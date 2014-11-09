Берлинская стена рухнула, другие продолжают стоять

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25 лет назад рухнула Берлинская стена. Однако другие стены по всему миру продолжают разделять страны, народы и семьи.

Мы вспоминаем девять других знаковых стен: от Мексики до Корейского полуострова.

Граница США-Мексика

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Стена, построенная властями США, призвана остановить поток нелегальной иммиграции из Мексики и стран Латинской Америки.

Протяженность границы между Мексикой и Соединенными Штатами 3200 км.

Правительство США распорядилось построить металлическую стену, чтобы предотвратить проникновение нелегальных иммигрантов из Мексики и Центральной Америки. Средняя высота стены - 4 метра.

Первые заграждения на границе появились в 1991 году. Сегодня для охраны границы используются и другие типы контроля: инфракрасные сенсоры, камеры, радары, наблюдательные вышки, наземные приборы обнаружения.

Западный берег реки Иордан

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Строительство стены, разделившей Израиль и палестинские территории, стало причиной критики властей Израиля.

Система заграждений, отделяющая территорию Израиля от Западного берега реки Иордан, состоит из различных элементов: бетонных стен, колючей проволоки, траншей, контрольных барьеров.

Лишь 15 процентов стены, протяженность которой 700 км, проходит по границе, утвержденной международным правом.

Израильские власти объясняют строительство стены необходимостью защиты израильтян от атак палестинцев.

Со своей стороны, палестинцы называют заграждение "стеной апартеида", нарушающей права человека и границы их территорий.

Северная Ирландия

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Жители Ирландии уверены, что стена помогает предотвратить столкновения католиков и протестантов.

Сооружение так называемых "линий мира" в Северной Ирландии началось в 1969 году из-за столкновений протестантов и католиков.

На сегодняшний день существует 99 стен, в некоторых местах достигающих шестиметровой высоты.

Изначально предполагалось, что стены будут временной мерой, разделяющей кварталы враждующих общин католиков и протестантов. Однако они продолжают стоять и по сей день, несмотря на подписанное в 1998 году мирное соглашение.

Сеута и Мелилья, Северная Африка

Правообладатель иллюстрации AFP Getty Image caption Начавшаяся в 1990-е годы волна нелегальной иммиграции в Испанию заставила власти этой страны заняться укреплением заграждений.

Два автономных города Сеута и Мелилья являются эксклавами Испании. Они расположены на Африканском контитенте и граничат с Марокко.

В конце 1990-х годов испанские власти приняли решение построить заградительный барьер против нелегальных иммигрантов из Африки.

Для иммигрантов путь в Европу через эти города является более простым, чем путешествие через Средиземное море.

В Мелилье построены две шестиметровых стены, усиленные трехметровым барьером из колючей проволоки.

Кипр

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Присоединение Кипра к Евросоюзу в 2003 году облегчило проход через границу Северного Кипра. Однако стена продолжает оставаться преградой для свободного передвижения людей.

В начале 1960-х годов конфликт между греческой и турецкой общинами привел к разделению острова. Северная часть контролируется турками-киприотами, южная часть контролируется греко-киприотами.

Так называемая "зеленая линия" разделяет конфликтующие стороны. В 1974 году разделительная линия превратилась в непроходимую стену.

Стена из колючей проволоки тянется на 180 километров: от городка Коккина на северо-западе острова до Фамагусты на юго-востоке. Исключение составляют 7,5 километров, находящихся под контролем миротворцев ООН.

В 2003 году Кипр присоединился к Евросоюзу и граница между северной и южной частью отстрова стала относительно открытой.

Индия-Пакистан

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Стена проходит по территории Кашмира, из-за которого Индия и Пакистан вели три войны.

Граница между Индией и Пакистаном, пожалуй, самая охраняемая и самая взрывоопасная на планете.

Индия начала возводить заграждения в конце 1980-х годов.

Протяженность границы между двумя странами 2900 км, из которых стена занимает около половины.

Заграждения из колючей проволоки, минные поля и другие высокотехнологичные устройства контролируют фактическую границу между двумя странами в районе Кашмира.

Пакистан-Иран

Правообладатель иллюстрации AFP Getty Image caption Иранские власти утверждают, что стена мешает проникновению в страну нелегальных иммигрантов, наркотиков и контрабанды.

В 2007 году Иран начал строить стену в Белуджистане на границе с Пакистаном.

Иранские власти заявляют, что стена призвана предотвратить поток контрабанды, наркотиков и нелегальных иммигрантов.

Власти Ирана и Пакистана проводят совместные операции против исламских радикалов и белуджей.

После постройки укреплений белуджи, живущие на территории Ирана, Пакистана и Афганистана, стали еще одним народом, разделенным стеной.

Западная Сахара

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption В 1980 году марокканские власти начали строить в пустыне стену в качестве защиты от отрядов сепаратистов - Фронта Полисарио, требующих независимости от Марокко.

Конфликт между марокканцами и арабами-сахарави, населяющими Западную Сахару, продолжается с тех пор, как закончилась оккупация этого региона Испанией, и испанские войска покинули Западную Сахару в 1976 году.

В 1980 году марокканские власти начали строить в пустыне стену в качестве защиты от отрядов Фронта Полисарио – военизированного политического движения, добивающегося независимости от Марокко и создания собственного государства для народа сахарави.

Строительство стены было закончено в 1987 году.

Протяженность стены, состоящей из песка и камня, колючей проволоки, рвов и минных полей, составляет 2700 км.

Северная и Южная Корея

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Граница между Северной и Южной Кореей является наиболее охраняемой в мире, где регулярно происходят вооруженные столкновения.

Полоса земли шириной в 4 км и длиной в 250 км проходит приблизительно посередине 38 параллели, разделяя территорию Корейского полуострова между двумя государствами.

Демилитаризованная зона была создана в 1953 году после военного конфликта, унесшего жизни трех миллионов человек. Демаркационная линия стала результатом переговоров по прекращению огня.

Несмотря на попытки примирить две страны, стена остается символом напряженности в отношении двух стран.