устной форме

Наталья Кочнева рассказывает, что общается со своим братом только через адвокатов: "Пишу письма, адвокат зачитывает их Олегу, а ответ получаю в устной форме. Они не могут даже дать ему бумагу почитать, всё очень серьезно".

При этом, добавляет Кочнева, Сенцов сам отказался от свиданий с родными. Объяснил, что так ему проще отрешиться от лишних эмоций. А вообще к своему делу, говорит она, режиссер относится с юмором "благодаря буйной фантазии следователей".

Родственница Олега Сенцова называет абсурдным отказ следователей в возбуждении уголовного дела по факту пыток. По ее словам, Сенцова пытали в Симферополе сразу после задержания. Об этом же заявляли адвокаты режиссера, однако ранее Следственный комитет России не нашел подтверждения фактам пыток.

Мать Сенцова и его двое детей остаются в Крыму (с женой режиссер расстался, но официально не разведен) и, как рассказывает Кочнева, не собираются никуда уезжать, чтобы не подвергать детей дополнительному стрессу.

Сама Наталья, которая является гражданкой России, сталкивается с регулярными нападками в интернете.

"В открытую пока не звонили, идет обычный "троллинг" через соцсети. Из-за того, что я защищаю Олега, меня называют "нацпредателем", пишут, что продала родину за тридцать сребряников. Знакомые и друзья просто делают вид, что ничего не происходит. Это стандартная "позиция страуса" 86% россиян", - говорит Наталья.

В 2014 году, по словам Кочневой, Олег Сенцов должен был снимать свой второй фильм "Носорог" - о жизни детей 90-х. Однако съемки сначала перенесли из-за поездок Сенцова на Майдан (режиссер был активистом движения "Автомайдан" - прим. Би-би-си), а после майского ареста "заморозили".

По решению суда Лефортовского района Москвы Олег Сенцов останется в СИЗО как минимум до 11 января 2015 года.